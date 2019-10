Wierzę w cuda – Kathryn Kuhlman

Fragment z książki: Bruce Baker został uzdrowiony dziesięć lat temu. Lekarze nie znajdują u niego żadnych oznak choroby i potwierdzają, że jego płuca są całkowicie zdrowe.

Poszedł do tymczasowej pracy w ogrodnictwie, aby zarobić na życie. Do jego obowiązków należy m.in. chodzenie z wielką kosiarką po pochyłych trawnikach od ósmej rano do trzeciej po południu. „Nie wykonuje się takiej pracy, jeśli się nie ma dobrych płuc” – uśmiecha się Bruce.

Po chwili dodaje, z twarzą jaśniejącą od radości: „Brakuje słów by opowiedzieć, jak człowiek się czuje, kiedy Bóg go uzdrawia. Geneva i ja dziękujemy Mu każdego dnia i próbujemy zrobić coś dla Niego w zamian”.

Żywa wiara w Boga jest widoczna w działaniu. „Po prostu wiedziałem, że przyszedł czas, by chwycić Boga za słowo”.

Zawsze ogarniała mnie ekscytacja, gdy czytałam tę wspaniałą historię o Jozuem i Izraelitach, którzy po raz ostatni maszerowali wokół murów Jerycha. Pan obiecał im to miasto. Nadszedł siódmy dzień. Sześć razy przemaszerowali wokół murów miasta i nie poruszyła się ani jedna cegła, ani jeden fragment zaprawy się nie obsunął, nie pojawiło się ani jedno pęknięcie, ale Bóg złożył obietnicę!

„Za siódmym razem, gdy kapłani zadęli w rogi, Jozue zawołał: wznieście okrzyk! PAN daje wam to miasto!”. (Księga Jozuego 6:16)

W murze nie pojawiło się ani jedno pęknięcie, nie odpadła ani jedna cegła. „Wojsko wzniosło więc okrzyk! Zagrały rogi! Lud usłyszał dźwięk. Wzniósł potężny głos. Mur padł! Wojownicy ruszyli przed siebie – i zdobyli miasto!”. (Księga Jozuego 6:20)

Sekret zwycięstwa leżał w tym okrzyku wiary, który śmiało ogłaszał obiecane zwycięstwo, oparte na autorytecie Bożego Słowa – tylko i wyłącznie! Kiedy żywa wiara ośmiela się wierzyć Bogu tak bardzo, że zaczyna działać – to wtedy coś musi się wydarzyć.

(fragment rozdziału 6)

Kathryn Kuhlman

(1907-1976) – w wieku 14 lat powierzyła swoje życie Jezusowi Chrystusowi i od tamtej pory jej życie odmieniło się na zawsze. Zrozumiała, że Bóg nadal działa w życiu ludzi za pośrednictwem Ducha Świętego i że wciąż ma moc odpowiadać na modlitwy, uzdrawiać i uwalniać od problemów. Z czasem Kathryn stała się znana jako „ewangelistka z darem uzdrawiania”. Otrzymywała zaproszenia do prowadzenia spotkań na całym świecie, a jej programy radiowe docierały do setek tysięcy odbiorców. Szacuje się, że ponad 100 milionów ludzi słyszało jej przesłania o Bożej miłości i mocy Ducha Świętego. Po latach została uznana za jedną z kluczowych postaci w Kościele XX wieku, i wraz z kilkunastoma innymi usługującymi za „Bożego generała”.

Dane techniczne

Tytuł: Wierzę w cuda

Autor: Kathryn Kuhlman

Wydawca: Wydawnictwo AF