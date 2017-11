Wiadomości z Izraela (3.11.2017)

ARABIA SAUDYJSKA PRZEPRASZA IZRAEL ZA ODMOWĘ PODANIA RĘKI – Najwyższy urzędnik wszystkich judoków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) przeprosił w ostatnim tygodniu swojego izraelskiego odpowiednika. Podczas turnieju w Abu Dabi izraelscy sportowcy byli wielokrotnie szorstko traktowani z powodu swojej narodowości. Mohammad Bin Thaloub Al-Darei przewodniczący Zrzeszenia Judoków ZEA oraz Aref Al-Awani także wysoki funkcjonariusz sportowy kraju przeprosili Moshego Ponte z Izraelskiego Związku Judoków. Pogratulowali także sukcesów sportowych. Szef izraelskiego judo, Marius Vizer mówił o odważnym geście. W piątek 27.10.2017 arabski zawodnik wagi lekkiej Rashad Almashjari (VAE) po swojej porażce odmówił podania ręki Tohar Butbulowi. Butbul zdobył w Abu Dabi medal brązowy w klasie wagi lekkiej 66-73 kg, inny Izraelczyk także wywalczył medal. W przyszłym roku podczas turnieju mają być dozwolone izraelskie symbole. Ta wiadomość nie została jednak potwierdzona. Vizer powiedział, że ma nadzieję na leprze warunki stworzone dla izraelskich sportowców w przyszłości. (Koenig)

POLSCY POLITYCY POTĘPIAJĄ ANZYSEMITYZM I CHWALĄ IZRAEL

– Szef rządzącej w Polsce, prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość potępił we wrześniu 2017 antysemityzm i chwalił Izrael za ceremonię odznaczenia Polaków, którzy w czasie Holokaustu ratowali życie Żydów. Jarosław Kaczyński uważany za głównego sprawcę wydarzeń w Polsce po wyrażeniu troski na Europejskim Forum Żydów (EJC) z powodu szybko rosnącej ilość ataków antysemickich pod rządami partii Kaczyńskiego. Antysemityzm jest bardzo groźny, powiedział Kaczyński. Izrael określił jako wspaniały kraj: „Widzimy dowód o nas samych; istnieje ponadnaturalna boża siła, która o wszystkim decyduje. Bez niej Izrael nie mógłby istnieć: to jest rodzaj cudu naszych czasów”. W roku 1939 żyło w Polsce wśród niecałych 30 milionów mieszkańców 3 miliony Żydów, więcej niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie. Po budowie obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i zajęciu całego kraju przez hitlerowskie Niemcy tylko 300.000 Żydów przeżyło Drugą Wojnę. W sierpniu 2017 jeden z czołowych polskich Żydów wezwał polski rząd do pomocy w walce z antysemityzmem. Polscy Żydzi czują się niepewnie jak nigdy wcześniej. (Arutz 7)

ZABITYCH 12 TERRORYSTÓW PODCZAS BURZENIA TUNELI

– Co najmniej dwunastu terrorystów zginęło w poniedziałek 30.10.2017, kiedy żołnierze Izraelskich Sił Obrony (IDF) zbombardowali i zniszczyli sieć tuneli w pobliżu Chan Yunis na południu od Gazy. Wśród zabitych był wysoki członek Organizacji terrorystycznej Islamski Dżihad, zbrojnej przybudówki Hamasu rządzącego w Strefie Gazy. Rzecznik IDF Jonathan Conricus opisał jak sieć tuneli przecinała granicę i wdzierała się na terytorium Izraela odzyskane w 1967 roku. Niektóre fragmenty w pobliżu granicy zostały wysadzone w powietrze. Interwencja IDF była łagodna w porównaniu do kardynalnego i nieakceptowalnego pogwałcenia władzy Izraela nad jego terenem. Według generała brygady Ronena Manelisa tunele sięgają głęboko w obszar Izraela z 1967 roku i stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa narodu żydowskiego. IDF wysadziła w powietrze tunele ok 900 m od miasta Kissufim. Według doniesień armii w teren wysłane zostały dodatkowe oddziały dla bezpieczeństwa mieszkańców. (Arutz 7)

POCHWAŁA TECHNOLOGII WYSZUKIWANIA TUNELI

– Premier Netanjahu i minister obrony Avigdor Lieberman pochwaliły IDF 30.10.2017 za zniszczenie tuneli terrorystów w strefie Gazy, kiedy użyto najnowocześniejszej technologii odkryto obok kibucu i pod terytorium izraelskim. „Często mówiłem, że użyjemy najnowocześniejszych technik do wyszukania i zniszczenia tuneli. Teraz jesteśmy już tak daleko. Dzisiaj znaleźliśmy sieć tuneli i zniszczyliśmy je” – stwierdził Netaniahu. Lieberman ostrzegł, że Izrael w żadnym wypadku nie będzie tolerował wrogiego wkroczenia na swoje terytorium, nawet gdy Izrael wcale nie chce nowego konfliktu z terrorystami w Gazie. „Myślę, że przesłanie jest dla wszystkich jasne: Nie będziemy tolerować w żadnym razie naruszenia naszego suwerennego terenu” – powiedział Lieberman. (Times of Israel)

