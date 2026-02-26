Wiec na rzecz Samuela po tym, jak umiera po aborcji, ssąc kciuk
Tysiące obrońców życia wyszło na ulice Brisbane w Australii na „Rally for Samuel” po tym, jak w sieci zaczęły krążyć zdjęcia sugerujące, że w pełni ukształtowany chłopiec przeżył aborcję, po czym pozwolono mu umrzeć, gdy ssał kciuk.
Ponad 2 000 działaczy pro-life zebrało się w poniedziałek 9 lutego przed parlamentem stanu Queensland przy George Street.
Joanna Howe, praktykująca katoliczka, profesor prawa na Uniwersytecie w Adelajdzie i matka pięciorga dzieci, była jedną z głównych mówczyń wydarzenia. Miała otrzymać zdjęcia od nieujawnionego pracownika szpitala, na których widać abortowane dziecko ssące kciuk po przeżyciu zabiegu, rzekomo pozostawione następnie na śmierć. Howe miała rozpowszechnić w internecie zdjęcia „Samuela”.
„To jest dziecko Samuel. Urodzony żywy po aborcji w 16. tygodniu, ssał kciuk w Butterfly Room w jednym ze szpitali w Queensland” – napisała Howe w mediach społecznościowych, w poście towarzyszącym rzekomo drastycznemu zdjęciu abortowanego dziecka.
„Żył ponad 30 minut. Przed aborcją był całkowicie zdrowy”.
Dzieci, które przeżyją aborcję, nie mają ustawowego prawa do równego traktowania i opieki na mocy prawa obowiązującego w Queensland – stwierdziła Howe.
„Został pozostawiony, by umrzeć. Nikt go nie podniósł, nie otulił, nie udzielił mu żadnej pomocy medycznej, by złagodzić jego ból i cierpienie”.
Jak powiedziała Howe, zdjęcie przekazał jej pracownik szpitala, którego wezwano, aby spojrzał na chłopca „obserwowanego przez innych, gdy po aborcji ssał kciuk”.
„Zdjęcie jest już cenzurowane w sieci, a aktywiści proaborcyjni starają się zidentyfikować odważnego sygnalistę, który ryzykował karierę, żeby nam je udostępnić” – dodał Howe.
Dyrektor generalny Townsville Hospital and Health Service Kieran Keyes miał powiedzieć, że prowadzone jest dochodzenie w sprawie „poważnego naruszenia poufności” po udostępnieniu wizerunku w mediach społecznościowych.
Według niektórych doniesień medialnych Queensland Health zaprzeczył, jakoby „Samuel” urodził się żywy. Uważa się, że rząd Queensland podejmuje działania w celu usunięcia zdjęć z kanałów mediów społecznościowych.
Rzecznik Queensland Office of the Health Ombudsman miał powiedzieć, że zarzuty naruszenia prywatności „przez świadczeniodawców usług zdrowotnych, szczególnie te dotyczące wrażliwych informacji medycznych, są traktowane z najwyższą powagą”.
Michelle Pearse, dyrektor generalna Australian Christian Lobby (ACL), również odniosła się do protestu w Brisbane w e-mailu do darczyńców 13 lutego.
Pearse powiedziała, że protestujący wezwali rząd Queensland do zniesienia „niedemokratycznego zakazu” nałożonego przez premiera stanu na jakąkolwiek dyskusję na temat aborcji w parlamencie.
„W tym miejscu wolność słowa spotyka się z ochroną życia” – powiedział Pearse.
„Parlament, ze wszystkich miejsc, powinien być miejscem, w którym posłowie mogą swobodnie poruszać ważne kwestie będące przedmiotem debaty. Jednak temat aborcji pozostaje cenzurowany – pomimo znacznej części społeczności, która jest zaniepokojona tą kwestią”.
Dyrektor generalny opisał reakcję parlamentu jako „niezaskakującą”, dodając, że „kultura anulowania jest demonem Zachodu”.
„Aborcja i rzeczywistość biologiczna są zakazane” – stwierdziła i zaapelowała do sympatyków ACL: „Ale mam nadzieję, że – podobnie jak mnie – skłoni was to tylko do jeszcze wierniejszego i odważniejszego głoszenia prawdy.
„Nazwą cię bigotą, ale wiedz, że nim nie jesteś. Po prostu wierzysz, że dzieci w łonie matki — chłopcy i dziewczynki — zostały stworzone na obraz Boga. Z tego powodu ich życie i ich płeć są święte.
„Obyśmy walczyli i biegli jak apostoł Paweł, który, gdy zbliżała się jego śmierć, powiedział: «Dobry bój bojowałem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem» (2 Timothy 4:7)”.
Queensland zezwala na przerywanie ciąży do 22. tygodnia „z dowolnego powodu” na mocy Ustawy o przerywaniu ciąży z 2018 r . Aborcje po 22. tygodniu są dozwolone, jeśli dwóch lekarzy zgodzi się, że zabieg jest odpowiedni ze względu na sytuację matki.
„Lekarze muszą brać pod uwagę okoliczności medyczne ciąży, obecną i przyszłą kondycję fizyczną, psychiczną i społeczną matki, a także wszelkie stosowne standardy i wytyczne zawodowe” – stwierdza rząd Queenslandu na swojej stronie internetowej.
W ostatnie Boże Narodzenie (2025) Townsville University Hospital – gdzie „Samuel” miał zostać poddany aborcji w 16. tygodniu – świętował „czas cudów” wraz z narodzinami „słodkiej Stevie O’Reilly”, urodzonej w 22. tygodniu i drugim dniu ciąży.
„Stevie, najwcześniej urodzone dziecko, jakie kiedykolwiek przeżyło w Australii, urodziła się prawie cztery i pół miesiąca przed terminem, podczas rodzinnych wakacji ponad 4000 km od domu, a jej życie uratował zespół chirurgów neonatologicznych i pediatrycznych w Szpitalu Uniwersyteckim Townsville (TUH)” – napisano w komunikacie prasowym szpitala z 23 grudnia 2025 r.
„Jej matka, Bree Basille, powiedziała, że ona i jej mąż Jake z Perth wciąż większość poranków budzą się w niedowierzaniu wobec tego, przez co przeszli.
„Stevie przyszła na świat w TUH 17 lipca, w 22. tygodniu i drugim dniu ciąży, po tym, jak jej matka doznała przedwczesnego porodu bliźniąt podczas rodzinnych wakacji w Cairns”.
