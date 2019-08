Wietnam: Sąsiedzi pobili i wypędzili ich z wioski bo czcili Jezusa

„Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził”. To, co Jezus obiecał swoim uczniom dwa tysiące lat temu, stało się rzeczywistością dla Nguyen* i jego rodziny mieszkających w małej wiosce w północnym Wietnamie. Nienawiść uderzyła w nich nie tylko ze strony pojedynczych osób, ale całej lokalnej społeczności. Powód był prozaiczny: rodzina postanowiła oddać cześć Jezusowi Chrystusowi zamiast swoim przodkom.

Wypędzeni z domu; żyją w ciągłym strachu

Kiedy na początku czerwca mieszkańcy wioski dowiedzieli się, że Nguyen i jego żona są chrześcijanami, wywołało to falę negatywnych emocji. Rozgniewani sąsiedzi zaczęli im grozić i żądali, aby rodzina wyparła się Chrystusa. Bezskutecznie. Nie skończyło się na słownej przemocy. Pewnego dnia związano ich linami i przez ponad dwie godziny szydzono z nich, następnie brutalnie pobito i wypędzono z wioski.

Kiedy członkowie kościoła dowiedzieli się o tym, co się stało, ranni zostali zabrani do pobliskiego szpitala, gdzie pozostawali pod opieką lekarzy przez trzy dni. Pastor porozumiał się z lokalnymi władzami i dzięki temu Nguyen i jego rodzina mogli wrócić do domu, jednak groźby i obelgi nie miały końca. Rodzina nadal była zastraszana i obrażana z powodu wiary, którą przyjęli.

Wstrząsający incydent

W lipcu miało miejsce tragiczne zdarzenie. Jeden z mieszkańców wioski pobił sześcioletnią córkę Nguyen, Phouc* uderzając ją mocno w głowę i w brzuch. Następnego dnia dziewczynka straciła apetyt i wymiotowała. Rodzice przywieźli ją do szpitala z ciężkim bólem głowy i żołądka. Phouc zapadła w śpiączkę. Po miesiącu dziewczynka odzyskała przytomność, nic jednak nie pamięta i nie poznaje swoich rodziców.

*Imiona zostały zmienione

Prosimy, módl się za małą Phouc i jej rodzinę:

Módl się za Phouc, o uzdrowienie fizycznie i psychicznie.

Módl się o mądrość dla lekarzy.

Módl się również o uzdrowienie dla Nguyen i jego żony, aby mogli poradzić sobie ze złymi doświadczeniami i pozostać silnymi w wierze.

Módl się za napastników, aby Bóg uwolnił ich od nienawiści i aby poznali Jezusa.

za Open Doors Polska