Wiadomości z Izraela (3.03.2017)

CHRZEŚCIJANIE UCIEKAJĄ Z SYNAJU – „W piątek 24 lutego setki chrześcijan uciekało z północnej, egipskiej części półwyspu Synaj, kiedy w poprzedzających trzech tygodniach zamordowano siedmiu chrześcijan. Reporter agencji Reuters donosił o 25 rodzinach z kościoła ewangelickiego na Synaju, którzy schronili się w mieście Ismaila nad kanałem Sueskim. Przedstawiciel Kościoła mówi, że ze około 100 rodzin ze 160 już uciekło. Uciekło także ponad 200 studentów z miasta Al-Arisch. „Ne będę tu czekał na śmierć” – powiedział Rami Mina, jeden z uciekinierów. „Zamknąłem moją restaurację i nie ma mnie. Ci ludzie (z ISIS) nie mają skrupułów.“ Dzień wcześniej hydraulik Kamel Youssef na oczach dzieci i żony został zastrzelony w swoim domu w Al-Arisch. Był to już siódmy mord od 30 stycznia. Niedawno ISIS opublikowało wideo, w którym grożą chrześcijanom z miasta. Uważa się, że również ISIS stoi za zamachem na katedrę św. Marka siedzibę koptyjskiego „papieża.” Wtedy w grudniu zabitych zostało 28 osób. Egipska odnoga ISIS zagnieździła się w północnej części Półwyspu Synaj. (Christian Post)

Proszę módlcie się o ochronę chrześcijan na Synaju i w innych częściach Egiptu. Terroryści ISIS szybko wdrażają w czyn swoje pogróżki. Ich celem jest by na Synaju nie było ani jednego chrześcijanina. Módlcie się by egipskie siły bezpieczeństwa szybko uporały się z tym problemem.

OBCIĘLI PALCE – ZAMACH BLISKO PARYŻA – Dwóch żydowskich braci zostało w zeszłym tygodniu pobitych i uprowadzanych przez kolorowych o bliskowschodnim wyglądzie. Było to w miejscowości Bondy na wschód od Paryża. Na końcu jeden z bandytów odpiłował palec jednemu z braci. Bracia w szoku znaleźli się w szpitalu. Obydwaj z powodu kipy byli dobrze rozpoznawalni jako Żydzi; poza tym ich ojciec jest bardzo dobrze znanym Żydem w miasteczku o 53 tysiącach mieszkańcach. Młodzi jechali samochodem kiedy inne auto zablokowało im trasę i zmusiło do wjazdu w ślepą uliczkę. Już w czasie jazdy wykrzykiwali antysemickie hasła zanim nie zmusili do zatrzymania się. Dwaj bracia zostali otoczeni przez dużą bandę ludzi, którzy wyszli z kawiarni gdzie pali się sziszę. Kopali braci, pobili i grozili śmiercią jeżeli się ruszą. Potem jeden z bandytów odpiłował palec jednemu z braci. (Arutz 7) Proszę módlcie się po tym bezsensownym ataku o miłosierdzie, pocieszenie i uzdrowienie oraz o zatrzymanie i osądzenie napastników. „Który uzdrawia skruszonych na sercu, a zawiązuje boleści ich.“ – Psalm 147,3

ISLAMISTYCZNY ZAMACH W NIEMCZECH UDAREMNIONY –W ostatni weekend lutego policja w Dolnej Saksonii podała informację o aresztowaniu 26 letniego islamisty, który planował zamach terrorystyczny. Prokuratura wyjaśniła, że w mieszkaniu podejrzanego w Northeim znaleziono materiały pirotechniczne do produkcji ładunków wybuchowych. Policja wychodzi z założenia, że zamach miał być skierowany przeciw policjantom ew. żołnierzom, których chciał wciągnąć w bzasadzkę. Według Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) liczba radykalnych islamistów i radykalnych wojowników dżihadu w Niemczech znacznie wzrosła. W 2014 było ich ok. 100 obecnie jest ok. 1.600. „Codziennie dostajemy cztery wiarygodne sygnały“ – stwierdził szef BfV Hans-Georg Maaßen. Spośród dżihadystów Niemczech 570 zostało sklasyfikowanych jako „ekstremalnie groźnych”, ponieważ są w stanie zaplanować zamach terrorystyczny. (Arutz 7)

FACEBOOK WYŁĄCZA I PONOWNIE WŁĄCZA PROFIL FATAHU – W poniedziałek 27 lutego Facebook usnął profil Fatahu – partii szefa PA Mahuda Abbasa. Wcześniej na profilu było zdjęcie Arafata pozującego z bronią. Konta dwunastu administratorów stron zostały wyłączone na 30 dni. Na zdjęciu Arafat trzyma broń izraelskiego żołnierza porwanego w Bejrucie w 1980 roku. Oprócz Arafata widać też było Mahmouda al-Alul, który niedawno wybrany został hersztem. * W szokujący sposób Facebook przeprosił Fatah za wyłączenie strony, która ma 670.000 polubień., twierdząc że był to błąd. * Izrael wielokrotnie już prosił Facebooka o zatrzymanie antyizraelskiej hecy na Facebookowych stronach Arabów, bo są oni odpowiedzialnymi za ostatnią serię ataków. Nawet Kneset wydał ustawę według której sąd może wezwać firmy jak Faceebook do usunięcia treści, które wyraźnie można uznać za „nienawistne”.

