Wiadomości z Izraela (23.02.2018)

CUD W KIBUCU HARDUF: „WALKA PONAD NASZYMI GŁOWAMI“ – Jubal Elad, przewodniczący kibucu Harduf, gdzie w ostatni weend strącony został samolot Izraelskiego Lotnictwa, wypowiedział się dziennikarzom o tym dramatycznym sabacie. „O 5:45 rano obudziliśmy się z powodu wielkiej eksplozji. Nie wiedzieliśmy dokładnie co się stało, ale wydawało się jakby wojna wybuchła nad naszymi głowami. Wkrótce okazało się, że niedaleko od wejścia do naszego kibucu i niedaleko szkoły spadł samolot.

Cały dzień wszyscy pozostali w pomieszczeniach, nikt nie odważył się wyjść na zewnątrz. Służby bezpieczeństwa ogrodziły cały teren i ogłosiły go strefą działań wojskowych. Z niektórych miejsc widać było części samolotu. Mieszkańcy kibucu przez całe godziny nie byli poinformowani. Było duże zamieszanie okraszone opowieściami o dronach z Iranu. Nikt nie wiedział czy samolot spadł, czy nie. Dlatego mieszkańcy uważnie słuchali wiadomości. Chcieli przede wszystkim wiedzieć, czy nikt nie ucierpiał i czy jeszcze istniało niebezpieczeństwo, czy nie.

Elad powiedział, że to był wielki cud. „To było dramatyczne wydarzenie, cud. Tylko kilkaset metrów dalej a samolot spadłby na mieszkania. Wyglądało by wtedy całkiem inaczej. To wielkie szczęście, że nikt w kibucu nie został poszkodowany. Wszyscy są za to wdzięczni: „Życzę pilotom by obydwaj szybko wrócili do zdrowia”. Elad wyraził nadzieję, że lotnictwo zbada przypadek za najwyższą starannością. (INN) Jesteśmy wdzięczni , że leżący jeszcze w szpitalu pilot najgorsze ma już za sobą. Módlcie się nadal o pełne wyzdrowienie. Drugi pilot wyszedł ze szpitala w dniu wypadku.

ABORCJA W EUROPIE Z POWODU SYNDROMU DOWNA JAK EUGENICZNA NAUKA NAZISTÓW

Organ decyzyjny kościoła Anglii jednogłośnie postanowił udzielać rodzicom niezależnych informacji, jeśli ich dziecko czeka syndrom downa po urodzeniu. Wniosek zgłoszony na synodzie biskupów wspiera udzielone rządowi zadania, dostarczenia rodzicom informacji, gdyby potrzebowali pomocy. Jednak członkowie synodu wypowiadali opinie, że mogłoby to prowadzić do eugeniki Hitlera, według której wszystkie dzieci z możliwym syndromem downa byłyby zabijane. Andrew Gray ostrzegł: „Kraje jak Islandia syndromu downa prawie nie ma. To co tu widzimy to prosta sytuacja. Wielka Brytania i Europa rozpoczęły praktykowanie eugeniki. Szczerze mówiąc jest podobna sytuacja do tej w trzeciej rzeszy.” Gray powiedział to podczas debaty o nieinwazyjnych przedporodowych badaniach płodów, przy czym kościół anglikański jest zaniepokojony, że takie badania będą skłaniać kobiety do aborcji tylko dlatego, że ich dziecko byłby narażone na chorobę. Dodał jeszcze: „Urodzenie się z ułomnością nie jest katastrofą”. (UK Daily Mail)

BOCIANY GRZEJĄ SIĘ W DOLINIE HULA

Prawie pół miliona bocianów z Europy i Azji zrobiło sobie coroczny odpoczynek w dolinie Hula. W tym tygodniu wylądowało ich 40 w pobliżu jeziora Hula, by najeść się przed podróżą do Europy. Było to pierwsze stado, który trafiło tej zimy do Izraela. Kto jest miłośnikiem oglądania ptaków, w dolinie Hula ma doskonałe warunki. Dolina Hula w Galilei jest ulubionym na całym, świecie parkiem miłośników ptaków. Dwa razy w roku przelatuje tędy i odpoczywa 390 różnych gatunków ptaków: wodnych, drapieżnych, śpiewających. Warunki dla pierzastych przyjaciół są tak dobre, że coraz więcej ptaków zimuje w tym miejscu. Na równinie żyją także bawoły wodne i dzikie koty, które korzystają z bardzo obfitej roślinności. W czasie przelotu ptaków w dolinie Hula odpoczywa ponad pół miliona ptaków; dlatego australijski magazyn Wildlife w roku 2009 zaliczył dolinę Hula do dziesięciu najważniejszych punktów obserwacyjnych. Bocian jest w Biblii np. w Księdze Jeremiasza podziwiany za rozpiętość skrzydeł i piękno szybowania na niebie. (Jerusalem Post, JNN) „Nawet bocian w przestworzach czas swój rozpoznaje,…”. Jeremiasz 8,7

IZRAEL I EGIPT PODPISAŁY UMOWĘ NA DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO

Izraelska firma Delek Drilling i jej amerykański partner Noble Energy podpisały umowę o wartości ok. 12 milionów Euro; zaopatrzą oni egipską firmę Dolhinus Holdings w 64 miliardy metrów sześciennych gazu w ciągu najbliższych 10 lat. To największy kontrakt eksportowy w młodej izraelskiej branży energetycznej. Eksperci zauważają że większość tego gazu zaopatrzy własne potrzeby Egiptu. Oczekuje sią jednak, że to zapotrzebowanie spowoduje powstanie w Egipcie centrum eksportowego dla izraelskiego gazu. Do tej pory odkryto dwa duże pola gazowe w Izraelu; eksploatacja trwa na złożach Tamar.

Na olbrzymim polu Leviathan prace rozpoczną się w przyszłym roku. Kontrakt Egiptu z Izraelem dotyczy pola Tamar. Kolejny bardzo duży kontrakt jest dopracowywany. W listopadzie 2016 roku Jordania i Izrael zawarły porozumienie o dostawie 45 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie o wartości 8 miliardów Euro. Ciekawe jest, że dwa wielkie kontrakty zawarte zostały z krajami arabskimi, które podpisały układy pokojowe z Izraelem. (Medialine)

DEMONSTRACJE NA RZECZ IZRAELA

Ponad 70.000 Hindusów w ostatnim tygodniu w Kalkucie wzięło udział w demonstracji poparcia dla Izraela. Żądali od rządu by stał po stronie Izraela i przeniósł ambasadę do Jerozolimy. Dla wielu Hindusów Izrael jest symbolem przeżycia, kreatywności i dostatku. Setki przyniosło plakaty z napisami: „Jerozolima jest odwieczną stolicą Izraela”. Jeden z demonstrantów pisarz, myśliciel i filmowiec Tapan Gosh powiedział: „Przeniesienie ambasady do Jerozolimy byłoby uhonorowaniem Izraela, ponieważ kraj ten opowiada sią za pokojem i wzmocnieniem naszych obu starożytnych narodów”. (Jerusalem Post)

IZRAELSCY NAUKOWCY OKREŚLILI RODZAJE ŻYWOŚCI KTÓRE MOGĄ ZAPOBIEC DEMENCJI

Żywność może wpłynąć na to czy kto pod koniec życia będzie cierpiał na demencję czy nie. Badania tego rodzaju robili naukowcy z wydziału rolnictwa, żywienia i środowiska Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Wielkie międzynarodowe studia, w których angażował się także Uniwersytet, badał jak żywność wpływa na ryzyko demencji u osób powyżej 50 roku życia. Naukowcy mogli udowodnić, że jedzenie może zwiększyć ryzyko demencji. Do potraw które zmniejszają ryzyko demencji należy jagody, zdrowe oliwy (jak z oliwek), orzechy (w małych ilościach ba nie nabrać dużo kalorii) i ryby. Do tego dochodzą rośliny strączkowe owoce, odtłuszczone produkty mleczne jak jogurt; kurczaki i pełne ziarna.

Do produktów które zwiększają ryzyko należą produkty przetworzone chemicznie: pieczyste, cukier, przemysłowo przerabiane produkty, czerwone mięso, tłuszcz, ser i sól. (Jerusalem Post) „Będziecie służyć Jahwe, waszemu Bogu, a On będzie zsyłał błogosławieństwo na wasz chleb i waszą wodę. Ja będę oddalał od was wszelkie choroby.“ – 2. Mojż. 23,25

RZADKA MOZAIKA ODKRYTA W IZRAELU

podczas wykopalisk w starej Cezarei w Izraelu odkryto rzadką, wielobarwną mozaikę z trzema figurami w szerokich szatach. Rzymska mozaika z II lub III wieku wysoka jest na ok. 8 m i szeroka na 3,5 m. „Przedstawione są na niej 3 osoby, wielobarwne geometryczne wzory i długi grecki napis” – wyjaśnił dr Gendelman, szef wykopalisk starożytności. „Postaci, wszystkie męskie, nosiły togi i należały do wyższych sfer.

Postać w środku patrzy na wprost, inne na prawo i lewo”. Mozaika jest uszkodzona kiedy przed ok. 1500 laty zbudowano na niej bizantyjski budynek. O kogo chodzi w tych trzech postaciach pozostaje tajemnicą. „Kiedy mozaika była częścią budynku tych trzech było być może jego właścicielami. Jeżeli był to dom miejski to może należeli oni do sponsorów mozaiki i należeli do radnych”.

MÓDLCIE SIĘ O DESZCZ – Proszę módlcie sią nadal o obfite opady wiosenne, ale tak żeby nikt nie poniósł szkody od nawalnych deszczów. Módlcie się też o to by starsi ludzie w niskich temperaturach stać było na ogrzewanie.

