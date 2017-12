Wiadomości z Izraela (29.12.2017)

DZIESIĘĆ AMBASAD ZAMIERZA PRZENIEŚĆ SIĘ DO JEROZOLIMY – Od kiedy Gwatemala zapowiedziała w tym tygodniu, że chciałaby pójść śladami USA i przenieść swoją ambasadę do Jerozolimy, kolejnych dziesięć krajów podjęło rozmowy z Izraelem, jak poinformowała zastępczyni ministra spraw wewnętrznych Tzipi Hotovely radiu Izrael. Nie chciała wymienić zainteresowanych krajów; rozmowy dopiero się zaczęły. Decyzja Gwatemali to – jak wyjaśnił czołowy analityk i autor dr Gustavo D. Perednik 25.12.2017 – wygrana Izraela. „Wierzę, że wiele innych krajów, nie tylko z Ameryki łacińskiej, też to uczyni” – stwierdził Perednik, który urodził się w Buenos Aires i jest znanym komentatorem stosunków krajów Ameryki Łacińskiej z Izraelem. „Kandydatami są: Honduras, Panama, Paragwaj, Czechy, Rumunia, Polska, Togo, Ruanda, Uganda, Kanada i jeden lub dwa kraje Europy Zachodniej. Poważą się na ten krok, potem pójdą dziesiątki“.

Na pytanie czy uznanie Jerozolimy za stolicę jest znaczącym krokiem, Podrednik odpowiada: „Całkowicie! Kiedy ambasady będą w Jerozolimie uznany zostanie Izrael i jego historia. Wyruguje to kłamliwe pisma historyczne Arabów z ostatnich dziesięcioleci”. (Koenig) „Dojdzie kiedyś do tego, że wzgórze Świątyni Pana znów widnieć będzie dumnie ponad gór łańcuchem, przewyższając wszystkie pozostałe szczyty. I będą tam przybywać wszystkie narody, ludy rozliczne przybędą wołając: Chodźmy, udajmy się na Górę Pańską! Wejdźmy do świątyni Boga Jakuba, aby nas nauczył dróg swoich i abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem przyjdzie Prawo, z Jeruzalem – wyrocznia Pana. Będzie sprawował swą władzę nad ludami i rozsądzał sprawy bardzo wielu narodów, które swoje miecze na lemiesze przekują a włócznie na sierpy zamienią. I nie będą już narody na się mieczy podnosić, ani też zaprawiać się więcej do wojny.“ – Izajasz 2,2-4

WIELE IZRAELSKICH DZIECI ŻYJE W BIEDZIE

Ponad 880.000 izraelskich dzieci żyło w 2016 roku w biedzie, co trzecie dziecko, jak podała narodowa rada dla dzieci (NCC) w swoim dorocznym raporcie opublikowanym 26.12.2017. Sytuacja w ostatnich latach nie uległa żadnej poprawie. Kiedy prezydent Reuven Rivlin otrzymał raport przejmując go od Verada Vindmana, sekretarza generalnego NCC powiedział: „Jedno biedne dziecko idzie głodne spać. Inne dziecko, które idzie do szkoły bez kanapki. Każde dziecko, które z tego powodu ma kłopoty z nauką i koncentracją, jest zagrożone“. Raport zawiera dane Urzędu Statystycznego, z ministerstw i organizacji pozarządowych i opisuje różne aspekty jak kształcenie, zdrowie, i nadużycia. Według Vindmana sytuacja nie uległa poprawie. Wezwał rząd by jeżeli chodzi o dobro dzieci, inaczej niż dotychczas, potraktował sprawę poważnie. (Jerusalem Post)

ROSJA POZOSTAŁA W SWOICH BAZACH W SYRII

Rosja rozbudowuje swoją trwałą obecność na morzu i w powietrzu w Syrii, jak poinformował minister obrony po ratyfikowaniu porozumienia z Damaszkiem w tej sprawie. W porozumieniu tym wpisano również Tartus – jedyny port na Morzu Śródziemnym, do którego Rosja ma wstęp. W ten sposób rosyjskie okręty i Rosja będzie miała dostęp do syryjskich wód i portów, oświadczył generał Wiktor Bondarew, który od sierpnia 2015 do września 2017 był głównodowodzącym obrony powietrznej i sił operujących na całym świecie, a teraz jest szefem Komitetu dla Bezpieczeństwa i Rady Obrony. Według rosyjskich mediów Minister Obrony Sergei Schoigu miał stwierdzić: „W ostatnim tygodniu główny dowódca, prezydent Wladimir Putin wydał rozkaz budowy baz i punktów wsparcia, by przygotować się do trwałej obecności w porcie Tartus i na lotnisku Hmeimim w syryjskim mieście Latakia.”

Port Tartus obsługiwany już za czasów Rosji sowieckiej jest zbyt mały dla dużych okrętów. Zgodnie z umową Rosjanie mogą wpływać 11 okrętami, w tym z napędem nuklearnym. Przedłużone porozumienie ma obowiązywać 49 lat. Port lotniczy Hmeimim, z którego Rosja wielokrotnie korzystała w czasie wojny domowej w Syrii latając z upoważnienia Asada, teraz może „legalnie” pozostawać w rękach Rosji na czas nieograniczony. (Reuters) Tutaj chodzi oczywiście oprócz bliskości tajnych irańskich baz wsparcia w Syrii i obecności grupy terrorystycznej Hisb-Allah na Izraelskiej granicy północnej – o potencjalne zagrożenie dla państwa żydowskiego. Proszę módlcie się nadal o ochronę i bezpieczeństwo granic Izraela, położonych tam gmin i stacjonujących tam żołnierzy.

