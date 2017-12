Wiadomości z Izraela (8.12.2017)

HAMAS GROZI „INTIFADĄ“ ZA UZNANIE JEROZOLIMY – 2.12.2017 Hamas wezwał do nowej „intifady”, jeżeli Waszyngton uzna Jerozolimę za stolicę Izraela i przeniesie swoją ambasadę z Tel Avivu do Jerozolimy. „Ostrzegamy przed takim krokiem i wzywamy lud „palestyński” do wznowienia intifady, o ile podjęta będzie tak niesprawiedliwa decyzja w sprawie Jerozolimy.” Ostatnia intifada (po polsku „powstanie”) kosztowała w latach 2000-2005 życie około 1.000 Izraelczyków. Z biura przewodniczącego PA Mahmuda Abbasa wydano komunikat, że jeżeli USA uzna Jerozolimę za stolicę to zniszczy to proces pokojowy. Saeb Erekat, sekretarz egzekutywy tzw. organizacji wyzwolenia „Palestyny” (PLO) oświadczył, że jeżeli USA w jakikolwiek sposób uzna Jerozolimę za stolicę Izraela oznaczać to będzie ‘koniec problemu Jerozolimy’. Kongres USA ustawę o ambasadzie w Jerozolimie uchwalił w 1995 roku, przy czym prezydent wezwał do przeniesienia ambasady do Jerozolimy. Kolejni prezydenci z powodów bezpieczeństwa mogli realizację decyzji odraczać co 6 miesięcy na kolejne pół roku. Trump w czasie swojej kampanii prezydenckiej obiecał przeniesienie ambasady, ale w czerwcu 2017 postanowił przynajmniej tymczasowo zostawić ją w Tel Avivie.

W Waszyngtonie mówi się, że Trump chciał wygłosić przemówienie w tygodniu kiedy do Izraela pojedzie jego zastępca Mike Pence. Tymczasem z Białego Domu płyną nowe wieści głoszące, że doniesienia o tym że Trump może nie podpisze stosownej ustawy „są przedwczesne”. Wielu uważa jednak, że Trump przeniesie jednak ambasadę i uzna Jerozolimę za stolicą Izraela. (Arutz-7) Ciągle jest to samo. Arabowie uważają zawsze, że wszelkie kroki USA, które mogłyby się nie spodobać Hamasowi i rzekomo „zreformowanym” grupom terrorystycznym Fatahu, mogłyby zniszczyć proces pokojowy. Nie mają jednak pojęcia o jakimkolwiek procesie pokojowym, którego wcale nie ma, dotąd dopóki PA i telewizja Hamasu regularnie wzywają do zniszczenia Izraela, zaprzeczają Holokaustowi i propagują nienawiść nie tylko w książkach szkolnych (finansowanych przez UE) dla dzieci w PA. W atlasach PA w ogóle nie ma Izraela a bandyci którzy zginą w atakach terrorystycznych uważani są za bohaterów mordując niewinnych Izraelczyków, o czym świadczy nazwaniem ich imionami placów i ulic.

TRUDNOŚCI ABBASA

Przewodniczący PA Mahmud Abbas uznał za trudne rekrutacje arabskich mężów stanu, którzy byliby przeciwni staraniom USA dla uznania Jerozolimy jako stolicy. Poinformowała o tym izraelska agencja prasowa. Według niej Abbas wezwał wszystkich arabskich i islamskich przywódców do zwołania posiedzenia kryzysowego Ligii Arabskiej oraz Krajów Islamskich Brytyjskiego Commenwelthu. Mimo jego wezwań politycy krajów arabskich wcale nie chcą z nim współpracować. Jedynym który się z nim zgadza jest turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Szef biura politycznego Hamasu, Ismail Hanija, rozmawiał z Abbasem i przyznał, że PA powinna protestować przeciwko decyzji USA, które to protesty zwołano na 6.12.2017. (INN)

DONALD TRUMP UZNAJE JEROZOLIMĘ ZA STOLICĘ IZRAELA I ZAPOWIADA PRZENIESIENIE AMBASADY

W bardzo znaczącym kroku amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że USA uzna Jerozolimę za stolicę Izraela i zrobi wszystko by przenieść ambasadę USA do starożytnego miasta. „Już czas by oficjalnie uznać Jerozolimę za stolicę Izraela” – powiedział Trump w Białym Domu. „To nie jest ani mniej, ani więcej jak uznanie rzeczywistości. To jedyny właściwy krok”. Prezydent dodał, że jego zamiarem nie jest torpedowanie procesu pokojowego między Izraelczykami i Arabami. Nie jest to pozycja dla końcowego statusu, co do granic Jerozolimy czy innych spornych granic. Te kwestie obie strony muszą uzgodnić ze sobą. Trump chce robić wszystko co w jego mocy dla wzmocnienia procesu pokojowego, nawet jeśli jego decyzja spotykała się z krytyką Arabów. Izraelski premier Benjamin Netanjahu powiedział, że jest bardzo wdzięczny dla Trumpa. Cieszy się z jego zaangażowania we wspieranie procesu pokojowego Izraelczyków z Arabami. Ta decyzja pokazuje, że prezydent USA zna uczucia i dotrzymuje obietnic.

* Republika Czeska 6 grudnia uznała Zachodnią Jerozolimę za stolicę Izraela. Podobnie jak uczyniła to Rosja w kwietniu. O podobnym kroku maślały także Filipiny i inne kraje. (Washington Times) „Jeśli zapomnę o tobie, Jeruzalem, to niech mi uschnie moja prawica. Niech przywrze mi do podniebienia język, jeślibym miał przestać myśleć o tobie, jeśliby Jeruzalem przestało być moją największą radością!“ – Psalm 137,5-6

HISTORYCZNA CHWILA

6 grudnia 2017 amerykańscy senatorowie i kongresmani zareagowali na uznanie Jerozolimy jako stolicy żydowskiego państwa. Senator Cruz oświadczył na przykład: „Witam z radością odważną, nawet bohaterską decyzję prezydenta Trumpa. Minęło niemal 120 lat od czasu kiedy pionier ruchu syjonistycznego Theodore Herzl powołał Kongres Syjonistyczny w Bazylei. Jest niemal 50 lat od zjednoczenia Jerozolimy po wojnie sześciodniowej i prawie 70 lat od kiedy USA uznały jako pierwszy kraj nowożytne państwo Izrael. Teraz czas na uznanie Jerozolimy jako stolicy, po raz pierwszy. Ten pamiętny dzień będzie wymieniany w podręcznikach historii. Ten silny i bogaty starożytny kraj przeżył niesprawiedliwość dziejową która teraz została skorygowana i starożytne święte miasto Żydów, które od 3.000 lat jest jedyną stolicą Izraela od 1948 roku. To potężne przesłanie dla wszystkich, którzy z uporem maniaka próbują zdelegitymizować Izrael i zaprzeczyć wszystkim związkom narodu żydowskiego z Jerozolimą, fałszują historię a nawet chcieliby zniszczyć Żydów.” (Autz-7) – Proszę módlcie się intensywnie o prezydenta Trumpa – zwłaszcza o to, by w obliczu tak odważnego kroku ostał się. Módlcie się przeciwko gradowi krytyki i nienawiści przeciwko niemu. Módlcie się także o ochronę przez potężne anioły Boże.

DLACZEGO JEROZOLIMA JEST STOLICĄ

1. Jerozolima od roku 1950 jest oficjalną stolicą Izraela; tu siedzibę ma rząd, prezydent, Knesset i Sąd Najwyższy.

2. W 1967 Jordania odczucia ostrzeżenia Izraela i bombardowaniem Jerozolimy rozpoczęła agresywną wojnę.

3. Jako reakcja na wojnę i dla lepszej samoobrony Izrael zdobył Wschodnią Jerozolimę. W ten sposób status Izraela i Wschodniej Jerozolimy jest całkowicie legalny i odpowiada prawu międzynarodowemu w konfliktach zbrojnych.

4. Ponowne zjednoczenie Jerozolimy w roku 1967 kiedy to Izrael rozszerzył swoje prawodawstwo i zarządzanie, było co prawda nie uznane przez społeczność międzynarodową, ale nie zmieniło statusu miasta.

5. Stany Zjednoczone zawsze deklarowały, że kwestia Jerozolimy musi być rozwiązana przez pertraktacje, jako część trwałego, sprawiedliwego i szerokiego pokoju.

6. Wiele motywowanych politycznie rezolucji i decyzji ONZ, UNESCO i innych organizacji obliczone były na zrewidowanie i zniekształcenie długiej historii Jerozolimy, a z drugiej strony odmawia się Żydom praw religijnych i narodowych do Izraela i jego stolicy; wszystkie te próby poniosły fiasko jako pozbawione podstaw i nie wiążące.

7. PLO i Izrael uzgodniły w Oslo, że temat Jerozolimy musi zostać poddany dyskusjom i to poprzez bezpośrednie rozmowy dwóch partnerów przy uwzględnieniu ich propozycji. Prezydent USA i jego odpowiednicy z Rosji, Egiptu, Jordanii oraz oficjalnych przedstawicieli EU podpisali dokument.

8. Żadna rezolucja ONZ czy UNESCO ani deklaracje obcych rządów nie mogą zmusić Izrael do rozwiązania konfliktu o Jerozolimę. Nie mogą także z góry oceniać przebiegu i rezultatu rozmów.

9. Uznanie faktu, że Jerozolima jest stolicą Izraela i zapowiedź, że USA przeniesie swoją ambasadę do stolicy leży w gestii Stanów Zjednoczonych i nie utrudnia procesu pokojowego w najmniejszym stopniu. Bardziej natomiast chodzi o uznanie starych prawd i korekcję historycznej niesprawiedliwości.

10. Wyjaśnienie króla Jordanii, przywództwa PA i arabskich polityków, że uznanie Jerozolimy lub przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy zagraża procesowi pokojowemu i przyniesie falę przemocy to puste pogróżki i nieszczęśliwe próby zastraszenia wobec suwerennego rządu i fala nienawiści wobec niego. Poddać się takiemu zagrożeniu terrorem byłoby złym przekładem i znakiem słabości. (Arutz 7) „I będzie się mówić w dniu owym: Patrzcie, oto nasz Bóg! Jemu zaufaliśmy, że nas wybawi, w Panu złożyliśmy nasze nadzieje, cieszmy się więc i radujmy, bo On nas wybawił. – Izajasz 25,9. „Tyś moje narzekania w taniec przemienił, zdjąłeś ze mnie szatę pokutną i w radość mnie przyodziałeś. – Psalm 30,12

SMUTEK PO ZAMACHU

przyjaciele żołnierza IDF Rona Kokii, 19, który został zabity 30.11.2017 w zamachu terrorystycznym oddali swój smutek w emocjonalny sposób. To był szczególny człowiek i będzie nam go bardzo brakowało. (CUFI) Proszę módlcie się o bliskich i przyjaciół młodego człowieka.

