Wiadomości z Izraela (6.07.2018)

KSIĄŻĘ WILLIAM W IZRAELU – Premier Netanjahu i jego żona Sara spotkali się z księciem Williamem podczas jego oficjalnej wizyty w Izraelu potomka Haimaki i Racheli Cohenów, których w czasie Holokaustu uratowała księżniczka Alice, prababka księcia Williama. Spotkanie premier Netanjahu opisał następująco: „Podczas wizyty księcia Wiliama miał miejsce szczególnie poruszający moment . Jest on[William] prawnukiem księżniczki Alice. Spotkał właśnie potomków rodziny uratowanych wtedy w Grecji. Była tam osobiście i ochraniała pewną rodzinę żydowską przed Gestapo. Powiedziałem mu, że musi być bardzo dumny ze swej prababki, która ratowała bezbronnych Żydów. Jako premier Izraela sam jestem bardzo dumny z faktu, że Żydzi nie są już tak bezbronni. I dzięki Bogu mamy już armię, by bronić się samemu.” Książę odparł: „To należy do Izraela, że przypomina sobie tragiczną przeszłość, ale patrzy też z dobrą nadzieją w przyszłość. Jak widzę panuje w tym kraju jakaś szczególna radość życia. Od historii pierwszych kibuców po wskrzeszenie nowoczesnego języka hebrajskiego, aż po nowoczesną gospodarkę dookoła nas; tu w Tel Avivie istnieje nowoczesna hebrajska historia wynalazczości, kreatywnego działania, innowacyjności i pewności na przyszłość.

Nasze oba kraje jeszcze nie były nigdy tak związane, nie ważne czy przez podejrzanie rekordowy handel, czy inwestycje, czy też naszą współpracę w dziedzinie techniki i nauki czy też sposobu w jaki zapewniamy bezpieczeństwo obywateli. Zjednoczone Królestwo stoi po waszej stronie podczas gdy pracujemy wspólnie nad pełną sukcesów przyszłością. Dziękuję za serdeczne przywitanie”. (Jerusalem Post, Arutz 7) Proszę módlcie się po tej wizycie księcia Williama w Izraelu, żeby pozytywna polityczna i osobista przyjaźń do Izraela została jeszcze rozbudowana. Oby miłość jego prababki, księżniczki Alice do narodu żydowskiego i jego dzieci była przekazywana dalej jej wnukom. 1. Mojż. 12,1-3

NETANJAHU CHWALI KROKI TRUMPA W KWESTII ROZBROJENIA KOREI

Premier Netanjahu chwalił amerykańskiego prezydenta Trumpa na „historycznym spotkaniu” 12.06.2018 w Singapurze z północnokoreańskim szefem Kim Jong-unem. „To ważny krok w demilitaryzacji półwyspu koreańskiego z broni atomowej” – stwierdził Netanjahu. Dodał jeszcze: „Prezydent Trump zajął jasne stanowisko przeciwko staraniom Iranu o budowę broni atomowej i przeciw jego agresji na Bliskim Wschodzie. Ma to duży wpływ na gospodarkę Iranu. Polityka prezydenta Trumpa to dobre działanie dla Izraela, regionu i świata.” Trump i Kim Jong-un podpisali dokument po trzygodzinnym spotkaniu, który zakłada usunięcie całej broni jądrowej z Półwyspu Koreańskiego. (Ynet)

NIENAWIŚĆ WOBEC WSPÓŁPRACOWNIKÓW TRUMPA

Lewicowo-ekstremistyczny członek amerykańskiego kongresu z Kalifornii wezwał do szykanowania współpracowników administracji Trumpa. „Kiedy widzisz kogokolwiek z jego rządu w restauracji, sklepie czy na stacji benzynowej spowoduj tumult i wyrzuć go. Powiedz mu, że ani tu ani gdzie indziej nikt go sobie nie życzy” – wezwał swoich zwolenników Maxine Waters. Całkiem ostatnio rzeczniczka prasowa Białego Domu, Sarah Sanders, została w Lexington w stanie Virginia wezwana do opuszczenia restauracji Red Hen, ponieważ jej pracownicy nie zgadzają się z amerykańską polityką. W liście do prezydenta Waters powiedział: „Członkowie pani gabinetu byli już buczeniem wyrzucani z restauracji. Nie mam najmniejszego współczucia do ludzi, którzy są w rządzie.” Jak sądzi, wkrótce członkowie rządu Trumpa nie znajdą miejsca w żadnym sklepie, restauracjo czy stacji benzynowej. To jest tylko kwestią czasu kiedy tzw. demokracji podniecą swoje bojówki do bicia zwolenników Trumpa. (Fox) Proszę módlcie się przeciw szykanom czy molestowaniu członków rządu Trumpa i jego zwolenników. Módlcie się o ich ochronę. „Nie będziesz bluźnił Bogu ani złorzeczył przełożonemu twojego ludu.“ – 2. Mojż. 22,27

IZRAEL ZAMRAŻA PIENIĄDZE DLA RODZIN TERRORYSTÓW

Izraelskie siły bezpieczeństwa przeszukały z końcem czerwca dom Hishama Husseina Abu Dhaima we Wschodniej Jerozolimie i zarekwirowała gotówkę w kwocie 43.000 NIS (=szekli, około 10.000 €) oraz w innych walutach. Dhaim w 2008 roku zamordował ośmiu studentów z jesziwy Mercaz Harav w Jerozoimie. Przeszukanie było częścią dużej akcji mającej zapobiec wypłacaniu pieniędzy rodzinom terrorystów, którzy zamordowali Izraelitów. W 2017 roku siły bezpieczeństwa znalazły i zarekwirowały 300.000 NIS (ok. 70.000 €) w domach rodzin terrorystów. (Jerusalem Post) Proszę módlcie się przeciwko tej odrażającej praktyce wypłacania pieniędzy dla rodzin terrorystów, którzy zabijali niewinnych Izraelczyków lub siedzą w więzieniach za ataki terrorystyczne. Niestety mimo szerokiej dyskusji i żądań zaprzestania tej praktyki zarówno wewnątrz jak i za granicą, proceder trwa nadal. PA znajduje coraz nowsze sposoby przekazywania pieniędzy terrorystom.

WEZWANIE O POMOC

W piątek 29.06.2018 opublikowano nagranie wideo, w którym dziesiątki mężczyzn i dzieci trzymały plakaty proszące Izrael i USA o pomoc. Reszta świata o nich zapomniała. Na jednym z plakatów wzywano do wycofania się oddziałów ONZ z baz w pobliżu stref zdemilitaryzowanych między Syrią i Izraelem. Ocenia się, że do 160.000 osób cywilnych uciekło przed walkami w poprzednim tygodniu, kiedy wojska reżymowe wspólnie z rosyjskim lotnictwem rozpoczęły wielką ofensywę. Tysiące dotarły do granicy izraelskiej. IDF dostarczyły tam setki namiotów, tony żywności i pomoc humanitarną dla dzieci. Na wideo wypowiada się mężczyzna, który podaje się za wypędzonego lekarza.

Mówi, że Izraelczycy powinni pomóc ludności cywilnej obok „zajętych” Wzgórz Golan. * Izrael dał jasny komunikat, że jego granice nie będą stały otworem dla ludzi uciekających przed walkami. Również USA dały do zrozumienia, że nie będą interweniowały na południu Syrii. W tym czasie Jordania pracuje nad zawieszeniem broni; walki trwają nadal. * IDF dostarcza pomoc humanitarną mieszkańcom z okolic Wzgórz Golan w ramach operacji „Dobry sąsiad”. Izrael w czasie trwania wojny w Syrii wpuścił do siebie tysiące jej ofiar na leczeni i operacje medyczne zanim nie wypuści ich z powrotem. (Jerusalem Post) Izrael pomaga uciekinierom z Syrii w wielkim stylu. Proszę módlcie się, by sytuacja na granicy nie spowodowała kryzysu w samym Izrael. Syryjczycy proszą o pomoc i otrzymują ją, ale z tej prośby nie może powstać żądanie ochrony i przyjmowania tych ludzi w Izraelu. Poza tym nie istnieją „okupowane” Wzgórza Golan jak twierdzi syryjski lekarz.

