Wiadomości z Izraela (26.05.2017)

JEROZOLIMA ŚWIĘTUJE SWOJĄ 50 ROCZNICĘ PONOWNEGO ZJEDNOCZENIA – W Izraelu dzień Jerozolimy jest urzędowym świętem; upamiętnia on ponowne zjednoczenie miasta i to, że kraj po wojnie sześciodniowej odzyskał w 1967 roku kontrolę nad Starym Miastem. Od 21 maja do 25 maja miasto świętowało z wieloma atrakcjami i występami dla mieszkańców i przybyszy pod mottem: „Jerozolima świętuje pięćdziesiątkę”. Odbyła się zapierające dech prezentacja na murach Starego Miasta, a różne atrybuty Jerozolimy pojawiły się w całym mieście. Burmistrz Nir Barkat powiedział: „Minęło pięćdziesiąt lat odkąd Jerozolima jest ponownie zjednoczona. W tym roku świętujemy z wieloma wydarzeniami i mamy nadzieję że wielu ludzi czuje zjednoczenie z Jerozolimą i wezmie udział w imprezach. Zapraszam wszystkich mieszkańców i turystów na uroczystości i by w ten sposób uczcić zjednoczenie stolicy kraju”. (Janglo) „Radujcie się z tymi, którzy się radują, płaczcie z tymi, którzy płaczą.“ – Rzymian 12,15

HOJNE DATKI NA JUBILEUSZ

W dniu 7 czerwca 1967 roku spadochroniarze Izraelskich Sił Obrony (IDF) przemieścili się przez Stare Miasto w stronę Góry Świątynnej i Ściany Płaczu (Mur zachodni) i przejęli kontrolę nad najdroższym miejscem Judaizmu po raz pierwszy od 2000 lat. Kiedy minister obrony Mosze Dajan stanął wtedy pod murem powiedział: „Wróciliśmy do tego wszystkiego, co jest święte w naszym mieście. Powróciliśmy i nigdy się od tego nie pozwolimy oddzielić”. * Dla Izraelczyków i Żydów z całego świata jest to radosna okazja i znaczący fakt, prezent Boga. Kiedy Izrael świętuje ten proroczy punkt zwrotny w historii należy wykorzystać okazję by biednym z całego miasta ten dzień uczynić błogosławieństwem. Jerozolima jest błogosławieństwem dla świata. Mimo wszystko jest wielu starszych ludzi, tych którzy przeżyli Holokaust, zagrożonych dzieci, ofiar zamachów terrorystycznych i potrzebujących, rodzin w dużej potrzebie. My Wizja dla Izraela dajemy od lat. W ten sposób przynosimy pocieszenie i pomoc ludziom w Jerozolimie.

Z okazji święta możecie Wasze darowizny powiększyć. [Trzeba wam bowiem wiedzieć, że chrześcijanie zamieszkali] w Macedonii i Achai postanowili przeprowadzić zbiórkę na ubogich chrześcijan jerozolimskich. Co prawda dobrowolnie podjęli tę decyzję, lecz trzeba przyznać, że w rzeczywistości byli dłużnikami owych ubogich, bo przecież chrześcijanie jerozolimscy pochodzenia żydowskiego podzielili się dobrami duchowymi z tymi, którzy nie należeli kiedyś do narodu wybranego. Winni tedy poganie, w zamian za to, przyjść im teraz z pomocą w ich materialnych potrzebach – Rzymian 15, 26-27.

NETANJAHU NA DZIEŃ JEROZOLIMY: „NICZEGO NIE ZAJĘLIŚMY ALE WYZWOLILI.“

Z okazji 50 jubileuszu zjednoczenia Jerozolimy izraelski premier Benjamin Netanjahu w niedzielę 21 maja powiedział: „Przed 50 laty niczego nie zajęliśmy, ale coś wyzwoliliśmy. Przez bohaterską akcję naszych żołnierzy i miłość naszego narodu Jerozolima została wyzwolona. Jerozolima zawsze była już wcześniej stolicą państwa i tak pozostanie na zawsze. Wzgórze świątynne i Mur Zachodni (ściana płaczu) zawsze pozostaną pod izraelską suwerennością.” Podczas uroczystości jak planowano zostały użyte ogromne projektory do projekcji filmów i zdjęć na murze i cytadeli Dawida. (Haaretz) „Zasadzę ich na ich ziemi i nikt już ich nigdy nie wyrwie z tego kraju, który sam im kiedyś w posiadanie dałem. Tak mówi Pan i Bóg twój.“ – Amos 9,15

RZĄD TRUMPA OKREŚLA JEROZOLIMĘ JAKO MIASTO IZRAELA

Administracja Trumpa oświadczyła w tym tygodniu, że amerykański prezydent umówiony jest na wiele spotkań w żydowskim państwie w „Jerozolimie, Izrael”. Tą wypowiedzią rząd USA przełamał wieloletnią tradycję, że nigdy miasto Jerozolima nie była jednym „ciurkiem” wymieniana jako część Izraela. Wysokiej rangi przedstawiciele władz USA wywołali kontrowersje, bo niektórzy z nich wzbraniali się przyznać, że starożytna Jerozolima jest częścią Izraela. Przez dziesięciolecia USA nie chcieły przyznać, że Jerozolima jest żydowska z obawy na negatywne wpływy w procesie pokojowym, ponieważ Arabowie chcą uczynić Jerozolimę swoją przyszłą stolicą (o co też starają się do dzisiaj). Przed wspólną konferencję z Netnajhau Biały Dom umieścił live stream na swojej stronie internetowej. Zanim się zaczęło można było przeczytać: „Prezydent Trump i premier Netnajhau odpowiadają na pytania”. Jako miejsce audycji napisane było „Jerusalem, Israel.“ Tego rodzaju wypowiedź przywraca normalność, co wielu parlamentarzystów w USA i przedstawiciele administracji witają z radością. (Washington Free Beacon)

1.800 MEDALI DLA WETERANÓW WOJNY SZEŚCIODNIOWEJ

Wieczorem 23 maja 2017 rozpoczęły się tegoroczne Dni Jerozolimy z oficjalną ceremonią przy Ścianie Płaczu z obecnością prezydenta Reuvena „Rubi“ Rivlina, jerozolimskiego burmistrza Nir Barkata, szefa sztabu IDF Gadiego Eizenknota i ministra do spraw Jerozolimy Ze’ev Elkina. Rivlin określił Jerozolimę jako „serce państwa Izrael”, a ścianę Płaczu jako „serce miasta”. Następnie Rivlin powiedział: „Daliśmy Jerozolimie wszystko, ponieważ wiedzieliśmy, że musimy być godni Jerozolimy. Nigdy nie było innej rzeczywistości i nigdy nie będzie. W tych murach bije serce narodu żydowskiego. Jerozolima jest sercem państwa Izrael, a Ściana Zachodnia sercem miasta.” Prezydent powiedział, że przypomina sobie dokładnie tę chwilę kiedy zostało potwierdzone przez oficera łącznikowego Jerozolimskiej Brygady, że Stare miasto jest wolne. W brygadzie służył wtedy jako rezerwista. Kiedy słyszałem głos moich kolegów przez radio nie mogłem prawie uwierzyć: ‘Wzgórze świątynne jest w naszych rękach’. Nigdy tego nie zapomnę” – wspomina prezydent. „Wszystkim nam było jasne, że historia, nawet przyszłość Izraela i narodu żydowskiego ciąży na naszych barkach. Wypełniła nas wielka radość – w całym mieście i na całym świecie. Wróciliśmy do domu, do Jerozolimy, do Jeruszalaim”.

W ciągu tego wtorku na Wzgórzu Amunicji (Ammunition Hill) odbyła się ceremonia uczczenia żołnierzy, którzy walczyli o Jerozolimę. Ammunition Hill był punktem wsparcia armii jordańskiej. Rozciągał sią on od północnej części Jerozolimy (która była okupowana przez Jordanię) aż do zachodnich zboczy Góry Skopus. „Czcimy żołnierzy, którzy walczyli w walkach o Jerozolimę” Podczas uroczystości zostały przyznane medale – i to 1.800 dla weteranów wojny sześciodniowej, oraz dla rodzin tych, którzy zginęli w tej wojnie. Ponad 180 Izraelczyków zginęło w trzydniowej batalii przeciw armii Jordanii; były to najbardziej krwawe i najgorsze walki tej wojny. (Jerusalem Post) „Wtedy się przekonacie, że Jam waszym i Panem, i Bogiem, że Ja na Syjonie mieszkam, na mojej górze świętej. A Jerozolima znowu będzie święta i nie będzie już przez nią przeciągał nikt obcy!“ – Joel 4,17

REAKCJA TRUMPA NA ZAMACH TERRORYSTYCZNY W MANCHESTER

Podczas koncertu wokalistki Ariany Grande w brytyjskim Manchesterze 22 maja zabitych w zamachu zostało co najmniej 22 osoby, a ponad 60 zostało rannych. Jak podała policja, zamach dokonany był przez pojedynczą osobę. Zamachowiec zginął kiedy zdetonował ładunek. Prezydent USA Donald Trump wyraził rodzinom ofiar współczucie. Na konferencji prasowej z przedodniczącym PA Mahmudem Abbasem w Betlejem Trump wezwał „wszystkie cywilizowane narody” do wspólnego przeciwstawienia się terrorowi. „Wpierw chciałbym powiedzieć, że modlę się o ludzi w Manchesterze.” Zamachowca określił jako „złego przegranego” i dodał, że społecznie międzynarodowa musi terror „wyplenić całkowicie”. Dokładnie o tym rozmawiałem ostatnie cztery dni mojej zagranicznej podróży. Nasze społeczeństwo nie może dłużej tolerować tego przelewu krwi. Nie możemy nadal tolerować tego zarzynania niewinnych ludzi.

Podczas ostatniego zamachu większość ofiar to były niewinne dzieci. Taka złowroga ideologia musi zostać wykorzeniona – i to całkowicie. Wszystkie cywilizowane narody muszą się zjednoczyć by ratować życie ludzkie i chronić prawo do bezpieczeństwa i pokoju”. (Arutz-7) Proszę módlcie się o ofiary zamachu w Manchesterze i ich rodziny, którzy stracili swoich bliskich. Oby otrzymali pocieszenie i uzdrowienie. Wiele osób w Izraelu odczuwa cierpienie i może płakać z płaczącymi. Patrz Rzymian 12,15

