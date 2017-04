Wiejski lekarz spotyka Uzdrowiciela

Aarav znalazł prawdziwego Uzdrowiciela w Chrystusie Jezusie, gdy jego wiara została zbudowana i wzmocniona poprzez czytanie Biblii.

Aarav podróżował z miejsca do miejsca dając lekarstwa swoim pacjentom. Zawsze było dużo potrzebujących różnych medykamentów do uleczenia ich cherlawego zdrowia. Ale kiedy Aarav zaczął mieć ból w prawej ręce, nie miał żadnego lekarstwa, które mogłoby ulżyć jego cierpieniu.

Aarav poszukiwał leczenia u kilkunastu różnych lekarzy i wydał wiele swoich środków w nadziei bycia uzdrowionym. Ale żaden z lekarzy nie mógł pomóc w zmniejszeniu bólu. Żył z tą bolączką przez sześć miesięcy.

Przyjaciel i nadzieja

Podczas tego trudnego czasu w jego życiu Aarav miał przyjemność rozmawiania ze swoim przyjacielem Rangan, który był pastorem wspieranym przez Gospel for Asia i wiernie służącym w wiosce Aarava. Aarav był świadkiem nadziei i pokoju, które pastor Rangan osobiście złożył w Chrystusie. Z dużym zainteresowaniem Jezusem Aarav zaczął uczęszczać na nabożeństwa kościoła, aby dowiedzieć się o Bogu, który oferuje życie wieczne.

Pastor Rangan zauważył uważność Aarava, gdy dzielił się Bożym Słowem, więc często prosił go o przeczytanie fragment Pisma podczas niedzielnych nabożeństw.

Pewnego dnia podczas nabożeństwa pastor Rangan dzielił się przesłaniem z Ewangelii Marka 3:1–5 i Mateusza 12:9–13. Aarav przeczytał relację z uzdrowienia mężczyzny z uschłą ręką przez Jezusa a cudowny i niesamowity opis mocy Jezusa zapadł w jego serce. Aarav zaczął wierzyć, że Jezus może uzdrowić również jego rękę.

Wiara, uzdrowienie i nowe życie

Godzinę później Aarav poczuł, że ból w jego ręce kompletnie zniknął! Poszedł do domu z lekkim i radosnym sercem. Ale kiedy dotarł do domu zobaczył, że jego żona cierpi na ból brzucha. Pomodlił się ze wzrastającą wiarą w Jezusa o swoją żonę i zaświadczył jej o tym, co Jezus uczynił dla niego. Po jego modlitwie ona również została całkowicie uzdrowiona. W wyniku doświadczenia Bożego miłosierdzia, Aarav oddał swoje serce potężnemu Uzdrowicielowi.

Obecnie Aarav wzrasta w swojej miłości do Jezusa i widzi jak Boże Słowo jest prawdziwe i trwa na wieki. Aarav i jego żona zostali uzdrowieni przez wiarę i dzięki temu Bóg działał w sercu Aarava, aby pokazać mu jak bardzo go kocha!

źródło: gospelforasia-reports.org