Wietnam: Nękanie chrześcijan z plemienia Hmong

Wietnam jest krajem komunistycznym, w którym chrześcijaństwo uważa się za zagrożenie dla panującego reżimu. Jedną z grup doświadczających prześladowań i nękania zarówno ze strony władzy, jak i współobywateli są chrześcijanie z plemienia Hmong, zamieszkujący wyżynne rejony kraju. Od wielu lat są poddawani systematycznej dyskryminacji, karom więzienia i torturom.

W ostatnich miesiącach 33-osobowa grupa protestanckich wierzących ze wsi Pha Lom doświadcza nieustannego nękania ze strony władz. Pastor tego zgromadzenia, Hoang Van Pa, powiedział, że nakazano im wyrzec się wiary pod groźbą poważnych konsekwencji. Gdy odmówili, stali się ofiarami częstych napaści, a czworo z nich aresztowano i pobito.

W jednym przypadku chrześcijanom wytoczono otwarty proces przed członkami lokalnej społeczności. W trakcie procesu przyniesiono posąg Buddy i nakazano wierzącym, aby się przed nim pokłonili. Przedstawiciel lokalnej władzy oznajmił, że skoro w Wietnamie nie ma religii protestanckiej, chrześcijanie muszą przejść na buddyzm, albo zostaną wydaleni z kraju.

Nie są to bezpodstawne groźby.

W 2018 r. ponad 100 wierzących z plemienia Hmong zostało wydalonych ze swojej ojczyzny. Udali się oni do Tajlandii, by tam ubiegać się o status uchodźcy.

Pamiętajmy w modlitwach o tych naszych braciach i siostrach w wierze w Pana Jezusa. Módlmy się, by znaleźli Bożą łaskę i siłę do wytrwania. Módlmy się też za tych, których wydalono z kraju, by Bóg ich prowadził, by znaleźli bezpieczne miejsce do zamieszkania. Prośmy też Boga, by Jego Duch działał w życiu mieszkańców wsi Pha Lom, aby niezachwiane świadectwo chrześcijan przyciągnęło ich do Jezusa.

Źródła: International Christian Concern, Christian Post

za Głos Prześladowanych Chrześcijan