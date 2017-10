Wiadomości z Izraela (27.10.2017)

„IZRAEL POMAGA PONIEWAŻ JESTEŚMY ŚWIATŁEM DLA NARODÓW.“ – Podczas konferencji prasowej w Jerozolimie, na którą zaproszeni byli chrześcijańscy dziennikarze, zadano premierowi Netanjahu pytanie dlaczego Izrael tak bardzo się stara pomagać ofiarom katastrof na całym świecie. Od Haiti po Nepal, Japonia czy Meksyk – tam Izrael jest jako pierwszy kraj do pomocy. Tam gdzie zdarza się katastrofa Izrael wysyła najlepsze zespoły, doskonale wyposażone chociaż jest dużo mniejszy niż inne kraje, które też wysyłają pomoc. W odpowiedzi Netanjahu zacytował Biblię: „Dlatego że jesteśmy światłem dla narodów. Jest to wypełnienie wielkiej przepowiedni; Izrael ją spełnia. Niektórzy pytają: „Co z tego macie? Odpowiedź brzmi: „My sami nie mamy z tego nic; ale w ten sposób demonstrujemy nasze najważniejsze wartości. Izrael jest światłem dla narodów”. (Israel Today) „Ja cię uczynię Światłem dla narodów, by moje zbawienie dosięgło wszystkich krańców ziemi.“ – Izajasz 49,6b

LONDYN PRZECIW ANTYIZRAELSKIEJ KAMPANII REKLAMOWEJ

– Organizacja zrzeszająca londyńskie firmy komunikacyjne Transport for London (TfL) zablokowała ogłoszenia płatne o odrzuceniu przez Arabów deklaracji Balfeurta z 1917 roku. W deklaracji Brytyjczycy obiecali utworzenie państwa żydowskiego w „Palestynie”. Na przyjęciu uświetniającym 100 lecie deklaracji w Londynie będzie Teresa May i jej odpowiednik Benjamin Netanjahu. Ze strony izraelskiej mówi się, że jest dobrze świętować taki jubileusz; ci którzy żądali przeprosin za deklarację byli antysemitami i ignorowali arabską wrogość i brak elastyczności. (Arutz 7, The Guardian)

ISLAMSKIE KRAJE PRZECIW NORMALIZACJI

– „Konferencja Uczonych Przeciwko Normalizacji“ [stosunków z Izraelem] zapowiedziała teraz utworzenie nowej komisji. Będzie ona formułować wnioski muzułmańskich kleryków i dyskutować o nowym wyznaniu, które wkrótce ma być opublikowane. Ma ono utworzyć wzorzec postępowania w walce przeciw normalizacji „syjonistycznego tworu” [Izrael]. Na końcu spotkania muzułmańscy uczeni w Stambule dali do wiadomości uczestników, że wszelkiego rodzaju normalizacja ze tworem tym z powodów religijnych jest zabroniona i jest „przestępstwem” nie ważne czy normalizacja dotyczy współpracy gospodarczej, czy komunikacji czy gier sportowych lub stosunków społecznych. Klerycy podkreślili, że cała „palestyna” i cały kraj „zajęty przez rabusiów z entitetu jest ziemią muzułmańską i był nią i pod żadnym pozorem czy wymówką nie może zostać porzucona. Porzucić Palestynę i uznać prawa żydowskiego Entitetu *, by powstało państwo na ziemi islamu byłoby zdradą Allaha, jego posłańca (Mahometa) i reszty wierzących” – czytamy w na końcu spotkania. *Entität: Opis części państwa lub grupy ludności, częściowo w poniżającym charakterze. (Wikipedia – Dop. MWN.) (Arutz 7) Tak więc już na samym początku nie jest możliwe porozumienie bo dla wyznawców Islamu „Pokój z Izraelem” jest występkiem przeciw tej religii.

USA POPIERA STANOWISKO IZRAELA DO ARABSKIEGO PAKTU JEDNOŚCI

– W kwestii porozumienia między Fatahem, partii przewodniczącego PA Mahmuda Abbasa a Hamasem USA wydała wyjaśnienie, które jest jasne jak rzadko które. Stoi ono na pozycji Izraela i odrzuca wszelkie dyplomatyczne stosunki z rządem jedności, tak długo dopóki Hamas nie rozbroi się, zakończy aktywność terrorystyczną i uzna prawo do istnienia państwa żydowskiego. Amerykański wysłannik na Bliski Wschód, Jason Greeenblatt, potwierdził, że wszelka państwowość arabska musi wprost (a) wyrzec się terroru, (b) zrealizować wszystkie poprzednie umowy z Izraelem i (c) zobowiązać się do pokojowych negocjacji. Dużym problemem jest militarne skrzydło Hamasu – brygady Isaddin al-Kassam. Zarówno Netajahu jak i Abbas żądają ich rozwiązania; Hamas ciągle sprzeciwiał się temu. W czwartek 19.10.17 Jahia Sinwar nowy przywódca Hamasu i radykalny przeciwnik zbliżenia z Izraelem, powiedział w Gazie: „Minął czas dyskusji o uznaniu Izraela. Teraz Hamas będzie dyskutował kiedy zlikwidujemy Izraela. Nikt we wszechświecie nie może nas rozbroić”. (Medialine, Times of Israel) PA oraz organizacja terrorystyczna (!) Hamas są teraz zjednoczonymi tworami które mają wspólny cel długofalowy, likwidacja państwa żydowskiego – a nie tylko powołanie własnego nowego państwa. Odpowiada to temu co powiedział izraelski premier Netanjahu na konferencji prezydentów w 2013 roku: „Arabowie chcą mieć wszystko”.

PROBLEMY POROZUMIENIA PA Z HAMASEM

– Organizacja terrorystyczna nie chce jak zawsze uznać Izraela i wyrzec się terroru wobec Izraela. Doprowadziło to do śmierci wielu Izraelczyków i zniszczenia ich własności, ale również do ruiny arabskiego społeczeństwa w Gazie. Razem z ONZ USA i Izrael w roku 2007 uznały rząd PA pod przywództwem Abbasa jako prawnego partnera do rozmów pokojowych. Warunkiem było to, że w przyszłości nie zawrze umowy z terrorystami z Hamasu. Abbas też się z tym zgodził, by nie rozmawiać z przywódcami Hamasu; nigdy się tego nie trzymał. Od tego czasu płyną pieniądze i amunicja a żołnierze są szkoleni, przez co USA i inne kraje popierają „proces pokojowy”. Nie trudno zgadnąć gdzie te pieniądze powędrują teraz kiedy najlepszym sprzymierzeńcem Abbasa jest Hamas. (JNN) Módlcie się o zniszczenie wrogów Izraela.

„DOLINA JORDANU ZAWSZE BĘDZIE CZĘŚCIĄ IZRAELA.“

– Powiedział to premier Netanjahu w ostatnim tygodniu z okazji 50 lecia odbudowy izraelskich gmin w dolinie Jordanu. Dalej powiedział: „Nadal będziemy mieszkać, budować i inwestować w turystykę i infrastrukturę. Bliski Wschód jest niestabilny i gotowy do przemocy. Dolina jest naszym strategicznym pasem obrony naszego kraju; bez niego fundamentaliści zalali by nas, wdarli by się do wnętrza kraju aż do Tel Avivu . W ten sposób tu już rozpoczyna sią nasza linia obrony. Gdyby nas tu nie było Teheran i Hamas natychmiast by tu był. Nie dopuścimy do tego”. Netanjahu dodał, że Izrael nigdy nie odda wiosek w dolinie Jordanu. (Haaretz)

DYPLOMACI PA W KOLUMBII ŻĄDAJĄ ZGŁADZENIA IZRAELA

– Oficjalne przedstawicielstwo Autonomii tzw. palestyńskiej (PA) w Kolumbii wezwało 19.10 na Tweeterze do całkowitego zniszczenia Izraela. Dyplomaci PA zamieścili hiszpańskie tłumaczenie cytatu wcześniejszego przywódcy PA Jasira Arafata: „Naszym celem jest zakończyć Izrael i w tym nie może być żadnych kompromisów czy umizgów. Nie chcemy pokoju. Chcemy WOJNY i zwycięstwa”. Cytat usunięto, po tym kiedy doniosła o tym izraelska stacja informacyjna Channel 1 News. Ambasada PA nie wydała w tej sprawie ani komunikatu, ani sprostowania. Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło Tweet i wyjaśniło, że cytat ilustruje spuściznę nienawiści i śmierci jakią zostawił Arafat. (JTA)

IZRAELSKI LEKARZ NA SZCZYCIE

– Przewodniczący Izraelskiego Zrzeszenia lekarzy (IMA) Prof. Leonid Eidelman został nowym szefem zrzeszenia światowego zrzeszającego ok. 9 mln członków. Eidelman, 65, jest osobowością w zakresie etyki medycznej i przejął zajęcie jako następca Hindusa dra Ketan Desai. Nominowanie Izraelczyka jest ważne, często bowiem występowano za wykluczeniem izraelskich lekarzy ze stowarzyszeń i organizacji. (Algemeiner)

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel