Wielka Brytania: zakaz terapii konwersyjnej to „zagrożenie dla wolności religijnej”

Evangelical Alliance (EA) wzywa brytyjskiego premiera Borisa Johnsona do ponownego przemyślenia planów delegalizacji terapii konwersyjnej ze względu na poważne obawy o wolność religijną.

Ryzyko – „uznania za przestępców chrześcijan, którzy służą modlitwą lub poradą duszpasterską”

Dyrektor EA w Wielkiej Brytanii, Peter Lynas, napisał list, w którym uznaje stosowane w przeszłości, szkodliwe praktyki grup religijnych oraz rolę Kościoła w „utrwalaniu piętna, dyskryminacji i krzywdy wobec ludzi z powodu ich seksualności”.

„Sprzeciwiamy się niewłaściwym praktykom, a korzystanie z takich metod, jak terapia elektrowstrząsami i gwałt korekcyjny, jest jawnie złe i powinno się skończyć” – napisał.

Lynas dodał, że takie praktyki już teraz nielegalne, lecz dopóki pojęcie terapii konwersyjnej nie zostanie jasno zdefiniowane, rozpatrywane obecnie propozycje mogą doprowadzić do uznania za przestępców chrześcijan, którzy służą modlitwą lub poradą duszpasterską.

Brak doprecyzowania zakazu, zagraża wolności dla ludzi wiary

Lynas wezwał rząd do „zachowania ostrożności” i dokonania właściwej oceny w zakresie tego, co już jest prawnie zabronione, by zapewnić, że żaden zakaz nie doprowadzi do „niezamierzonych” konsekwencji dla ludzi wiary.

„Propozycje, takie jak obecnie dyskutowane, mogą mieć konsekwencje w postaci ograniczenia indywidualnej wolności i naruszenia zasadniczej wolności religijnej, potencjalnie uznając chrześcijan za przestępców, a zwykłe działania kościelne za niezgodne z prawem” – twierdzi Lynas.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni niektórymi praktykami, jakie są prowadzone, a które zalicza się do terapii konwersyjnej, jak również brakiem wyjaśnienia tej kwestii przez rząd” – dodaje.

Ryzyko aresztowania liderów kościelnych za nauczanie…

W dalszej części listu Lynas ostrzega, że zakaz oparty na „rozszerzonej” definicji terapii konwersyjnej narazi liderów kościelnych na „ryzyko postępowania sądowego w przypadku nauczania na podstawie tekstów biblijnych związanych z małżeństwem i seksualnością”.

Przekonuje też, że szczególnie będzie tak w przypadku, jeśli zakaz wyraźnie obejmie kontekst religijny lub duchowy.

„Narazi to liderów służby na ryzyko aresztowania za zachęcanie młodych ludzi do zachowania czystości do czasu małżeństwa. Uzna też za przestępcę członka kościoła, który modli się z innym członkiem, gdy ten prosi o modlitwę, by oprzeć się pokusie, gdy czuje pociąg do osoby tej samej płci, ale nie chce zgodnie z tym postępować” – pisze Lynas.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

Inne

Australia: zakaz terapii konwersyjnej, zagrożona wolność religijna

Kanada: Zakaz „terapii konwersyjnej”. Musisz być gejem?