Wielkanocne przesłanie prezydenta Trumpa: To jest święty dzień czci i uwielbienia

„Tej Wielkanocnej niedzieli chrześcijanie świętują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i obietnicę zbawienia… To jest święty czas, który wypełnia duch naszego narodu wiarą naszych ludzi. Ameryka jest narodem wierzących”.

O ataku terrorystycznym na koptyjskie kościoły w Egipcie:

“Potępiamy ten barbarzyński akt. Opłakujemy tych, którzy stracili swoje ukochane osoby i modlimy się o moc i mądrość do osiągnięcia lepszego jutra”.

„Z Bożą łaską życie zawsze triumfuje nad śmiercią. Wolność zwycięża opresję a wiara rozwiewa strach. To jest źródło naszej nadziei i naszej pewności w przyszłości”.

Zakończył swoje przesłanie zapewnieniem “zmagających się Amerykanów”.

„Ten Biały Dom walczy za was. Walczymy za każdego Amerykanina, który został pozostawiony z tyłu. Walczymy za prawo wszystkich obywateli do cieszenia się bezpieczeństwem i pokojem oraz pracą i życiem z godnością, do których wszystkie dzieci Boże są uprawnione”.

CBN News

Więcej tutaj: http://www1.cbn.com/cbnnews/us/2017/april/a-season-of-great-hope-president-trumps-powerful-message-about-easter