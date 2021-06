Wielka Brytania: uliczny kaznodzieja dostanie rekompensatę za niesłuszne aresztowanie

Chrześcijański kaznodzieja uliczny, aresztowany za „nauczanie o prawach gejów i aborcji”, wygrał w sprawie sądowej przeciwko policji West Yorkshire.

Według Christian Institute, które wspierało jego sprawę, w grudniu 2019 roku David McConnell został aresztowany i zatrzymany na około sześć godzin.

McConnell podał do sądu policję West Yorkshire za niesłuszne aresztowanie, fałszywe uwięzienie i złamanie praw człowieka, i właśnie wygrał w Sądzie Okręgowym Liverpoolu.

Policja West Yorkshire, która w dokumentach sądowych uznała swoją odpowiedzialność prawną, zgodziła się zapłacić McConnell’owi 3 250 funtów i pokryć koszty sądowe.

Komentując sprawę, McConnell zauważył, że funkcjonariusze obecni na miejscu zajścia nie podali powodu jego aresztowania, ani nie poprosili o jego wersję wydarzeń.

„Po prostu głosiłem ewangelię grupie około 50 osób, gdy podeszli jacyś ludzie i zaczęli mi zadawać jakieś wrogie pytania” – powiedział.

„Próbowałem odpowiadać wprost, ale oni byli coraz bardziej rozgniewani. Chcieli zapytać o seksualność i aborcję, a ja nie głosiłem na te tematy.

„To oni postawili te pytania. Jeden z nich najwyraźniej wiedział, co robią, bo wezwali policję i stwierdzili, że dopuściłem się 'nękania, powodowania niepokoju i wzburzenia'.

Powinni poprosić o moją wersję wydarzeń

„Nie obwiniam policji za odpowiedź na wezwanie. Ale powinni poprosić o moją wersję wydarzeń, zamiast po prostu mnie aresztować” – mówił McConnell.

„Jestem wdzięczny, że policja przyznała, że to, co zrobili, było bezprawne” – dodał. „Było to dla mnie bardzo przykre doświadczenie”.

„Ale cieszę się, że mogę zostawić to za sobą. Muszę powiedzieć, że gdy teraz głoszę, policja w Huddersfield obchodzi się ze mną bardzo dobrze. Cieszę się, że dalej mogę dzielić się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie” – powiedział.

Simon Calvert, wicedyrektor spraw publicznych w Christian Institute, stwierdził, że zajście „było wyraźnym złamaniem praw człowieka McConnella i nietrzymaniem się zasad aresztowania i zatrzymania”.

„[Policja] West Yorkshire postąpiła słusznie, biorąc na siebie odpowiedzialność, a sąd wydał wyrok na korzyść pana McConnella” – powiedział Calvert.

Znaczenie wolności słowa

„Ta sprawa ponownie potwierdziła wartość i znaczenie wolności słowa” – kontynuował. „Chrześcijańscy kaznodzieje uliczni mają takie samo prawo publicznego wypowiadania się, jak każdy inny”.

„Jesteśmy zadowoleni, że policja przyznała się do złamania prawa, ale trzeba zrobić więcej, by zapobiec tego typu sprawom.

„Społeczeństwo jest bardzo zaniepokojone ograniczaniem wolności słowa. Zamiast być jedynie pod silnym wpływem grup LGBT w kwestiach dotyczących LBGT, policja powinna przejść szkolenie w zakresie różnorodności, zaczerpnięte z różnych źródeł. Wtedy pamiętałaby, że w pluralistycznym i tolerancyjnym społeczeństwie jest miejsce dla więcej niż jednej opinii” – powiedział Calvert.

„Nie zgadzanie się z ortodoksją grup LGBT nie jest przestępstwem” – dodał. „Policja nie może działać jako narzędzie wprowadzania w życie kultury unieważniania, używając mocy państwa, by uciszać niemodne głosy. To nie jest jej zadaniem. Jej zadaniem jest stanie na straży prawa dla wszystkich, w tym chrześcijan, bez strachu czy faworyzowania”.

