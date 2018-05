Wiadomości z Izraela (25.05.2018)

„SAMOTNIK“ ZABIŁ 10 UCZNIÓW I RANIŁ 11 KOLEJNYCH W SZKOLE W TEKSASIE – Uzbrojony, ubrany w pelerynę 17 letni uczeń otworzył ogień w piątek 18.05.2018 w gimnazjum w Huston w Teksasie. Zabił 9 uczniów i dwie nauczycielki zanim przestał. Szkoła Santa Fe High School w południowo wschodnim Teksasie znajduje się na długiej liście szkół i uniwersytetów, w których zabito lub raniono uczniów i nauczycieli. Dopiero przed trzema miesiącami życie stracił 17 letni uczeń i nauczyciel. Według policji zabójcą był 17 latek o nazwisku Dimitrios Pagourtzis. Według uczniów około godziny 8.00 na lekcji rysunku otworzył ogień. Uczniowie i nauczyciel uciekli. Wszczęto alarm pożarowy. Wszystkie osoby opuściły budynek. Uczniowie z klasy Pagourtzisa opisali go jako samotnika. Gubernator Teksasu Greg Abbott poinformował, że Pagourtzis użył broni swego ojca, który posiadał ją całkowicie legalnie. Pagourtzis zdetonował także ładunek wybuchowy. „Chciał nie tylko zabić innych ludzi, ale i sam się zabić”, stwierdził Abbot wobec dziennikarzy, przy czym powołał się na informacje policji. Abbot powiedział także, że śledczy znaleźli koszulkę T-shirt na stronie facebookowej podejrzanego, na której widniał napis: „Urodzony by zabijać”. Obecnie jego konto Facebokowe jest dokładnie analizowane. (Reuters) Oby ci, którzy stracili ukochanych członków rodzin i przyjaciół w tej straszliwej tragedii zostali przez Boga pocieszeni. Oby ci ranni fizycznie i emocjonalnie zostali całkowicie uzdrowieni. * Grupy wystawienników, chrześcijańskie organizacje szkolne i rodzice postawili sobie za cel regularnie modlić się o ochronę i bezpieczeństwo w szkołach. Módlcie się by ludzie byli bardziej uważni i nie przegapili żadnej uwagi, jeżeli widzą w mediach społecznościowych lub kogoś osobiście w dziwnym ubraniu, czy poprzez SMS albo poprzez przynależność do organizacji aspołecznych lub są w inny sposób podejrzani.

NETANJAHU DZIĘKUJE USA ZA NOWĄ PRZESTAWIONĄ PRZEZ POMPEO POLITYCZNĄ STRATEGIĘ W STOSUNKU DO IRANU

Izraelski premier Netanjahu pochwalił amerykańskiego ministra spraw zagranicznych Mike’a Pompeo za jego przemówienie 21.05.2018. Przestawił w niej 12 środków, które Iran musi wdrożyć zanim zniesione zostaną sankcje. Netanjahu wyjaśnił, że amerykański prezydent Donald Trump gruntownie zmienił strategię, nie tylko w odniesieniu do Jerozolimy, ale i wobec Iranu. Pompeo w swoim przemówieniu podkreślił pozycję Trumpa. Wprowadzone zostaną ostre sankcje gospodarcze ma być zaprzestane wzbogacanie Uranu i republika islamska ma opuścić Syrię. „Wierzymy że jest to właściwa strategia. Wierzymy że jest to jedyna strategia, która przyniesie pokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie i w całym naszym regionie” – stwierdził Netanjahu. Wzywamy wszystkie państwa by poszły przykładem USA bo Iran jest agresywnym państwem.” Dalej premier powiedział, że gdyby Iran chciał wykorzystać technologię atomową w celach pokojowych to nie potrzebowałby do tego wirówek. Gdyby tak było Iran nie potrzebowałby także tajnego archiwum produkcji broni atomowej. * Izrael ukradł Irański materiał archiwalny i zaprezentował w tym miesiącu całemu światu; to zadziwiający sukces zespołu tajnych służb. Netanjahu dodał, że fakt że Iran nie zniszczył tych materiałów świadczy o zamiarach Teheranu. (Jerusalem Post)

ŹLE ULOKOWANE WSPÓŁCZUCIE MEDIÓW WOBEC HAMASU

Dowody się potwierdzają, że Hamas miał zamiar po przełamaniu płotu granicznego wedrzeć się na teren Izraela i zabijać izraelskie kobiety, mężczyzn i dzieci. Ci wszyscy, którzy zawsze bronią Hamasu muszą sobie zadawać pytanie, dlaczego zawsze popierają agresora i moralnie stoją po stronie zła? Najnowsze ataki na izraelską granicę i próby nielegalnego wdarcia się na jego teren nie były pokojowymi demonstracjami. (Sama nazwa ugrupowania oznaczająca „przemoc” mówi sama za siebie). * Podczas ataków na przedszkola, domy mieszkalne mają być wyrwane Izraelczykom serca, jak sformułował to Jahja Sinwar, polityczny przywódca Hamasu. W Wall Street Journal można było przeczytać: „Hamas wydrukował mapki dla swoich zwolenników z najkrótszą trasą z granicy do izraelskich mieszkańców, szkół i przedszkoli.” Mimo to w mediach cały czas pisze się o pokojowych demonstracjach. Jeden ze współzałożycieli Hamasu Mahmoud Al-Zahar powiedził Al Jazeera: „Nawet kiedy mówimy o pokojowych, oszukujemy opinię publiczną”. Tylko sam Hamas może skończyć przelewać krew. Tak się jednak nie stanie dopóki media świętują Arabów, a potępiają Izrael, kiedy podczas odpierania ataków arabskich napastników kogoś zastrzelą. * Dzięki Bogu izraelscy żołnierze starają się jak mogą ochraniać niewinną ludność cywilną żeby nie była ona zlinczowana. Już nadszedł czas by świat przejrzał taktykę Hamasu i potępił ją. (Fox) Proszę módlcie się przeciw raportom mediów które przekręcają fakty kiedy Izrael jest zmuszony do ochrony swoich granic, miast i obywateli przeciw morderczym Arabom i innych wrogich ataków.

RZECZNIK IDF: ŚWIAT WIERZY KŁAMSTWOM HAMASU W GAZIE

Hamas podczas najnowszych „demonstracji” w Gazie utworzył dojazd do granicy, żeby mogły być tam także kobiety i dzieci. Płacili 12 Euro za osobę lub 85 Euro za rodzinę, a 425 Euro w przypadku gdyby ktoś był ranny. Hamas zmusił wszystkich swoich dowódców, by przybyli na granicę przebrani po cywilnemu; każdy z nich był odpowiedzialny za inny odcinek. Hamas dał wszystkim w pierwszych rzędach kamery i darmowy dostęp do Internetu. Hamas określił to wszystko jako „pokojowe demonstracje“ a świat uwierzył w te kłamstwa. Mimo wszystko jednego powodu do protestów w Gazie brak. Strefa pod kontrolą Hamasu nie toleruje wolności wyznania, wolności zgromadzeń i wolności myśli. Wniosek: w Gazie nie ma żadnej wolności pokojowych protestów. * Na Facebooku Hamass przedstawia mapki dla swoich zwolenników, pokazujące najkrótszą trasę od granicy do mieszkań, szkół i miasteczek Izraelskich, żeby ich ludzie mogli zabić jak najszybciej i jak najwięcej ich mieszkańców. Czy to brzmi jak pokojowa demonstracja? Niektórzy z najlepszych przyjaciół Izraela życzyliby sobie żeby Izrael lepiej wypadał w mediach w ostatnich tygodniach. Ale jednak żołnierze IDF byli w tym tygodniu zwycięzcami: ochronili życie izraelskich rodzin i udaremnili Hamasowi osiągnięcie jasno wytyczonego celu. (Wall St. Journal)

KTO BEDZIE NASTĘPCĄ ABBASA? ARABOWIE PALESTYŃSCY OBAWIAJĄ SIĘ PUSTKI

Podczas gdy wielu Amerykanów i Izraelczyków świętowało decyzję Trumpa przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy, atmosfera wśród młodych Arabów jest coraz bardziej beznadziejna. Boją się bo ich coraz starsi politycy są nieefektywni; udaremniają młodym ludziom realizację ich marzeń i psują ich przyszłość. Młodzi wskazują na fakt, że wśród wybranego niedawno komitetu wykonawczego PLO – a więc wśród 18 osób, które podejmują najważniejsze decyzje średni wiek wynosi 70 lat, podczas gdy średnia dla Judei i Samarii wynosi 20 lat, w Gazie nawet 17 lat. (Washington Times) Według pisma Świętego sprawiedliwość wynosi naród, ale grzech jest hańbą narodu (przypowieści 14,34).

