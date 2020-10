Wietnam: Pastor zwolniony po czterech latach więzienia

18 września Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej w Stanach Zjednoczonych (USCIRF) poinformowała, że pastor A. Dao został zwolniony z więzienia po ponad czterech latach pozbawienia wolności. Decyzja nadeszła 11 miesięcy przed jego spodziewanym zwolnieniem.

Pastor Dao, który prowadził Ewangelikalny Kościół Chrystusa Montagnard, żarliwie występował w obronie swoich wiernych, którzy często mierzyli się z opresją wietnamskich władz. Został aresztowany 18 sierpnia 2016 roku, a w kwietniu 2017 roku skazany na pięć lat więzienia za rzekomą „pomoc w nielegalnej ucieczce zagranicę”. W czasie przesłuchania był torturowany w celu wydobycia zeznań. Jego żona powiedziała, że strażnicy więzienni nakłaniali innych osadzonych, by go bili.

Pastor zwolniony

Informując o zwolnieniu pastora Dao, komisarz USCRIF, James W. Carr, stwierdził: „Mam nadzieję, że to zwolnienie jest znakiem, że rząd wietnamski podchodzi poważnie do poprawy warunków dla wolności religijnej”.

Chwalmy Boga za to niespodziewane zwolnienie. Niech pokój Pana spoczywa na pastorze Dao i jego żonie Nguyen Thi Tuoi. Teraz, gdy pastor przystosowuje się do życia na wolności, módlmy się, by znalazł bezpieczeństwo i otrzymał potrzebne uzdrowienie po przemocy, jakiej doznał w więzieniu. Niech jego zwolnienie będzie pewnym znakiem, że władze w Wietnamie faktycznie zaczną szanować prawa religijne i swobody wszystkich ludzi.

Źródła: USCIRF, The Christian Post, Tom Lantos Human Rights Commission

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

