Wietnam: Czterech chrześcijan w szpitalu po ataku

1 marca podczas w północno-zachodnim Wietnamie zaatakowano cztery rodziny chrześcijańskie. W wyniku przeprowadzonych napadów czterech chrześcijan musiało być hospitalizowanych przez osiem dni w szpitalu. Wcześniej mieszkańcy wiosek grozili im wydaleniem, jeśli nadal będą praktykować swoją wiarę chrześcijańską.

Starszyzna wioski prowadzi tłum przeciwko chrześcijanom.

24 osób poszkodowanych w wyniku działań mieszkańców wioski należy do plemienia Hmong. Zostali chrześcijanami niedawno. World Watch Monitor informuje, że po zmianie wyznania, w pierwszej kolejności radzono im wycofanie się z podjętej decyzji. Później chrześcijanie otrzymywali pogróżki ze strony mieszkańców wsi oraz starszyzny a także przedstawicieli władz regionu. Ataku dokonał tłum zachęcany przez starszyznę do dokonania ataku na chrześcijan. Niektórzy chrześcijanie odnieśli poważne obrażenia głowy i kończyn.

40% Hmong to chrześcijanie

W samym Wietnamie około miliona ludzi należy do plemienia Hmong, w tym około 400 000 to chrześcijanie. To znacznie więcej niż średnia populacji Wietnamu. Politolog Seb Rumsby mówi o „niezwykłej przemianie religijnej… w ciągu ostatnich trzydziestu lat”. Członkowie tej grupy etnicznej mieszkają głównie w północnych i północno-zachodnich częściach Wietnamu. Niedawny atak jest wyrazem rosnącej dyskryminacji, jakiej doświadczają chrześcijanie i inne mniejszości w tych częściach kraju. Ustawa o religii i wierze, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., również pasuje do tego typu aktów przemocy.

Wietnamski Komitet Praw Człowieka

z siedzibą w Paryżu (VCHR) wyraził „głębokie zaniepokojenie” atakiem z 1 marca. VCHR wskazuje się, że ataki na wspólnoty religijne w Wietnamie nasiliły się. „Prześladowania na tle religijnym są coraz częstszym zjawiskiem”, mówi przewodniczący VCHR Vo Van Ai. „Wietnam podejmuje działania przeciwko wierzącym, którzy chcą żyć w pokoju. „Już samo to życzenie jest uznawane przez władze za przestępstwo.

Według katolickiej agencji prasowej UCAN, chrześcijanie Hmong nie mogą budować domów spotkań, a w niektórych miejscach nawet spotkania modlitewne są zabronione.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors,Wietnam zajmuje obecnie 18. miejsce (w poprzednim roku: 17).

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors.

Módlmy się za cztery rodziny i chrześcijan w Wietnamie:

Módlmy się o całkowite uzdrowienie i bardziej optymistyczną perspektywę na przyszłość dla rodzin.

Dziękuję za wielu Hmongów, którzy stali się chrześcijanami w ostatnich latach, pomimo rosnącej presji są wierni.

Módlmy się za agresorów.