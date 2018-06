Wiadomości z Izraela (8.06.2018)

NETANJAHU BRONI OCHRONY GRANICY WOBEC EUROPY – 7 czerwca 2018 izraelski premier Netanjahu bronił postępowania Izraelskich Sił Obrony (IDF), które muszą bronić całymi tygodniami zapór granicznych wzdłuż granicy z Gazą przed „demonstrantami”. Żaden kraj na świecie nie opracował alternatywnego postępowania wobec demonstrantów i zwykłych bandytów, którzy chcą zabić wybrane ofiary. „Próbowaliśmy z gazem łzawiącym i innymi środkami i sposobami. To jednak nic nie dało” – stwierdził Netanjahu na spotkaniu Policy Exchange, komisji ekspertów podczas trzydniowej podróży przez Europę. „Celem Hamasu jest zabić czy ranić jak najwięcej ludzi. Naszym celem jest jak najmniej rannych i uniknięcie ofiar śmiertelnych” – wyjaśnił Netanjahu. „Kiedy rozmawiam z politykami z Europy pytam się, ‘co pan by zrobił’? Ostatniego czego chcemy to przemoc i ofiary. Żaden kraj na świecie nie ma alternatywnego sposobu. Rozmawiałem ze wszystkimi możliwymi krajami”. Netanjahu potępił świadomą taktykę Hamasu podczas ośmiotygodniowych protestów na granicy, który określa „marszem powrotu”. Podczas krwawych zamieszek z armią zginęło ok. 100 Arabów (tzw. palestyńskich), a setki zostały ranne. Izraelski premier wyjaśnił, że gdyby istniała inna niż siłowa alternatywa rozpędzenia „demonstrantów” natychmiast by jej użył. Podkreślił jednak, że każdy inny kraj reagował by natychmiast jeżeli zagrożone byłoby życie ludności cywilnej. „Robimy wszystko co możemy, by ranić jak najmniej osób, a jednocześnie by chronić życie mieszkańców Izraela” – powiedział Netanjahu. (Jerusalem Post)

RÓWNIEŻ EUROPEJCZYCY CHCĄ BY IRAŃSKIE WOJSKA OPUŚCIŁY SYRIĘ

6.06.2018 wysokiej rangą dyplomata Izraela wyjaśnił, że Francja, Wielka Brytania i Niemcy wyrazili wspólną wolę by irańskie oddziały wycofały się z Syrii. Zanim premier Netanjahu wyjechał do Europy, poinformował, że jedynym ważnym tematem jest kwestia Iranu. Izrael obawia się, że kiedy syryjska wojna zbliżać się będzie do końca, to Iran zagnieździ się mocno w Syrii by skoncentrować się na Izraelu; Iran stoi bowiem za wojskiem reżymu Assada. Przy końcu wizyty mówiło się o znaczących postępach. W końcu maja Netanjahu ostrzegł, że Izrael ponownie zaatakuje jeśli Iran budował będzie swoje bazy w Syrii i militarnie usadowi się i to nie tylko na Wzgórzach Golan ale i w innych częściach Syrii.” (Times of Israel)

POWOLI NETANJAHU ZNAJDUJE SPRZYMIERZEŃCÓW

Dla Netanjahu wystąpienie Amerykanów z porozumieją atomowego było rezultatem wieloletniej pracy lobbingowej. W międzyczasie Rosja poparła żądanie Izraela by Iran trzymał się z daleka od granicy na Wzgórzach Golan. Również Rosja milczała kiedy Izrael zaatakował bazy irańskie w Syrii. „Wycofanie sią Trumpa i pomoc Putina w Syrii oznacza, że wykonano już 80% pracy” – stwierdził wysokiej rangi członek rządu w Jerozolimie. „Każdy najmniejszy nawet nacisk pomaga. Musimy Irańczykom dać jasno do zrozumienia, by porzucili swoje plany co do Syrii i rozwoju programu atomowego”. Izrael uważa, że próby Europejczyków by bronić się przed sankcjami Trumpa poprzez finansowanie przyszłych interesów z tą islamską republiką, skazane są na porażkę. W poprzednim tygodniu wiele międzynarodowych koncernów poinformowało, że wycofuje się ze współpracy z Iranem. (The Times-UK) Drodzy czytelnicy, to jest efekt wysłuchanych modlitw! Proszę módlcie się dalej, by islamski rząd Iranu został pokonany na wszystkich frontach – również jeżeli chodzi o okopanie się w Syrii, przede wszystkim wzdłuż północnych granic Izraela. Módlcie się by politycy na całym świecie znaleźli wspólnie efektywne sposoby by udaremnić militarne zapędy wykorzystania energii atomowej, a narodowi Irańskiemu, który życzy sobie zmian politycznych i socjalnych, pozbył się strachu, by dać wyraz swojemu niezadowoleniu i nabrał nadziei na lepszą przyszłość.

„WZBOGACANIE URANU JEST CZĘŚCIĄ PLANU LIKWIDACJI IZRAELA“

Iran zamierza rozbudować swój program wzbogacania Uranu. Jest to częścią większego planu budowy broni atomowej do zniszczenia Izraela, jak to powiedział w tym tygodniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. Dodał, że Izrael udaremni plan Teheranu budowy broni atomowej. Netanjahu odniósł się do pogróżek najwyższych przywódców irańskich; Ajatollah Ali Khomeini żydowskie państwo określił jako „tumor”. Netanjahu powiązał ostatnie pogróżki z planami rozbudowy programu wzbogacania Uranu. „Przed dwoma dniami przywódcy Iranu w tym Ajatollah Khomeini wyraził swoje zamiary zniszczenia Izraela. Wczoraj wyjaśnił jak chce tego dokonać – mianowicie poprzez nieograniczone wzbogacanie Uranu by rozbudować swoje arsenały atomowe. To nas wcale nie zaskakuje” – stwierdził Netanjahu i dodał, że Izrael nie pozwoli Iranowi na posiadanie broni atomowej. Podczas spotkania z politykami w Europie chciał wezwać ich do wywarcia nacisku również z ich strony na Iran. Był świadomy tego, że nie wszyscy politycy podzielą jego zdanie, ale w dłuższej perspektywie jest nadzieja na wspólną świadomość zagrożenia. (Arutz-7) Wszelka broń przeciw tobie robiona będzie bezskuteczna, wszelki język oskarżający cię przed sądem od ciebie zawstydzenia dozna. Oto los, który będzie udziałem każdego sługi Pana, oto zwycięstwa, które im przyrzekam wedle wyroków Pańskich. – Izajasz 54,17

USA OSTRZEGAJĄ IRAN

Stany Zjednoczone ostrzegły teraz, że nie dopuszczą żeby Iran posiadał broń atomową; krótko wcześniej Iran oświadczył że posiada zamiar rozbudowania potencjału wzbogacania Uranu do budowy broni jądrowej. Minister Spraw Zagranicznych Mike Pompeo ostrzegł 6.06.2018 na Twitterze: „Mamy raporty które mówią o planach Iranu rozbudowy programu wzbogacania Uranu i budowy broni jądrowej. Nie dopuścimy do tego by Iran posiadał broń jądrową.” Zapowiedź Pompeo pojawiała się kiedy Iran zapowiedział, że jego instalacja najnowocześniejszych wirówek będzie gotowa za miesiąc w podziemnych bunkrach w Natanz. Jest to częścią planu posiadania większej ilości wzbogaconego Uranu, co nie jest zgodne z porozumieniem atomowym wypracowanym w 2015 roku z mocarstwami międzynarodowymi. (Radio Free Europe)

ODKRYTO MONETĘ Z CZASÓW KRÓLA EZDRASZA W JEROZOLIMIE

Pięć monet z czasów króla Ezdrasza okryto w Jerozolimie. Według ekspertów chodzi tu o rzadkie znalezisko. Monety mają średnicę ok. 7 milimetrów i pochodzą z IV stulecia przed Chrystusem. Trzy z pięciu monet są zachowane dosyć dobrze, a ich napisy są czytelne. „W ostatnich 150 latach od kiedy prowadzimy prace archeologiczne monet takich znaleziono zaledwie pięć” – stwierdził Zachi Dvira z projektu archeologicznego na Górze Świątynnej. „Teraz mamy obok dwóch skorodowanych monet również trzy w całości zachowane, wszystkie jakby z jednej serii. Wychodzimy więc z założenia że w przyszłości trafimy jeszcze na kolejne”. (Koenig)

