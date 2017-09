Wiadomości z Izraela (8.09.2017)

IZRAELSCY LEKARZE ZOPEROWALI MĘŻCZYZNĘ Z GAZY – Lekarze ze szpitala Hadassa w Jerozolimie operowali z sukcesem Araba palestyńskiego ze strefy Gazy, który cierpiał na rzadką chorobę, która nazywa się syndromem człowieka–drzewo. Mohammed Taluli, 42, przybył do szpitala z wielkim guzem na ręce, który wyglądał jak kora drzewa. Spowodowany był przez Papillomavirus. Wywołana w ten sposób infekcja doprowadzić może do raka. Dr Michael Schernofsky, specjalista chorób rąk zoperował Taluliego. Schernofsky wyjaśnił, że operacja przebiegła pomyślnie, teraz więc pacjent otrzyma lekarstwa i szczepionki by dokończyć terapii. Taluli powiedział, że chciał tę rzadką chorobę leczyć w Egipcie i próbował nawet w Judei i Samarii. Ale dopiero kiedy PA zorganizowała jego leczenie w Izraelu otrzymał stosowną pomoc. „Po wieloletnim siedzeniu w domu i z powodu ograniczonej ruchliwości, strachu przed rakiem, lekarze ze szpitala Hadassa byli moją ostatnią nadzieją” – stwierdził Taluli. „Leczenie tu jest doskonałe i już teraz muszę powiedzieć, że wszystko idzie dobrze. Cały zespół jest miły i gotowy do każdej pomocy”- jak dodał. „Mam nadzieję, że moje stare życie jest za mną i wkrótce będą mógł zobaczyć moją rodzinę, moją żonę i sześcioro dzieci.” (Times of Israel)

MODLITWA O KARAIBY

– Nasz zespół modli się dzień i noc o ochronę i utrzymanie dla naszych przyjaciół i darczyńców na Karaibach. Drodzy orędownicy, módlcie się z nami o wszystkich ludzi dotkniętych burzami.

NETANJAHU OGŁOSZONY „GOŚCIEM HONOROWYM“

– Miasto Buenos Aires przyznało tytuł honorowego gościa premierowi Izraela. Tytuł został mu uroczyście przyznany podczas dwudniowej wizyty i to na miejscu, gdzie stała kiedyś stara ambasada, zanim w 1992 roku została zniszczona w ataku bombowym. Zginęło wtedy 29 osób. Netanjahu odwiedzi także żydowskie instytucje i uczci śmieć ofiar zamachu terrorystycznego 18.07.1994 roku. W centrum żydowskim zginęło wówczas 85 osób. Żaden z tych zamachów nie został do końca wyjaśniony. Premier Netanjahu jest pierwszym premierem Izraela od powstania nowoczesnego państwa Izrael, który odwiedził Argentynę. „To jest niezwykle ważny gest” – czytamy w rezolucji uchwalonej w końcu sierpnia przez Radę Miasta Buenos Aires. Netnajhau ma razem z 30 innymi biznesmenami 11 września przybyć do Argentyny i spotkać się z przedstawiciela rządu, miejscowych Żydów i biznesmenami. Cały swój pobyt spędzi w Buenos Aires, gdzie mieszka 165.000 Żydów, w końcu 19 września Netanjahu odjedzie do Kolumbii, a potem do Meksyku, zanim 19 września przybędzie do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ, gdzie będzie przemawiał. (Arutz 7)

ODROBINA HISTORII

– Podczas zamachów na żydowskie centra w 1992 roku i 1994 roku wiele rzeczy nadal jest ukrytych i ma wiele wspólnego z korupcją. Dopiero w 2016 roku, ponad 20 lat później ujawniono, że Alberto Nisman, oficjalny przedstawiciel kraju, który badał zamach z 1994 roku nie popełnił samobójstwa, ale został zamordowany. Ricardo Sáenz, sędzia przysięgły zeznał, że Nisman był ofiarą mordu. Matka i siostra Nismana zeznając przed sądem stwierdzili, że przypadek ten nie powinien być rozpatrywany przez sędzinę Fabianę Palmaghini, ale powinien być przekazany do wyższego sądu. Nisman, sam Żyd, był głównym śledczym po straszliwym zamachu 1994 roku. W dniu 18.01.2015 roku znaleziono go w kałuży krwi w jego łazience. W następnym dniu miał zeznawać przed kongresem. Miał przedstawić demaskujący raport, który oskarżał byłą prezydent kraju Cristinę Kirchner, a która też broniła przedstawicieli Iranu przed oskarżeniem o zamach. (INN) Oby długo oczekiwane dowody wyszły na światło dzienne i oby odpowiedzialni za tymi brutalnymi zamachami oraz sami mordercy, którzy prawdopodobnie byli wspierani przez Iran, zostali osądzeni przed sądem.