UNRWA ŻĄDA ZNISZCZENIA TUNELI POD SZKOŁAMI W PA

– “Arabowie muszą zaprzestać budowy tuneli pod szkołami w Gazie“ – tego żąda Organizacja Pomocy „dla uchodźców arabskich“ na Bliskim Wschodzie z ramienia ONZ (UNRWA). Stało się to po odkryciu nowego tunelu pod jedną ze szkół. „Tunele pod instytucjami UNRWA będącymi pod ochroną prawa międzynarodowego, są nie do zaakceptowania. Przez tunele zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci i współpracowników” – twierdzi organizacja. Rzecznik izraelskiego MSZ Nahshon wyjaśnił: „Jesteśmy wdzięczni, że UNRWA teraz uznała, to co mówimy od lat.” Izraelski ambasador przy ONZ powiedział: „Tak wyglądają rządy Hamasu i jest to wystarczający dowód, że popełnili podwójną zbrodnię wojenną, ponieważ tunele są budowane dla zniszczenia Izraela przy czym dzieci w Gazie trzymane są jako żywe tarcze”. (Jerusalem Post) Proszę módlcie się by Izrael i inne kraje wzmogły naciski na organizacje terrorystyczne by nie budowały więcej tuneli. Na ich budowę idzie większość materiałów budowlanych i pieniędzy, które w zasadzie miały być spożytkowane na cele cywilne i odbudowę. Przez tunele porywani są obywatele Izraela lub zabijani. Reszta środków pomocowych z całego świata przeznaczana jest dla Iranu i jego terrorystów z organizacji Hamasu i jego oficjalne przeznaczenie.

CORBYN NIE BIERZE UDZIAŁU W UROCZYSTYM OBIEDZIE Z OKAZJI ROCZNICY DEKLARACJ BALFOURA

– Szef brytyjskiej partii pracy Jeremy Corbyn odrzucił bez podania przyczyn zaproszenie na uroczysty obiad z udziałem izraelskiego premiera w Londynie z okazji 100 rocznicy podpisania deklaracji Baulfora. Corbyn od dawna jest krytykiem Izraela; często zarzucało mu się, że toleruje w partii antysemityzm. Bez zareagowania otwarcie na decyzję Corbyna izraelski ambasador w Wlk. Brytanii Mark Regev powiedział: „Ci którzy są przeciw deklaracji Baulfora, odkrywają się jako ekstremiści, którymi też są”. „Głośna mniejszość” studentów i docentów która jeszcze po 70 latach od założenia państwa jest przeciw, chociaż Wielka Brytania ze swoim poparciem dla Izraela stanęła po dobrej stronie historii. (Times of Israel)

„BĄDŹ CIERPLIWY ŻYDZI BĘDĄ NA KOŃCU“

– Kiedy pewna żydowska uczennica z Londynu czekała na swoją paczkę ze sklepu wysyłkowego, została zszokowana, ponieważ obsługa zachowała się wobec niej w sposób chamski i rasistowski. Pracownik przerwał nagle czynności i zaczął obsługiwać innych klientów. Po pytaniu o jej paczkę powiedziano jej: „Bądź cierpliwa. Żydzi będą na końcu”. Dziewczynka poczuła się dotknięta do żywego i poinformowała organizację Hashomrim, która zawiadomiła policję. Policja przekazała sprawę komórce zajmującą się przypadkami antysemityzmu Anglii. (Arutz 7) „Liczniejsi są od włosów na mej głowie nienawidzący mnie bez powodu. Nieprzeliczone są tłumy moich przeciwników i śmiertelnych wrogów.“ – Psalm 69,5

TYSIĄCE PELIKANÓW W IZRAELU SĄ DOKARMIANE

– Dla miłośników ptaków przeloty są wspaniałe, ale dla żydowskich rybaków to duża strata. Dlatego izraelskie gminy teraz dokarmiają ptaki. Ma to pomóc farmom rybnym i ochronić ich zasoby. Pracownicy kibucu Mischmar haScharon serwują ptakom 3-4 razy w tygodniu sześć ton ryb. Projekt finansowany jest z ministerstwa rolnictwa. Według szacunków Ziemię Świętą przemierza rocznie od 75.000 do 100.000 ptaków. Pochodzą one z Europy Południowej a zimują w Afryce Środkowej. Wyżerają nam ryby tu i na północy. Z drugiej strony muszą dużo jeść żeby dotrzeć do południa Sudanu”. (Reuters) „Przypatrzcie się ptakom w górze: nie sieją, nie zbierają plonów ani nie gromadzą [ziarna] w spichlerzach, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czyż nie jesteście warci więcej niż one?“ – Mateusz 6,26

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel