Wiadomości z Izraela (24.02.2017)

IZRAELSKA GOSPODARKA PRZEŻYŁA NAJLEPSZY KWARTAŁ OD 2013 – Jak 16 lutego podał urząd statystyczny izraelska gospodarka przeżyła z końcem 2016 roku najlepszy kwartał od 2013 roku. Wzrost wyniósł 6,2%. W trzecim kwartale wzrost wynosił 4,2% a w drugim kwartale ponownie 5,3%. W drugim kwartale 2016 roku wzrost produktu narodowego brutto na osobę wynosił 3,5% wydatkach państwowych, na głowę wzrost wyniósł 2,9%. Eksport towarów i usług wzrósł w 2016 roku o 4,6% bez diamentów i nowych przedsiębiorstw. Inwestycje w dobra trwałe wzrosły o 10,2%. Import towarów i usług wzrósł w 2 połowie roku o 10,6%. (Algemeiner) „Niech będzie uwielbiony Pan, który życzy pokoju słudze swemu. … Bądź uwielbiony, o Panie, boś dobry dla Twego sługi. (w 2016 roku to po hebrajsku szalom)“ – Psalm 35,27

GLOBALNY SZCZYT W JEROZOLIMIE – Ponad 6.000 gości z 82 krajów świata spotkało się w czwartek 16 lutego na Our Crowd globalnym szczycie inwestorów. Na to trzecie spotkanie przyjechały tysiące inwestorów, przedsiębiorców, czołowi przedstawiciele przemysłu i dziennikarze z całego świata. Szef OurCrowd, John Medved, prowadzi tę globalną platformę pracującą głównie w dziedzinie finasowania rozproszonego (po angielsku: crowd funding) dla akredytowanych inwestorów. „OurCrowd oferuje także pomoc, po zainwestowaniu w swoją firmę z portfolio. OurCrowd oferuje przedsiębiorstwa różnych branż jako mentorów; reprezentowane jest także w gremiach eksperckich” – powiedział Medved. „Społeczność OurCrowd składa się z prawie 17.000 inwestorów z ponad 110 krajów i liczy niemal 378 milionów Euro w inwestycjach w aktywach 110 przedsiębiorstw i różnych funduszy inwestycyjnych. W czwartek Medved powiedział, że to największa konferencja na świecie poświęcona finasowaniu rozproszonemu. Izrael jest tu największym inwestorem. „W tym roku mamy dwa razy tyle uczestników co poprzednio, co pokazuje niezwykłą witalność i dynamikę na światowym rynku tego rodzaju inwestycji” – dodał. Tematem przewodnim w tym roku było: „Przyszłość jest teraz”. Było 60 stoisk przedstawiających przełomowe technologie w tym nowe drony, roboty pielągnujące, urządzenia rankingujące pracujące z centymetrową dokładnością i urządzenia nadzorujące poziom glukozy we krwi w czasie rzeczywistym obsługiwane przez smartfona. (Jerusalem Post)

MIKE PENCE POMAGA W SPRZĄTANIU ZBESZCZESZCZONEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO – Amerykański wiceprezydent Mike Pence udał się w tym tygodniu na cmentarz Chesed Shel Emeth w St. Louis w stanie Missouri by pomóc w porządkowaniu nagrobków, które 20 lutego przewrócili wandale. Po odczytaniu psalmów. Pence podwinął rękawy, nałożył rękawice i rozpoczął grabienie gałęzi i pomagał innym sprzątającym, usuwał ziemię z poprzewracanych nagrobków i wyrównywał ziemię. „W Ameryce przesądy, przemoc i antysemityzm nie mają miejsca” – powiedział Pence kiedy dotarł na miejsce. (Ynet)

ANTYSEMITYZM UMACNIA SIĘ NA CAŁYM ŚWIECIE – Jakob Hagoel, wicedyrektor generalny Światowej Organizacji Syjonistycznej (WZO) i kierownik wydziału do walki z antysemityzmem, po zbezczeszczeniu cmentarza w Missouri stwierdził, że antysemityzm rośnie w całym świecie. „To jest ciężki przypadek. Niestety takie fenomeny obserwujemy w ostatnich 10 latach coraz częściej. W ostatnim roku znów był wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Mam nadzieję, że wypowiedzi Donalda Trumpa na ten temat prowadzić będą do sytuacji „zero tolerancji”. Haguel dodał, że w USA zawsze istniał jakiś margines antysemityzmu, który ciągle jednak wzrasta. Nie ma on wątpliwości, że sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. „Jak nie zatrzymamy pierwszych oznak, będą te przypadki się mnożyły. Prezydent Trump ma rację wydając stosowne wyjaśnienie. Kiedy takie przypadki nadal będą się powtarzać prezydent Trump wyda odpowiednie ustawy o ściganiu podżegaczy” – zakończył Hauguel. (Arutz 7)

EGIPT: OJCIEC I SYN ZAMORDOWANI PRZEZ ISIS ZA ICH CHRZEŚCIJAŃSKĄ WIARĘ – Ciała dwóch koptyjskich chrześcijan znaleziono w środę 22 lutego na północy Synaju, gdzie bandyckie grupy ISIS mają swoje bazy. Syn został żywcem spalony, 60 letni ojciec został zabity wieloma strzałami. Znaleziono ich wczesnym rankiem za szkołą w stolicy prowincji El-Arish. ISIS dotąd celował w egipskie służby bezpieczeństwa, ostrzegał jednak, że za tarczę wybierze też mniejszość chrześcijańską kraju. Na wideo opublikowanym 20 lutego rzecznik terrorystów wezwał bandytów dżihadu do zastraszenia chrześcijan w całym kraju i zabijanie ich. Wideo zostało opatrzone bardzo wyzywającym i ubliżającym tytułem. W międzyczasie zostało ono skasowane. (UK Daily Mail) Proszę nadal módlcie się za koptyjskich chrześcijan w Egipcie, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na terenach infiltrowanych przez bandytów ISIS. Módlcie się także żeby egipskie służby bezpieczeństwa usunęły i wykorzeniły grupy ISIS i ich wpływy.

BURMISTRZ TORONTO: „W NASZYM MIEŚCIE ANTYSEMITYZM NIE MA CZEGO SZUKAĆ!“ – Burmistrz Toronto John Tory i przewodniczący żydowskiej gminy w mieście potępili w środę 22 lutego antysemickie hasła wymalowane na budynkach dzielnicy Willowdale ze swastykami i napisami „Żadnych Żydów” oraz na drzwiach większości żydowskich mieszkańców. Niektórzy meldowali też zaginięcie mezuzy (przybite na odrzwiach mieszkania kapsułki z hebrajskimi fragmentami Pisma). „Jesteśmy to dzisiaj by jasno dać wyraz, że ta żywiona nienawiścią dyskryminacja i antysemityzm nie mają w naszym mieście czego szukać” – powiedział Tory dziennikarzom. ”Czyny takie nie dają się pogodzić z tym czym jest Toronto, albo z tym z czego Toronto jest słynne na całym świecie”. W konferencji prasowej wzięło udział wielu przedstawicieli gminy żydowskiej by dać wyraz swemu oburzeniu. Jednym z nich był Rabin Mosze Steiner. Pojechał on do budynków w Willowdale po tym jak usłyszał co zrobiono mieszkańcom, i którzy chcieli za bardzo nie eksponować się zamiast od razu wyczyścić czy naprawić lub zastąpić skradzione mezuzy. Był trochę ucieszony, że niektórzy mieszkańcy zmienili zdanie po rozmowie z nimi. Steiner dodał: „To nie jest żadnym rozwiązaniem powiedzenie „żyjmy w cieniu”. Nie poważymy się znów żyć w narożniku. Przestępcy chcą nas zastraszyć i zmusić nas żebyśmy wycofali się w kąt, ale nie możemy do tego dopuścić.” Policja szuka przepełnionych nienawiścią przestępców, nikogo jednak jeszcze nie zatrzymała. (Arutz 7) Proszę módlcie się o Żydów terroryzowanych w Toronto by znaleźli pocieszenie i nie żyli w strachu.

KOCE I GRZEJNIKI – Niektórym rodzinom idzie finansowo tak źle, że nie posiadają w domu grzejników, czy nawet kocy. W tym tygodniu rozdzieliliśmy koce i grzejniki 14 potrzebującym rodzinom w Jerozolimie. Mimo złej pogody wyszli z domów by odebrać podarowane rzeczy z centralnego miejsca zbiórki. Pokazuje to wyraźnie jak bardzo ich potrzebowali. Starszym ludziom, którzy nie byli w stanie ich odebrać dostarczyliśmy własnym transportem. Sami widzieliśmy jak zimno było w tych mieszkaniach. Ludzie ci żyją w bardzo biednych warunkach. Wszystkie rodziny były bardzo szczęśliwe kiedy otrzymali pomoc. Teraz w tych zimnych dniach mają w domach i sercach trochę ciepła. Dziękujemy za wasze datki.

VFI (WDI) POMAGA W SZKOŁACH – Mogliśmy pomóc m.in. w Szkole Tidhar. Jest ona dla dzieci o szczególnych wymaganiach. Większość z nich pochodzi z biednych rodzin, lub zaklasyfikowanych jako zagrożone. Finansujemy różne działalności by pomóc im się uczyć i rozszerzyć ich horyzonty. W tym roku szkolnym tematem jest „Jerozolima”; dlatego dzieci odwiedziły dwa muzea. Była to wycieczka za którą zapłaciła (VFI – Wizja dla Izraela). Uczniowie 4 do 6 klasy zwiedziły muzeum muzyki. Przechodzili przez różne pomieszczenia poznając instrumenty z różnych krajów. Dowiedzieli się jak Żydzi z diaspory w muzyce dawali wyraz swojej tęsknocie za Jerozolimą. Na koniec miał miejsce ciekawy pokaz w 3D, w którym pokazano służbę kapłanów i Lewitów w świątyni. Klasy 1 do 3 odwiedziły muzeum świątynne. Oglądały wystawę pokazującą przyrządy używane w świątyni, ubrania kapłanów oraz ich czynności oraz oglądać można było wspaniałą makietę świątyni. Na końcu oglądały też film o trzeciej świątyni, która zbudowana będzie w przyszłości. Byliśmy szczęśliwi i wdzięczni, że mogliśmy tym dzieciom na co dzień walczących z wieloma trudnościami dać radosny dzień kiedy uczyli się w nowy sposób, nowych rzeczy.

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel