Więcej egz. Pisma Świętego udostępniono w wersji cyfrowej niż drukowanej

Po raz pierwszy w historii więcej egzemplarzy Pisma Świętego udostępniono w wersji cyfrowej niż w formie drukowanej — poinformowało stowarzyszenie United Bible Societies Fellowship (UBS).

W opublikowanym raporcie dotyczącym rozpowszechniania Pisma Świętego za 2024 rok UBS podała, że liczba wydrukowanych Biblii spadła z 24,2 mln egzemplarzy w 2023 roku do 22,5 mln w roku ubiegłym. Jednocześnie liczba udostępnionych Biblii w wersji cyfrowej osiągnęła 25,9 mln, po raz pierwszy przewyższając liczbę wydań papierowych.

Jak można się było spodziewać, to kraje o największych populacjach otrzymały najwięcej fizycznych egzemplarzy Biblii. Na pierwszym miejscu znalazła się Brazylia z 4,2 mln rozprowadzonych Biblii, następnie Indie z 1,8 mln i Chiny z 1,6 mln — podaje Evangelical Focus.

Około połowa wszystkich wydrukowanych Biblii została opublikowana tylko w trzech językach. Najwięcej – 4,5 mln – w języku hiszpańskim, 4 mln po portugalsku i 3,2 mln po angielsku.

W związku z rosnącym znaczeniem rynku cyfrowego, tegoroczny raport UBS zawiera również dodatkowe dane dotyczące interakcji użytkowników z Biblią online.

W 2024 roku odnotowano 28,3 miliarda odsłon rozdziałów w aplikacjach biblijnych oraz 1,3 miliarda odsłuchań nagrań audio. Jak wskazano w raporcie, rosnące zainteresowanie aplikacjami biblijnymi wiąże się ze zmianą preferencji komunikacyjnych użytkowników na rzecz rozwiązań cyfrowych.

– Każdy egzemplarz Biblii, bez względu na format, umożliwia ważne spotkanie z żywym Słowem Bożym osobie, która poszukuje prawdy, pocieszenia lub przemiany – powiedział Dirk Gevers, sekretarz generalny UBS.

Dodał również: – Naszym zadaniem pozostaje wierne przekazywanie Pisma Świętego, tak aby każdy człowiek miał dostęp do Słowa Bożego w swoim języku i w preferowanej przez siebie formie.

UBS przedstawiła także dane dotyczące swojego wkładu w rozpowszechnianie Biblii. W ciągu ostatniej dekady organizacja wydrukowała łącznie 2,6 miliarda egzemplarzy Pisma Świętego, w tym 276,9 mln pełnych Biblii, 102,3 mln Nowych Testamentów oraz 2,2 miliarda fragmentów i wybranych tekstów biblijnych.

Źródło: Christian Today