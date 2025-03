Wielu chrześcijan ucieka do USA ratując życie

W artykule „Zamknięcie drzwi prześladowanym chrześcijanom” Ryan Brown z troską pochyla się nad sytuacją imigrantów, którzy z powodu swojej wiary nie mogą wracać do kraju, z którego wyjechali. Jest on adresowany do amerykanów, ale może i my coś dla siebie w nim znajdziemy. Poniżej jego streszczenie.

„Jedna z irańskich chrześcijanek potrzebowała 18 godzin, aby przekroczyć granicę irańsko-turecką w trakcie ucieczki z kraju. Wspominała o zimnie i ciemności, które towarzyszyły jej w ciężarówce, w której podróżowała z innymi. Inna kobieta z trudem opisała, jak jej rodzina przekroczyła granicę, płacząc na wspomnienie pożegnania z irańską flagą. Dla tych kobiet ucieczka oznaczała dotarcie do miejsca, w którym czuły, że odmówiono im podstawowych praw człowieka jako uchodźcom. Należą one do grona irańskich chrześcijan, którzy zostali uwięzieni za konwersję z islamu na chrześcijaństwo oraz za uczestnictwo w podziemnych kościołach. Po zwolnieniu, z ostrzeżeniami przed praktykowaniem swojej wiary, obawiały się dalszych aresztowań.

W Afganistanie wielu chrześcijan uciekło po przejęciu władzy przez talibów w 2021 roku, zdając sobie sprawę, że grozi im egzekucja, jeśli ich wiara zostanie odkryta. Podobnie północnokoreańscy chrześcijanie muszą stawić czoła niebezpiecznym podróżom do Chin, gdzie deportacja z powrotem do Korei Północnej może prowadzić do surowych kar. Prześladowani chrześcijanie od dawna znajdują się w migracyjnym zawieszeniu, poszukując bezpieczeństwa. W przeszłości Stany Zjednoczone były dla nich schronieniem, ale obecna polityka administracji Trumpa zagraża ich bezpieczeństwu, grożąc powrotem do niebezpiecznych warunków.

Wśród amerykańskich chrześcijan istnieją różne opinie na temat imigracji. W ostatnich latach wiele społeczności starało się o wsparcie dla przybywających migrantów, a organizacje wzywały do reform. Jednak zarządzenia wykonawcze Trumpa zamknęły ważne programy, co przyczyniło się do pogorszenia warunków życia wielu uchodźców. Przykład Laleh Saati podkreśla tragiczne konsekwencje powrotu do Iranu, gdzie została uwięziona i skazana za swoją wiarę.

Wielu irańskich chrześcijan początkowo ucieka do Turcji, ale napotyka ograniczenia i brak statusu prawnego. Sytuacja ta odzwierciedla globalne wzorce, w których chrześcijanie uciekają przed prześladowaniami, żyjąc w szarej strefie prawnej w oczekiwaniu na status uchodźcy. W przeszłości Stany Zjednoczone zapewniały azyl, ale obecne wstrzymanie tych procesów zagraża nawróconym chrześcijanom.

Amerykańscy chrześcijanie są zachęcani do popierania polityki chroniącej prześladowane osoby i angażowania się w pracę organizacji im pomagającym. Modlitwa jest również niezbędna za tych, którzy są prześladowani za swoją wiarę.

Źródło opr.: Christianity Today