KOPNIAKI I UDERZENIA W IZRAELSKICH ŻOŁNIERZY – IZRAELSKI SĄD PRZEDŁUŻYŁ ARESZT SŁYNNEJ ARABSKIEJ NASTOLATKI

Izraelski sąd wojskowy przedłużył areszt arabskiej dziewczynki. Są nagrania wideo jak kopała i uderzała izraelskiego żołnierza. Ahed Tamimi, 17 latka blondynka ze wsi Nebi Saleh stała się od tego czasu bohaterką narodową Arabów. * 25.12.2017 jej areszt tymczasowy został przedłużony o 4 dni, podobnie jak jej kuzynki i matki. Tamimi na początku grudnia filmowała ze swojego domu jak darła się na izraelskich żołnierzy, uderzała i kopała. Żołnierze bronili się nie oddając razów. Arabowie świętują Tamini jako nową generację „walki z izraelskim okupantem”, podczas gdy postawa armii spowodowała oburzenie, ponieważ niektórzy określali to jako upokorzenie armii”. (Fox) To kolejny smutny przykład młodego człowieka, któremu od kołyski wtłacza się nienawiść do Żydów i Izraela – poprzez rodzinę, nauczycieli, polityków i przywódców religijnych. Proszę módlcie się o tych młodych ludzi tak bardzo indoktrynowanych. Oby choćby przez cud dowiedzieli się o Jeszui i poznali Go.

PO ZWYCIĘSTWIE NAD ISIS: ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA WRACAJĄ DO PÓŁNOCNEGO IRAKU

Chrześcijanie z północ irackiego Mosulu i okolic w 2017 roku świętowali Boże Narodzenie po raz pierwszy od trzech lat kiedy żyli pod brutalnymi rządami ISIS. „Ostatnie nabożeństwo Bożonarodzeniowe odbyło się w 2013 roku. Teraz krzyż nad kościołem Św. Pawła wznosi się znowu” – powiedział Martin Banni, katolicki biskup z Chaldei dziennikarzom. „To że możemy znów obchodzić te święta to jasne przesłanie: mimo wszystkich zagrożeń, mimo prześladowania i mordów jakie przeżywaliśmy w Iraku, jesteśmy nadzieją, że ten kraj się zmieni.” Podczas panowania ISIS w północnym Iraku chrześcijanie byli regularnie zabijani, uprowadzani i wyganiani.

Chrześcijanie chaldejscy, asyryjscy i syryjsko-ortodoksyjni rozpalili ogień „bożonarodzeniowy w podwórkach swoich starych kościołów, z których większość została zbezczeszczona przez ISIS i spalona. „Młodzi ludzie wieczór spędzili na dekorowaniu światłami naszego miasta – jak robiliśmy to wcześniej zanim nastał ISIS” – stwierdziła 59 letnia Bernadette Al-Maslo z Karemlash, 28 km na południe od Mosulu. (Media Line) „Boże, Tyś dla mnie skałą mojego schronienia! Tyś tarczą, ocaleniem i mocą, miejscem schronienia i pomocą moją. Panie mój, Tyś mnie ocalił przed gwałtem!“ – 2. Samuelowa 22,3

LOTNISKO BEN-GURIONA BĘDZIE POWIĘKSZONE ZA 1,1 MRD. EURO

Izraelski urząd lotnictwa poinformował w tym tygodniu, że lotnisko nazwane imieniem pierwszego izraelskiego prezydenta, Ben Guriona, w następnych 5 latach zostanie znacznie przebudowane i powiększone, co kosztować ma ok. 1,1 mld. Euro. Decydujący jest znacznym wzrost liczby pasażerów. Lotnisko jest też hubem dla całego izraelskiego ruchu pasażerskiego. Od początku 2017 roku położony na obrzeżach Tel Avivu port lotniczy odnotował 18% wzrost pasażerów zagranicznych. Rocznie ląduje tu 20 mln pasażerów. Ministerstwo transportu spodziewa się w roku 2018 23 miliony gości. W tym roku Izrael przywitał tyłu turystów jak nigdy przedtem. (Algemeiner, Globes)

WEGANIE WYZNACZAJĄ TRENDY NA ROK 2018, IZRAEL PRZODUJE

Jedzenie bazujące na roślinach uważa się za kulinarny trend na 2018 rok. Izrael wie o tym już od dawna. Rezydująca w Nowym Jorku firma doradcza w żywieniu i gastronomii Baum+Whiteman wyjaśnia teraz, że restauracje muszą szybko nadgonić ten trend zwłaszcza że zmiany w tej dziedzinie następują ostatnio gwałtownie. „Generacja zmiany stulecia jest jeszcze młoda i preferuje jedzenie wegetariańskie i prawdopodobnie pozostanie przy nim. Widzimy rozdział w branży żywieniowej, przy czym produkty roślinne zajmują coraz więcej miejsca na sklepowych regałach, nie ma jednak znaczących zmian w jadłospisach restauracji” – twierdzi firma doradcza. Przewiduje ona, że coraz więcej restauracji oferować będzie jedzenie wegańskie by zaspokoić coraz bardziej preferencje żywieniowe klientów.

Firma Baum+Whiteman opublikowała dane, według których 83% konsumentów w USA je wegetariańsko z powodów zdrowotnych, 62% dla kontroli masy ciała. Według doradców 58% dorosłych pije mleko roślinne, a Google odnotował w tym roku 90% wzrost zapytań z hasłem „vegan”. (Jerusalem Post)

