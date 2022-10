Wietnam: Krewni chcieli go zabić bo został chrześcijaninem

Duy* wraz z rodziną mieszka w wiosce w Wietnamie. Kiedy wyszło na jaw, że zostali chrześcijanami, Duy został pobity przez krewnych, a przywódcy wioski naciskali na nich, aby porzucili nową religię.

Pobity do nieprzytomności

Na początku września Duy, jego żona oraz dwie córki i dwóch synów podjęli decyzję, aby pójść za Jezusem. Ta decyzja nie spodobała się ich krewnym i niektórym mieszkańcom wioski. Już następnego dnia zgromadzili się przed domem Duya i krzyczeli: „Zabijemy wszystkich chrześcijan w wiosce i nikt nie może nam z tego powodu nic zrobić”.

Potem pobili Duya tak brutalnie, że stracił przytomność. Z poważnym urazem głowy został przewieziony do szpitala przez osoby, które były świadkami zdarzenia. Po południu, kiedy Duy odzyskał przytomność, nie pamiętał, dlaczego znalazł się w szpitalu. Przywódcy wioski namawiali go do porzucenia wiary w Jezusa i złożyli mu propozycję: „Pomożemy twojej rodzinie, ale pod jednym warunkiem: Musisz porzucić swoją wiarę”.

Pomoc lokalnego kościoła

Duy nie załamał się i nie uległ presji, mimo że przywódcy wioski ponawiali groźby. Jednak członkowie jego kościoła i pastor nie opuścili rodziny w potrzebie. Byli dla nich wsparciem i zachęcali do wytrwałości w wierze.

Ponieważ rodzina nie miała pieniędzy na pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, Duy został wypisany już po dwóch dniach i wrócił do domu.

Trudna sytuacja konwertytów

Chociaż zmiana wiary nie jest w Wietnamie prawnie zabroniona, często prowadzi do wrogości i prześladowań. Chrześcijaństwo postrzegane jest jako religia obca, która stanowi zagrożenie dla dziedzictwa rodzinnego i kulturowego, zwłaszcza w rejonach, gdzie dominuje kult przodków. Nowonawróceni stają przed trudnym wyborem, ponieważ chrześcijaństwo często wiąże się z odrzuceniem i ostracyzmem ze strony rodziny i społeczności. Zwłaszcza przywódcy wiosek i członkowie rodzin naciskają na chrześcijan, by wyrzekli się swojej wiary, widząc w nich zdrajców. Wietnam zajmuje 19. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors.

*Imię zmieniono ze względów bezpieczeństwa

Prosimy, módl się za rodzinę Duya i za chrześcijan w Wietnamie:

Proś o Bożą ochronę dla Duya i jego rodziny.

Módl się za krewnych i mieszkańców wsi, którzy grozili Duyowi, aby Jezus otworzył ich serca na Ewangelię i aby ich wrogość wobec rodziny ustąpiła.

Módl się o zapewnienie środków finansowych dla rodziny, ponieważ Duy nie jest jeszcze w stanie pracować. Módl się o powrót do zdrowia i sił dla Duya.

Módl się, aby Duy i jego rodzina nie zwątpili i nie poddali się naciskom, ale wytrwali w wierze.

Za Open Doors

