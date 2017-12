Wiadomości z Izraela (22.12.2017)

ZNÓW SPADA POZIOM WOODY W JEZIORZE GENEZARETH – Izrael chce pompować odsoloną wodę do jezior galilejskich. Państwowa instytucja zarządzania zasobami wody rozpoczęła niedawno dwuletni program o wartości 250 milionów Euro. Wszystko wskazuje na to, że już piąty rok z rzędu Izrael cierpieć będzie z powodu suszy. Poziom wody w Jeziorze galilejskim bardzo spadł, wzrosło zasolenie wody, jakość wody spadła. Jezioro zaopatruje Izrael w jedną czwartą wody pitnej. Instytut wodny odpowiada także za to, by odsalać wody powierzchniowe by mogły być dalej w jakości do spożycia. Według urzędu w tym roku planuje sią oddzielić sól od wody jezior w ilości 17.000 ton. W październiku 2017 urząd ostrzegł, że poziom wody osiągnął katastrofalnie niski stan, niższy niż kiedykolwiek przedtem. (Jerusalem Post) Proszę módlcie się o obfite opady deszczu aby uprawy były nawodnione i by poziom wody w jeziorze i w zbiornikach podziemnych wzrósł. „A potem znowu się modlił i niebo zesłało deszcz, a ziemia wydała swój plon.“ – Jakuba 5,18

RENTA DLA ZUBOŻAŁYCH SENIORÓW MA WZROSNĄĆ

Wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Zakładów Produkcyjnych (MAI) i Israel Beitenu („Nasz dom Izrael“) partia Avigdora Liebermana, zebrała wystarczająco sporo środków by podwyższyć emerytury starszym ludziom w wyjątkowej potrzebie. Pracodawcy wezwali rząd przed dwoma tygodniami do podwyższenia emerytury najuboższym tak by samotny emeryt dostał miesięcznie 1.128 Euro. Pary małżeńskie dostaną 1.878 Euro miesięcznie. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona byłoby to prawdziwym dobrodziejstwem ok. 200.000 starszych osób. Którzy dotąd mieli renty tylko jako zasiłek i dla 150.000 ludzi, którzy renty nie mają w w ogóle. Prezydent MAI, Schraga Brosch, powiedział, że plan ten przyniesie prawdziwą poprawę dla zagrożonych ubóstwem ludzi. Dodał jeszcze: „Wreszcie poruszamy się w dobrym kierunku. Ludzie którzy są najbardziej zagrożeni wreszcie będą uwolnieni z ubóstwa. Należy odczekać czy minister finansów zgodzi się na to i uwolni środki i czy samodzielni przedsiębiorcy zgodzą się na mniejsze nieco wynagrodzenie dla bardziej potrzebujących. (Ynet) Proszę módlcie się żeby rząd nie tylko o tym mówił, ale i naprawdę pomógł najbiedniejszym. Najstarsi, zwłaszcza ci, którzy przeżyli Holokaust często nie mogą dotrzeć do odpowiedniej pomocy, bo często nie znają hebrajskiego albo nie mają siły iść do urzędu odebrać formularze i wypełnić je. Podobne problemy dotyczą osób niepełnosprawnych, którym już obiecane było wiele ale nic z tego nie dostali.

STUDENCI WYKOPALI 15000 LETNI KLASZTOR I KOŚCIÓŁ

– Resztki 1.500 letniego klasztoru i kościół odkryty został w pobliżu Bet Schemesch 30 km na Zachód od Jerozolimy. Na pozostałości z czasów bizantyjskich w tym mozaiki i importowany marmur natrafiła grupa 1000 studentów w Ramat Bet Schemsch. Pomagali oni w wykopaliskach Izraelskiemu Urzędowi Starożytności (IAA), które były wykonywane w miejscu gdzie powstaną nowe obiekty. Benjamin Storchen, szef wykopalisk wyjaśnił: „Fakt zachowania znalezisk w tak dobrym stanie i takie bogactwo oraz ich piękno, zaskoczyło nas. Bogactwo to jest dowodem, że ten wielki budynek służący jako klasztor był ważnym centrum i być może na równinie judejskiej był ważnym centrum pielgrzymek. Podczas wykopalisk odkryliśmy pozostałości ścian z drogich polerowanych kamieni oraz detale architektoniczne, że byliśmy pod ich wrażeniem. Były one specjalnie importowane z Turcji i z portu transportowane wagonami konnymi. W jednym z pomieszczeń znaleźliśmy piękną mozaikę, z rysunkami kolorowych ptaków, liści i owoców granatu.” Od VII wieku klasztor z nieznanych powodów stał niezagospodarowany. (Arutz 7)

IZRAELSKA FIRMA AUTOBUSOWA INWESTUJE MILIONY

Po tej innowacji nie będzie potrzebne ani akumulatory, ani kable do ich ładowania. Izraelska firma Dan Bus zainwestuje około 1,85 miliona Euro w nową technologię, która pozwoli normalnej ulicy być źródłem zasilania. Autobusy elektryczne w Tel Avivie muszą dotąd być ładowane przez kable na przystankach autobusowych co być może wkrótce będzie zbędne, jak donosi codzienna gazeta ekonomiczna Globes. ElectRoad opracowała technologię ładowania autobusów podczas jazdy i to poprzez przewodzących prąd koła, bez kabli dzięki indukcji magnetycznej. Dzięki temu też zmniejszy się emisja do zera, a metoda jest bardzo efektywna i kosztuje niewiele. Firma chce się najpierw skoncentrować na transporcie miejskim i zbudować większe koła oraz poduliczne ładowarki, Według ElectRoad w późniejszym terminie możliwa jest też wymiana energii między pojazdami. (Reuters)

ODNOWIENIE ŻYDOWSKIEGO CMENTARZA

Polski rząd chce wydać ok. 23,5 miliona Euro na odnowienie żydowskiego cmentarza w Warszawie, jak w tym tygodniu poinformował premier Piotr Gliński prezydenta światowego kongresu Żydów Roberta Singera. Inwestycje przewidziane są w w Muzeum w Oświęcimiu, na powstanie muzeum Polin poświęconego historii polskich Żydów oraz na żydowskie szkoły i instytucje kształcenia w całym kraju. Decyzja o odbudowie cmentarza została przyjęta przez sejm większością głosów 416 za i tylko 4 przeciw. Żydowski cmentarz w Warszawie został założony w 1806 roku. Znajduje się na nim 250.000 grobów. Pomiędzy 1.400 żydowskich cmentarzy ten jest najbardziej znany i jednocześnie jeden z największych w Europie. Na początku miesiąca Światowy Kongres Żydów zażądał zaprzestania ekshumacji żydowskiego cmentarza w Siemiatyczach na Wschodzie Polski; miałaby tu powstać stacja transformatorowa i parking. (Jerusalem Post)

MĄDRY SYGNAŁ Z BIAŁEGO DOMU: ŚCIANA PŁACZU MUSI BYĆ CZĘŚCIĄ IZRAELA

Wysokiej rangi przedstawiciele rządu Trumpa dali do zrozumienia w poprzednim tygodniu, że Ściana Płaczu w Jerozolimie musi być częścią Izraela. Również ta wypowiedź spowodowała gwałtowne reakcje Arabów na Bliskim Wschodzie. O ostatecznych granicach Świętego Miasta muszą rozstrzygnąć Arabsko-Izraelskie rokowania. Przedstawiciele jeszcze przed wizytą amerykańskiego wiceprezydenta Pence’a w regionie dali jasno do zrozumienia że najświętsze miejsca Judaizmu muszą pozostać pod kontrolą Izraela. To bardzo czuły temat, ponieważ Mur Zachodni (Ściana Płaczu) leży w granicach sprzed 1967 roku. „Nie możemy sobie wyobrazić scenariusza przy którym Ściana Płaczu nie należałaby do Izraela. Ale jednak dokładne granice, jak powiedział prezydent Trump muszą być uzgodnione między stronami.” Inny przedstawiciel pisał w mailu: „Podkreślamy, że nie możemy sobie wyobrazić, że traktat pokojowy nie zawiera Muru Zachodniego”. Przedstawiciel ów nie chciał podawać więcej szczegółów i prosił z powodu wizyty wiceprezydenta by mógł pozostać anonimowy. (Algemeiner)

SAUDYJSCY AKADEMICY WZYWAJĄ ARABÓW BY UZNALI ŻYDOWSKIE ZWIĄZKI Z JEROZOLIMĄ

Pewien saudyjski naukowiec popiera uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela nie tylko przez prezydenta Trumpa, ale wzywa tez Arabów, by uznali, że to dla Żydów jest święte miasto. Abdulhameed Hakeem szef centrum Bliskowschodniego dla kwestii prawnych w Dżidda, wyjaśnił w tym tygodniu amerykańskiej telewizji Ahurtra, że krok prezydenta Trumpa wywołał od Indonezji po Tunezję „pozytywny szok” dla procesu pokojowego. Haakem dodał; „My muzułmanie musimy się ułożyć z drugą stroną i wiedzieć czego żądać tak by osiągnąć sukces w rokowaniach pokojowych, a nie tracić czasu na darmo. Musimy uznać i uświadomić sobie że Jerozolima jest religijnym symbolem Żydów. Jest ona dla nich święta – jak Mekka i Medyna jest święta dla Muzułmanów.” Hakeem opublikował w marcu 2017 roku artykuł dla Waszyngtońskiego Instytutu Polityki Bliskowschodniej. Podkreślił w nim, że Iran stanowi dla Arabii Saudyjskiej i Izraela podobny do Hitlerowego reżym i zagrożenie. Powiedział on: „Arabowie muszą się odciąć od spuścizny byłego prezydenta egipskiego Gamala Abdula-Nassera i od sekt szyickich i sunickich, które żydowską kulturę wykorzystują do celów politycznych i sieją nienawiść w regionie odmawiając Żydom ich praw religijnych.” (Jerusalem Post)

NAZARET ODWOŁUJE ŚWIĘTOWANIE BOŻEGO NARODZENIA

17 rudnia 2017 burmistrz Nazaretu odwołał coroczny festyn z okazji Świąt. W obliczu dużej rzeszy turystów, którzy co roku odwiedzają miasto, decyzja taka oznacza duży gospodarczy krach dla arabskich chrześcijan którzy tam mieszkają. Jego decyzja jest reakcją na uznanie Trumpa dla Jerozolimy. Dziennikarzom oświadczył on: „Decyzja Trumpa co do Jerozolimy obrabowała nas z radości świąt, więc skreśliliśmy to święto z kalendarza”.. (Times of Israel)