W 2016 Izrael wysunął takich 158 wniosków; na YouTube należącym do Google takich żądań było tylko 13. W 95% wnioski te były uwzględniane. YouTube zgodził się na usunięcie 80% zakwestionowanych filmików. (INN, Israel Today) Proszę módlcie się przeciw treściom w mediach społecznościowych, które szerzą nienawiść i przemoc przeciw ludowi Bożemu umiłowanemu. „I stanie się, że jakoście byli przeklęstwem między poganami, o domie Judzki i domie Izraelski! tak was zaś będę ochraniał, i będziecie błogosławieństwem; nie bójcie się, niech się zmacniają ręce wasze.“ – Zachariasz 8,13

PROTEST KOBIET – Krytyka lewicy prezydenta Trumpa w USA przybiera nowe formy. Teraz z kolei szykuje się nowa demonstracja. Mają w nich same krzyczeć na Trumpa hasłami z nienawiścią; błędnie rozumieją to jako konstruktywną politykę. Na 8 marca w „Międzynarodowy dzień kobiet” organizatorki planują „strajk generalny” pod hasłem „Dzień bez kobiety”. W manifeście opublikowanym 6.02.2017 mózgi stojące za tymi ruchami wzywają do „nowej fali zbrojnej walki feministycznej” „Zbrojnej” czyli nie „pokojowej”. Dokument został sporządzony przez m.in. Rasmea Yousef Odeh arabską terrorystkę skazaną przez sąd. W 1970 roku Odeh została skazana przez Izrael za dwa zamachy terrorystyczne. Zginęło wtedy dwóch studentów podczas swoich zakupów. Odeh odsiedziała dziesięć lat w więzieniu. Potem w 2004 roku udało jej się otrzymać amerykańskiej obywatelstwo po zatajeniu jej przeszłości. Amerykański urząd imigracyjny mógłby to sprawdzić choćby zwykłym wyszukiwaniem w Google. W 2014 roku ukarano ją za składanie fałszywych danych podczas składania papierów o imigrację.

Tej wiosny jednak dano jej prawo na nowo rozpatrzyć jej wniosek ponieważ uważa, że cierpiała na PTSD kiedy kłamała w oświadczeniach. Innym sygnatariuszem owego manifestu jest Angela Davis, stalinowska docentka i wieloletnia wspomożycielka „Czarnych Panter”. Davis stała się znana kiedy zwolniono ją z aresztu gdy w 1972 roku okazało się, że użyto kupionej przez nią broni, a której użyto w strzelaninie na sali sądowej. Sędzia przy tym zginął. Gdy jechała na Kubę wiwatowała. Trzecią współautorką jest Tithi Bhattacharya, która w dodatku do czasopisma International Socialist Review wychwalała maoizm. * Kto wypowiada się przeciw Kanadzie w sposób pełen jadu – wiadomo, że ma się do czynienia z ekstremistą. * „Międzynarodowy strajk kobiet” ma być ruchem oddolnym. Zachęca się w biuletynach o pobieranie informacji w jaki sposób można protestowań u siebie na miejscu. Przykładowo kobiety powinny opuścić swoje stanowisko pracy i demonstrować razem z innymi. Według mediów kobiety ten dzień powinny zająć blokowaniem ulic, placów, mostów, nie powinny wykonywać jakiejkolwiek pracy domowej, nie troszczyć się o dzieci, nie pozwalać komukolwiek na seks i bojkotować sklepy popierające Trumpa, a jako znak nosić czerwone kolory. Ton manifestu i wezwanie do „walki zbrojnej” są jasną wskazówką jak liberałowie coraz bardziej gotowi są usprawiedliwiać przemoc – wszystko pod przykrywką tego że są przeciw Trumpowi. (New York Post)

MILIONERZY UCIEKAJĄ – Ilość milionerów na całym świecie, którzy przenoszą się do innego kraju, gwałtownie rośnie. Około 82.000 osób z więcej niż milionem Euro opuściły swoją ojczyznę. W roku 2015 było ich tylko 64.000. Po raz drugi najwięcej milionerów przenosi się do Australii, jak podaje Global Health Review. 11.000 przeprowadziło się do Australii, 10.000 do USA. 12.000 milionerów pochodzi z Francji może po części z powodu zamachów terrorystycznych czy populistów w polityce wewnętrznej. Biorąc pod uwagę wypowiedzi Le Pen o imigracji i globalizacji komentatorzy spekulują czy prawicowa kandydatka na prezydenta nie szykuje „frexitu” i w ten sposób chce wyjść z Unii Europejskiej. (New York Post) Francja należy do krajów które wywierają naciski na Izrael by zgodził się na francuski projekt państwa dla dwóch narodów z Arabami z PA., zapominając przy tym. że PA jest wylęgarnią terrorystów nienawidzących Izraela i w międzyczasie mutując do grupy anonimowych terrorystów, która nienawidzi Izrael tak samo a jako „partner pokojowy” nie straci okazji wychwalania morderców Żydów i przemycania w podręcznikach treści pełnych nienawiści przenosząc taki stan umysłu następnym generacjom. Mimo wszystko Francja myśli, że PA zasługuje na część terytorium Izraela z Jerozolimą włącznie. Nie dziwi, że Francja ma coraz wiącej kopotów. Patrz 1 Mojżeszowa 12,3

