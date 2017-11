Wiadomości z Izraela (24.11.2017)

KANADYJSKI ZNACZEK NA ŚWIĘTO CHANUKI TEJ ZIMY – Oprócz świeczek, pączków i żydowskich kręciołków, które są używane jako zwyczajowe symbole świąt Chanuki, kanadyjska poczta w tym roku dołączyła do tego zestawu znaczek pocztowy na to żydowskie święto światła. Jest widoczny na nim symbol geometryczny z różnymi wzorami i kontrastującymi kolorami ciemnymi i jasnymi przez co powstaje wrażenie migotania. Słowo Chanuka jest napisane również po francusku, który jest drugim urzędowym językiem. Znaczek można zamówić przez Internet. * Święto światła przypomina poświęcenie drugiej świątyni w Jerozolimie po zwycięstwie Machabeuszy nad Grekami w II wieku n.e. W tym roku ośmiodniowe święto rozpocznie się o zachodzie słońca 20 grudnia. (Jerusalem Post)

OPADY W IZRAELU

– W nadchodzącym tygodniu prognozy pogody przewidują opady deszczu i śniegu. Możliwe są podtopienia. Jezioro Genezaret (Kinnereth) potrzebuje pilnie wody. W poniedziałek 20.11.2017 niebo było zachmurzone a temperatury spadły. Oczekuje się opadów wzdłuż wybrzeża. Wieczorem nadeszły obfite opady na północy i w centralnym Izraelu z towarzyszącymi burzami. We wtorek ma nadal padać przy czym ostrzega się przęd powodziami w dolinie Jordanu, na Wybrzeżu i na Pustyni Judejskiej i nad Morzem Martwym. Niskie temperatury i zachmurzone niebo mają się ciągnąć cały tydzień, natomiast leki deszcz ma padać w środkowym Izraelu oraz powyżej pustyni Negev na Południu. (Arutz 7) Proszę módlcie się o pilnie potrzebny deszcz i żeby opady nie przyniosły szkód w domach czy innym dobytku czy w uprawach.

IZRAELSKI MINISTER MÓWI O TAJNYCH ROZMOWACH Z ARABIĄ SAUDYJSKĄ

– Jeden z członków kabinetu ministrów powiedział 19.11.2017 ze Izrael pielęgnuje potajemnie kontakty z Arabią Saudyjską w czasie kiedy z dużą troską obserwuje się poczynania Iranu. Był to pierwszy raz kiedy tak wysoki członek władz mówił o kontaktach. W wywiadzie dla radia wojskowego minister energii Jubal Steinitz był pytany dlaczego Izrael nie mówi o takich kontaktach. Steinitz odpowiedział: „W rzeczy samej mamy kontakty w wieloma krajami arabskimi i muzułmańskimi, które częściowo są utajnione i zwykle nie my jesteśmy krajami, które się tego wstydzą. To ta druga strona jest bardziej zainteresowana przemilczaniem takich kontaktów. Dla nas nie jest to problemem; respektujemy życzenia drugiej strony. Stosunki rozwijają się nadal czy to z Arabią Saudyjską czy innymi arabskimi lub muzułmańskimi krajami … nadal jednak milczymy.” (Jerusalem Post)

OSTRZEŻENIA PRZED „NIEBEZPIECZNYM UPADKIEM“

– Arabia Saudyjska ostrzegła przed tym, że w razie potrzeby ma jak się obronić przed Iranem. Zdarzały się ostrzeżenia, że region znajduje się nad przepaścią. W ostatnich tygodniach pojawił się nawet strach przed trzecią wojną światową, podczas wzrostu napięcia między Arabią Saudyjską a Teheranem. Spowodowane to zostało nieoczekiwanym odejściem libańskiego premiera Saad al-Hariri, jednego z sojuszników Riadu. Podczas posiedzenia kryzysowego w zeszłym tygodniu w Kairze minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej zaostrzył swoje poprzednie wypowiedzi przeciw islamistycznym reżymom. Arabia i jej sojusznicy krytykują Iran i jego libańskich popleczników, Hisb-Allah; Bahrain i Kuwejt poparły zwołanie pilnego spotkania. Wszyscy oni ostrzegli, że nie będą siedzieć bezczynie kiedy Iran będzie się mieszał w sprawy arabskie. * Hariri złożył dymisję 4 listopada i zarzucił Iranowi spowodowanie chaosu w regionie. Arabia Saudyjska zarzucała Hisb-Allahowi, że stoi za wystrzeliwaniem rakiet z Jemenu w stronę Riadu. Na pilnym posiedzeniu miano rozmawiać o tym jak kontrolować Iran. (Drudge)

LIGA ARABSKA: „HISB-ALLAH JEST GRUPĄ TERRORYSTYCZNĄ“

– Ministrowie spraw zagranicznych państw arabskich określili libański Hisb-Allah jako organizację terrorystyczną i zapowiedzieli, że chcą się zwrócić do Rady Bezpieczeństwa ONZ by przedyskutować ingerencję Iranu w sprawy krajów regionu. Na konferencji w Kairze szef Ligii Arabskiej Ahmed Aboul Gheit powiedział, że „Nie wypowiadamy wojny Iranowi, ale idziemy krok po kroku. Uważamy, że Iran zrozumie to przeslanie i zmieni swoje postępowanie w regionie.” Zarzucił Iranowi ostrzelanie saudyjskich miast, co naraża na szwank bezpieczeństwo Arabii. Podobnie Iran miesza się do wewnętrznych spraw państwa arabskich oraz rozprzestrzenia chaos i nienawiść. Podczas spotkania w poprzednią niedzielę omawiane były napięcia między Arabią Saudyjską i jej rywalami, Iranem, zwłaszcza biorąc pod uwagę powody jakie podał do swojej dymisji premier Libanu. (Arutz 7)

IDF OSTRZELIWUJE SYRYJSKIE POZYCJE NA WZGÓRZACH GILAN

– Izraelskie jednostki pancerne na Wzgórzach Golan oddały wieczorem 19.11.2017 ostrzegawczy strzał na pozycje Armii Syryjskiej na terenie niczyim. Syryjskie pozycje zajęte były w wąskiej strefie buforowej, która rozdziela obszar Izraela i Syrii. Strefa ta powstała po wojnie Jom Kippur po podpisaniu rozejmu w 1973 roku. W 1974 roku obie trony podpisały porozumienie, według którego w strefie tej ani Izrael, ani Syria nie mogą mieć jednostek wojskowych. Powstały wtedy kontyngent ONZ miał nadzorować tę strefę. Po tym kiedy Syria jednostronnie umocniła swoje pozycje w tej strefie, IDF ostrzelały ten teren by nie dopuścić do dalszej eskalacji. Nie wiadomo czy powstały straty w ludziach czy materialne. „W ostatnich kilku godzinach” – stwierdził rzecznik IDF – „Armia syryjska pogwałciła porozumienie z 1974 roku.“ (INN) Proszę módlcie się przeciwko eskalacji sytuacji na granicach Izraela, zwłaszcza przeciw wrogom siłom, jak Hisb-Allah, Iran i Hisb-allah w Syrii. „Grozą napełnij dzikiego zwierza w sitowiu i stada byków, i pogańskich mocarzy. Przynoszących srebro powal na ziemię, rozprosz narody, co lubują się w wojnach.” – Psalm 68,31

USA GROZI ZAMKNIĘCIEM „PALESTYŃSKICH“ BIUR W WASZYNGTONIE

– Rząd Trumpa ostrzegł PLO (tak zwana organizacja wyzwolenia „Palestyny”), że zamknie ich biura w Waszyngtonie jeżeli Arabowie nie przyłożą się poważnie do rozmów pokojowych z Izraelem. Poinformował o tym przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według ministra spraw zagranicznych Rex Tillerson Arabowie tzw. palestyńscy wykroczyli przeciw amerykańskiemu prawu, według którego przedstawicielstwa PLO muszą być zamknięte jeżeli ta występuję z pozwem przed Międzynarodowym Sądem Karnym przeciw Izraelowi. W przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ przewodniczący PA Mahnud Abbas przekroczył ten przepis występując przeciw Izraelowi o rzekome „zbrodnie wojenne” Izraela. (CNN)

