Wiadomości z Izraela (5.05.2017)

ONZ UCHWALIŁ W DNIU NIEPODLEGŁOŚCI IZRAELA REZOLUCJĘ ODMAWIAJĄCĄ IZRAELOWI PRAW DO JEROZOLIMY – We wtorek 3 maja komisja ONZ ds. kształcenia, nauki i kultury (UNESCO) uchwaliła rezolucję, w której odmawia się Izraelowi prawa do własnej stolicy, Jerozolimy. Głosowanie odbyło się w dniu niepodległości Izraela. 23 kraje głosowały za, 22 kraje przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. Do krajów, które były przeciwne rezolucji należały USA, Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Litwa, Grecja, Paragwaj, Ukraina, Togo i Niemcy. Rezolucja zawiera takie postanowienia m.inn.: „Wszystkie kroki prawne i ustawodawcze podejmowane przez Izrael jako okupanta, a które miałyby zmienić zwłaszcza „konstytucję” Jerozolimy, są nieważne i muszą zostać natychmiast anulowane”.

Rezolucja potępia Izrael z powodu konfliktów zbrojnych z Hamasem, który rządzi w Gazie. Izraelski ambasador przy ONZ Dany Danon potępił rezolucję jako zamach na historię narodu żydowskiego: „Ta oszukańcza decyzja ze z góry założonym celem i próby podważenia związków Izraela z Jerozolimą, nie zmieni po prostu faktów, że to miasto jest historyczną i wieczną stolicą narodu żydowskiego. W obliczu tak haniebnej decyzji Izrael nie będzie milczał.” – wyjaśnił Danon. (Times of Israel, INN) ONZ i inne antyizraelskie organizacje pozarządowe próbują ciągle na nowo minimalizować legitymację i integralność państwa żydowskiego i suwerenność w kwestii stolicy w Jerozolimie. Proszę módlcie się zgodnie z Izajaszem 62,1-2: „O Syjonie nigdy mówić nie przestanę i nigdy nie spocznę w Jerozolimy sprawie. Aż zajaśnieje jej sprawiedliwość jak jutrzenka, a jej zbawienie płonąć będzie jak pochodnia. I wtedy wszystkie narody ujrzą sprawiedliwość, a wszyscy królowie twoja pochwałę. I będą cię nazywać twym nowym imieniem, które wypowiedzą usta samego Pana.”

40.000 KROGULCÓW PRZELATUJE NAD EILATEM

Krogulec jest ptakiem drapieżnym i należy do jastrzębi. Czterdzieści tysięcy krogulców, to jest dwie trzecie całej światowej populacji, przeleciało z końcem kwietnia ponad Eilatem i wylądowały w obserwatorium ptaków oraz na plantacjach palm w południowej części dolina Araba. Szef centrum obserwacji ptaków w Eilacie Noam Weiss powiedział: „Obecnie Eilat przeżył jeden z najpiękniejszych tygodni dla obserwatorów ptaków w roku. W mniej niż 36 godzin przeleciało nad naszym miastem 40.000 krogulców. Leciały wczesnym rankiem 28 kwietnia niskim lotem przeważnie w grupach i tak wiele tysięcy. W ciągu dnia kiedy zrobiło się ciepło poszybowały wyżej w niebo i wyglądały raczej jak chmara owadów, tak że tylko doświadczeni obserwatorzy mogli je rozpoznać. Około wieczora wylądowały w parku w Eilacie i na plantacji palm w dolinie. Kiedy grupami przyleciało takie wielkie stado spowodowały spory hałas w tej spokojnej dotąd dolinie.”

Według Stowarzyszenia ochrony natury w Izraelu (SPNI) zbyt wiele nie wiadomo o tych ptakach, zwłaszcza że wstępują na sporym obszarze. Wiadomo też, że gniazdują w górach i lasach Bałkanów. Większość naukowców uważa, że populacja została zmniejszona przez polowania, ale także poprzez konkurencję z jastrzębiem na północy, a także poprzez zmniejszenie jego naturalnego lęgowiska. Oczekuje się. że większość krogulców w tym tygodniu przeleci przez Izrael. (Arutz 7)

NETANJAHU: ABBAS OKŁAMAŁ TRUMPA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu zarzucił przewodniczącemu tzw. autonomii palestyńskiej (PA) Mahmudowi Abbasowi, że podczas jego wizyty w Białym Domu 3 maja, kłamał. „Wczoraj słyszałem jak prezydent Abbas mówił, że Arabowie uczą swoje dzieci pokoju” – powiedział Netnajhau i zacytował wypowiedź Abbasa wobec dziennikarz na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Trumpem. „Niestety nie jest to prawdą, stwierdził Netanjahu, który rozpoczął kampanię zaprzestania opłacania wypłat dla terrorystów przez administrację arabską. „Wy, Palestyńczycy, nazywacie swoje szkoły imionami masowych morderców, którzy mają wielu Izraelczyków na sumieniach i jeszcze opłacacie tych terrorystów” – wyjaśnił. Cytował prawicowych polityków, którzy byli oburzeni, z powodu użycia przez Abbasa słowa „pokój”, podczas gdy jednocześnie opłaca tych, którzy dokonują zamachów terrorystycznych. Rzecznik prasowy Białego Domu, Sean Spicer, powiedział dziennikarzom, że prezydent chciałby, żeby Abbas rozwiązał kwestię regularnego płacenia zawodowym mordercom i ich rodzinom. (Jerusalem Post) „Mój lud chcieliby łatwo od nieszczęść wybawić, wołając na wsze strony: Pokój, pokój! Lecz wciąż nie ma pokoju.“ – Jeremiasz 6,14

TRAGICZNA POMYŁKA TRUMPA

W środę 3 maja amerykański prezydent spotkał się z szefem PLO Mahmudem Abbasem w Białym domu. Rozczarowanie było tym większe, że poparcie Trumpa dla Izraela jest decyzją serca i nadal istnieje sojusz między USA i Izraelem. Ale to że spotkał się z Abbasem oferując swoją pomoc w osiągnięciu pokoju z PLO, Abbasem i Izraelem, Trump zminimalizował rolę Izraela. Ale także zminimalizował rolę swoją i swojego narodu. Izrael natomiast stał się ofiarą decyzji Trumpa i jego poparcia dla PLO, ponieważ jest on arcywrogiem Izraela. Sam Abbas jest antysemitą.

W swojej pracy doktorskiej opublikowanej potem jako książka, Abbas zaprzecza Holokaustowi. Codziennie uprawia antysemicką hecę, bezpośrednio lub pośrednio. To był właśnie on – Abbas, który wzywał swoich Arabów do mordowania Żydów. Uważa on, że Żydzi brudzą najświętsze miejsca Judaizmu, np. „brudnymi nogami deptają” Wzgórze Świątynne w Jerozolimie. „Palestyńskie” media i szkoły zawsze przedstawiają Żydów jako straszne monstra, tak że zasługują na fizyczną likwidację. Abbas i PLO mają w zwyczaju wychwalanie terrorystów (morderców!). Jak podawano wielokrotnie w ostatnich latach, PA wzywa nie tylko do terroru, ale i finansuje go rocznie prawie 300 milionów Euro. Pieniądze te zgodnie z decyzją PA są parkowane na specjalnym koncie i wypłacane bandytom i ich rodzinom. Dotyczy to skazanych prawomocnym wyrokiem sądu terrorystów odsiadujących karę więzienia. A jest tylko to co oficjalnie podaje PA w swoich publikacjach. * Poprzez powitanie Abbasa w Białym Domu, zignorował Trump wszystko to, co przeszkadza w uzyskaniu „porozumienia pokojowego”.

W tej kwestii istnieją jednak trzy poważne problemy. Po pierwsze: Proces pokojowy między Izraelem i PLO bazuje na wyobrażeniu, że USA wywrze nacisk na Izrael, a państwo żydowskie pójdzie na każde ustępstwo wobec PLO. Same tylko rozmowy z PLO stawiajł USA po stronie terrorystów. Po drugie: Abbas wielokrotnie udowadniał, że żadnego traktatu pokojowego z Izraelem nigdy nie podpisze. W roku 2000 Abbas był przeciwny rokowaniom w Camp David. W 2008 roku odrzucił propozycje pokojowe ówczesnego premiera Ehuda Olmerta. W końcu w 2013 roku odrzucił propozycje pokojowe prezydenta Obamy. Ze strony Abbasa nie widać było jakichkolwiek oznak zmiany stanowiska. Po trzecie: Gdyby Izrael zaakceptował hipotetyczny traktat pokojowy z hipotetycznymi przywódcami arabskimi, zagroziłby egzystencji Izraela. W najbardziej nieprawdopodobnym przypadku zaistnienia jakiegoś „porozumienia pokojowego” spowodowałoby to zagrożenie dla Izraela, zamiast ochrony państwa żydowskiego. Powtórzmy jeszcze raz: Izrael nie jest jedyną stroną, którą dotyka zamiar Trumpa współpracy z arabskim dyktatorem, (który 8 lat po wyborach, nadal rządzi), a który szkodzi wszystkim. Także Trump takim krokiem nie przysporzył sobie sympatii. (Jerusalem Post) Proszę módlcie się intensywnie za Trumpa i jego administrację. Oby nie stal się ofiarą mrocznych oszustw PA albo jej szefa Mahmuda Abbasa ani teraz, ani potem. Abbas nie będzie nigdy przyjacielem Izraela. PA nie jest organizacją, której celem byłoby założenie państwa „palestyńskiego”. Bardziej wyraźnie widać, że jej celem jest zniszczenie żydowskiego państwa.

IZRAELSKIE KAWIARNIE KULTURALNYM KLIENTOM OFERUJĄ RABAT – W Izraelu można być nagrodzonym nie tylko uśmiechem, jeśli przyjaźnie porozmawiasz z baristą. W ten sposób można nawet zaoszczędzić. Café Café, jedna z największych sieci kawiarń oferuje klientom w swoich 157 punktach 25% rabat. Trzeba tylko podczas zamawiania filiżanki kawy powiedzieć „dziękuję” i „proszę”. Dla klientów z dobrymi manierami kawa kosztuje więc tylko 6 szekli (1,5 €) zamiast 8 szekli (2 €). Szef Café Café, Noam Zimerman wyjaśnił dziennikowi biznesowemu Globes w środę, że chce zachęcić izraelskie społeczeństwo do bardziej społecznego współżycia. Oczekuje poza tym, że jego firma będzie miała więcej pożytków. Sprzedaż kawy wrosła od 30 do 40%, kiedy przed kilku laty zmniejszył cenę z 11 lub 12 szekli (3 €) na 8 szekli. Teraz także oczekuje podobnego wzrostu.

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel