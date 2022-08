Wietnam: Propozycja nowych ograniczeń

Według liderów chrześcijańskich w Wietnamie, w kraju mają zostać wprowadzone nowe rozporządzenia dotyczące religii, które jeszcze bardziej ograniczą wolność religijną.

Nowe ograniczenia

Zaproponowane rozporządzenia mają być odpowiedzią na wady wcześniejszych regulacji. Jednak, jak twierdzi pewien wietnamski analityk: „Jeśli zaczyna się od czegoś, co w swej istocie jest bardzo złe, każde dodatki do tego też mogą być tylko złe. Zajmowanie się sprawami marginesowymi nie zmieni zepsutego korzenia”.

Jedną z budzących niepokój propozycji jest wymóg zgłaszania z rocznym wyprzedzeniem działań kościoła w celu uzyskania pozwolenia. Każda zmiana w personelu lub adresie kościoła musiałaby być zgłaszana natychmiast.

Innym wymogiem byłaby konieczność włączenia do każdego programu szkoleń dla duchowieństwa studium o historii rewolucji w Wietnamie. Zaniedbanie w tej kwestii mogłoby skutkować zamknięciem instytucji szkoleniowej.

Módlmy się…

Módlmy się, by wietnamscy przywódcy brali pod uwagę potrzebę ochrony praw wszystkich obywateli, w tym chrześcijan.

Niech wierzący, którzy obecnie mierzą się z opresyjnymi działaniami władz, doświadczają Bożej łaski, mądrości i prowadzenia, próbując znaleźć sposoby skutecznego reagowania.

Prośmy Pana, by błogosławił służbę Ewangelii, by rozwijała się w Wietnamie mimo obecnych prześladowań, docierając do ludzi, którzy rozpaczliwie potrzebują Bożego, wiecznego zbawienia.

Źródła: World Evangelical Alliance, Morning Star News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

