Wielka Brytania: Wygrywa odszkodowanie za dyskryminację z powodu bycia chrześcijaninem

Brytyjska Partia Liberalnych Demokratów zgodziła się w tym miesiącu wypłacić co najmniej 250 tys. funtów (337 250 dolarów) odszkodowania byłemu dziennikarzowi BBC Davidowi Campanale za bezprawną dyskryminację ze względu na jego chrześcijańskie przekonania.

Gdy Campanale, anglikanin, ubiegał się w styczniu 2022 roku o kandydaturę do Izby Gmin z okręgu Sutton and Cheam w Wielkim Londynie, jego partia wybrała zamiast niego Luke’a Taylora. Taylor zajął trzecie miejsce w początkowym procesie selekcji, lecz później zdobył mandat w wyborach parlamentarnych w 2024 roku.

Kancelaria Ai Law, reprezentująca Campanale, złożyła pozew o dyskryminację do Central London County Court na podstawie art. 10 Equality Act 2010. Pozew został skierowany przeciwko lokalnym strukturom Liberalnych Demokratów w Sutton, londyńskiemu oddziałowi partii oraz federalnym Liberalnym Demokratom w Anglii.

Sędzia Alan Johns, orzekający w Royal Courts of Justice w Londynie, wydał w tym miesiącu (kwietniu) postanowienie dotyczące odszkodowania i kosztów postępowania. Wszystkie trzy struktury Partii Liberalnych Demokratów przyznały się do pełnej odpowiedzialności za wielokrotną dyskryminację Campanale.

Postanowienie sądu wskazuje na bezpośrednią i pośrednią dyskryminację, działania odwetowe oraz naruszenie umowy przez trzy liberalno-demokratyczne organizacje w związku z chrześcijańskimi przekonaniami Campanale.

Partii Liberalnych Demokratów grożą koszty prawne, które już teraz mogą znacznie przekraczać 250 tys. funtów (337 250 dolarów), jeszcze przed ewentualnym zasądzeniem dodatkowego odszkodowania przez sąd.

– Po jego wyborze członkowie partii zaczęli podnosić kwestie dotyczące jego przekonań religijnych – powiedział w oświadczeniu prasowym Alasdair Henderson, barrister z kancelarii Ai Law. – Spotkał się z wewnętrznymi skargami, osobistym nękaniem oraz próbami usunięcia go z listy kandydatów. Partia przyznała, że działacze „wyśmiewali i obrażali” Davida Campanale za jego chrześcijaństwo.

Henderson dodał, że Liberalni Demokraci przyznali się do szeregu poważnych przypadków bezprawnej dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, a także działań odwetowych wobec Campanale, gdy próbował bronić się w ramach wewnętrznych procedur partyjnych.

– To niezwykle rozczarowujące, że jakakolwiek partia polityczna nie przestrzega prawa w taki sposób – powiedział Henderson. – Miejmy nadzieję, że Liberalni Demokraci wyciągną wnioski z tej sprawy i ponownie potwierdzą, że są otwarci na członków wszystkich wyznań.

W dokumentach sądowych Taylor, który obecnie sprawuje mandat, jest wielokrotnie określany jako „główny inicjator dyskryminacji”.

Na czele Liberalnych Demokratów stoi obecnie sir Ed Davey. Objął stanowisko po Timie Farronie, który zrezygnował w 2017 roku po presji związanej z jego ewangelikalną wiarą chrześcijańską.

– Bycie liderem, zwłaszcza postępowej liberalnej partii w 2017 roku, a jednocześnie oddanym chrześcijaninem wiernym nauczaniu Biblii, stało się dla mnie niemożliwe – mówił wówczas Farron.

Partii grozi łączny rachunek prawny, który może przekroczyć 250 tys. funtów, niezależnie od odszkodowania wypłaconego Campanale.

10 maja 2024 roku Liberal Democrat Christian Forum (LDCF) wezwało do wszczęcia dochodzenia przez Equality and Human Rights Commission (EHRC). Forum określiło działania wobec Campanale jako „tak rażące i sprzeczne z fundamentalnymi zasadami równości”, że wymagają niezależnego zewnętrznego śledztwa.

LDCF stwierdziło, że partyjni działacze wielokrotnie nie reagowali na dowody nękania i działań odwetowych. Forum zaapelowało również do EHRC o zbadanie innych przypadków dyskryminacji chrześcijan w partii.

Według doniesień biuro sir Eda Daveya przejęło sprawę w styczniu 2022 roku, analizując nieujawnione publicznie oskarżenia wobec Campanale, formułowane przez jego wewnątrzpartyjnych przeciwników politycznych. Biuro dopuściło do eskalacji konfliktu; anonimowy przewodniczący lokalnych struktur partii określił później te zarzuty jako „bezpodstawne i wypaczone”.

W dokumentach obrony Liberalni Demokraci utrzymywali, że mają „prawo do usuwania kandydatów” wyrażających przekonania religijne.

– Znam sir Eda Daveya bardzo dobrze, ponieważ pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego w sąsiednim okręgu, który reprezentuje – powiedział Campanale. – Mimo że Ed krytykował rosnącą nietolerancję w progresywnych partiach, nadzorował haniebną dyskryminację tuż obok siebie. Jego partia, tworząca prawo, została zdemaskowana jako łamiąca prawo.

Campanale podziękował swojemu zespołowi prawnemu i zwolennikom, w tym sir Simonowi Hughesowi oraz 1514 osobom, które wsparły jego sprawę poprzez crowdfunding na platformie CitizenGo.

– Za to zwycięstwo dziękuję Bogu – powiedział Campanale. – Nadszedł czas, aby wszystkie partie polityczne uznały chrześcijaństwo za fundament brytyjskiej demokracji.

Tom Ellis z kancelarii Ai Law ostrzegł, że chrześcijanie coraz częściej spotykają się z dyskryminacją w życiu publicznym.

– Poglądy, które kiedyś uznawano za niekontrowersyjne, dziś spotykają się z coraz większym sprzeciwem – powiedział Ellis. – Nie ma żadnego uzasadnienia dla bezpośredniej dyskryminacji ze względu na religię. Spór toczący się w przestrzeni publicznej dotyczy prawa jednostki do swobodnego manifestowania swoich przekonań w coraz bardziej świeckim społeczeństwie.

(Sprostowanie z 4 maja 2026 roku: doprecyzowano, że Liberalnym Demokratom grożą koszty prawne, które już teraz mogą znacznie przekraczać 250 tys. funtów (337 250 dolarów), niezależnie od ewentualnych dodatkowych odszkodowań).

Na podst. art. autorstwa Chrisa Eyte’a