RIVLIN W MONACHIUM

– Izraelski prezydent Reuven Rivlin poleciał 5.09.2017 do Monachium i to na długo oczekiwany pomnik sportowców izraelskich zamordowanych w czasie olimpiady w 1972 roku. Przyjazd Rivlina wypadł w 45 rocznicę tych wydarzeń. Prezydent odsłonił pomnik razem z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmaierem. Powiedział on, że czuje się zaszczycony odsłanianiem pomnika razem z niemieckim prezydentem. Widzi on pomnik, który wygląda w Parku Olimpijskim jak rana na wzgórzu, jako ostrzeżenie przed nienawiścią i jako symbol brutalności terrorystów. Jest on przesłaniem dla terrorystów – wykonawców i ich mocodawców, którzy muszą wiedzieć, że zapłacą za swoje przestępstwa. Po ceremonii Rivlin i jego żona spotkali się z rodzinami ofiar. Po tym Rivlin poleciał do Berlina na spotkanie z Angelą Merkel. (Jerusalem Post)

IZRAEL SPREZENTOWAŁ 1 MILION DOLARÓW DLA ŻADOWSKIEJ GMINY W HUSTON

– Minister do spraw diaspory, Naftali Bennett, obiecał 1 milion dolarów dla żydowskiej gminy w Huston. „Państwo żydowskie mierzy się tym jak reaguje kiedy jego bracia na całym świecie znajdą się w potrzebie” – wyjaśnił. Środki pomocowe przeznaczone mają być na naprawę i przywrócenie infrastruktury komunalnej, a więc szkół, synagog, i centrum żydowskiego (JCC), które nie są sponsorowane przez państwo. „Miasto Huston bardzo ucierpiało, ucierpiała też gmina żydowska, ponieważ 70% Żydów mieszkało na zalanych terenach. Bardzo zniszczone zostało centrum osób starszych i JCC. Setki rodzin jest bez dachu nad głową. Po rozmowie z kierownictwem gminy i konsulem generalnym znamy rozmiar katastrofy. Odbudowa potrwa lata. Po czasach gdy Żydzi stali po stronie Izraela w potrzebach, teraz nadszedł czas byśmy pomogli gminie w Huston”. (Jerusalem Post)

IZRAEL EKSPORTUJE CORAZ WIĘCEJ

– Izraelski eksport wzrósł w połowie 2017 roku o 6% do poziomu 41 milionów Euro, co spowodowane było przede wszystkim wzrostem usług high-tech i turystyki. Największe wzrosty dotyczyły lekarstw, produktów chemicznych i komponentów elektronicznych. „Rozwój eksportu jest celem ministerstwa, ponieważ branże eksportujące wykazują dużą produktywność” – stwierdził minister Gospodarki Eli Cohen. „Nadal pracujemy nad tym by przyciągnąć zagraniczne firmy. Z pomocą bonusów dla eksporterów osiągniemy nasz roczny cel 80 milionów Euro.” (Algemeiner) „Wspomnij na Jahwe, twojego Boga, bo to On dał ci siły potrzebne do zdobycia tych bogactw. W ten sposób zostało dochowane – czego ty jesteś dziś świadkiem – przymierze zawarte przez Niego z waszymi ojcami.“ – 5.Mojż. 8,18

SĄD RELIGIJNY W IZRAELU ORZEKŁ O ŻYDACH KONWERTYTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH

– Izraelski sąd rabinacki po raz pierwszy wydał wyrok o religijnym statucie Żydów mesjanicznych – a więc mężczyznach i kobietach, którzy potwierdzają, że są Żydami ale wierzą w Jeszuę. W przytoczonym przypadku chodzi o parę, której sąd Rabinacki w Tel Avivie zabronił wziąć ślub według religijnej ceremonii w Izraelu. Sąd orzekł, że kwestia ta będzie jeszcze rozpatrywana, jeśli para całkowicie wyrzeknie się chrześcijaństwa. * Podstawowa reguła w żydowskim prawie twierdzi, że wszyscy urodzeni w żydostwie, żydami pozostają, nawet kiedy oficjalnie dokonają konwersji. Sąd powołał się na wyrok Sądu Najwyższego, który zabronił parze chrześcijańskich Żydów imigracji do Izraela w ramach prawa powrotu, ponieważ prawo wyznawców innych religii tego nie obejmuje, a osoby te potwierdziły, że należą do „innych religii”. (Medialine)

ŚWIĘTO NAMIOTÓW 2017

– Serdecznie was zapraszamy na Sukkot, najbardziej radosne święto jesienne. Podczas tych świąt dziękujemy Bogu za Jego wierność i Zaopatrzenie. W tym roku organizujemy ponownie dwudniową konferencję na o Święto: pierwsze w Jerozolimie 8 do 10 października, drugie, dla wszystkich którzy nie migą być w Izraelu – w Londynie 20 i 21 października. Chcecie spotkać się z Barrym i Baty’ą w Anglii i świętować z nami w Londynie i mieć społeczność? Do mówców należeć będą Pastor Wes Richards, Pastor Dennis Greenidge, Pastor Derek Walker oraz naturalnie Barry i Batya Segal. Miejsce: Emmanuel Centre, 9-23 Marsham Street, Westminster, London, SW1P 3DW. Terminy: piątek, 20.10 o godz. 19:30, sobota, 21.10. od 10:30. Koszty: 15 funtów za osobę, dzieci do 12 lat bezpłatnie. Kolejne informacje: https://www.visionforisrael.com/de/tours

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN