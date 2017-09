Wiadomości z Izraela (22.09.2017)

AMBASADOR ONZ ŻYCZY IZRAELOWI DOBREGO NOWEGO ROKU – Ponad 12 ambasadorów przy ONZ przez nagranie wideo, w środę 20.09.2017 życzyli Izraelowi wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Izraelski ambasador Danny Danon rozpoczął swoją przemowę z okazji świąt twierdząc, że Izrael ma na świecie wielu przyjaciół, którzy życzą państwu żydowskiemu szczęśliwego Nowego Roku. Danon dodał, że ludzie ci są prawdziwymi sprzymierzeńcami Państwa Izrael w ONZ. W nagraniu widać było też amerykańską wysłanniczkę do ONZ Nikki Haley, która życzyła Żydom na całym świecie zdrowia, szczęścia i prawdziwego pokoju. Innymi krajami, które w tym samym nagraniu składały życzenia były: Niemcy, Węgry, Albania, Argentyna, Australia, Ruanda, Meksyk, Zjednoczone Królestwo, Singapur, Estonia, Urugwaj i Togo. (Jerusalem Post) Proszę módlcie się nadal o leprze stosunki między Izraelem i innymi krajami, które dotąd prezentują postawę inną niż otwartą o serdeczną. Módlcie się też żeby Izrael a swoje akcje humanitarne i wkład do leprze przyszłości wszystkich ludzi, znalazł uznanie i został doceniony.

TRUMP POWIEDZIAŁ: „KOCHAM IZRAEL.“

– Amerykański prezydent Donald Trump powiedział w piątek 15.09.2017 w jednej z rozmów telefonicznych z czołowymi Żydami amerykańskimi, że kocha Izrael. W 9 minutowej przemowie jeszcze przed najświętszymi świętami podkreślił Trump swoje wsparcie dla Izraela i obiecał, że w ONZ przeciwstawiał się będzie wszystkim próbom zaszkodzenia Izraelowi. Na początku rozmowy Jared Kushner żydowski zięć prezydenta i jego doradca wysokiego szczebla, powiedział, że to najważniejsze święto dla narodu żydowskiego. Dodał jeszcze, że Trump bardzo się cieszył z tej rozmowy. Potem Trump zwrócił się bezpośrednio do rozmówców. Wyjaśnił, że pod jego przywództwem Stany Zjednoczone zawsze będą stały po stronie Izraela i nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa, ale także dlatego, że oba kraje kierują się tymi samymi wartościami. „Od kiedy niedawno wróciłem z Izraela ,mogę wam osobiście powiedzieć, że kocham Izraela.” Trump obiecał, że jego rząd będzie się przeciwstawiał antyizraelskim akcjom w ONZ. (Arutz 7)

NETANJAHU: „NIEPOCHAMOWANY IRAN BĘDZIE NASTĘPNĄ KOREĄ PÓŁNOCNĄ.“

– Podczas swojego przemówienia na zgromadzeniu ogólnym ONZ we wtorek 19.09.2017 izraelski premier Benjamin Netanjahu ostrzegł przed dążeniem do zbudowaniem „ogromnej islamskiej irańskiej rzeszy”, jeżeli porozumienie ”atomowe” nie zostanie skorygowane lub anulowane. „W rzeczywistości Iran w swojej kampanii pracuje nad podporządkowaniem całego Bliskiego Wschodu i zbudowaniu wyrzutni rakietowych zagrażających całemu światu”- stwierdził. Porównał zbrojenia Iranu z dążeniem do broni atomowej Korei Północnej, której przywódca kilka godzin wcześniej określił amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa jako ”człowieka z rakietami”. Nadal istnieją ludzie, którzy bronią układu z Iranem i myślą, że w ten sposób powstrzymają Iran przed budową broni jądrowej. „To samo opowiadano w stosunku do Korei Północnej i wszyscy wiemy jak się to rozwinęło. Jeżeli nic się nie zmieni układ ten [z Iranem] skończy się tak samo” – powiedział. Netanjahu dał proste przesłanie przywódcom Iranu: „Światło Izraela nie zgaśnie nigdy”. Ponownie pochwalił administrację Trumpa i jego obietnice wspierania Izraela. „Godny uwagi sojusz USA i Izraela nigdy nie był ściślejszy, nie szedł tak głęboko. Izrael jest bardzo wdzięczny za poparcie rządu Trumpa, amerykańskiego Kongresu i amerykańskiego ludu.” Premier obiecał, że będzie powstrzymywał Iran przed postawieniem choćby stopy na terytorium Północnego Izrael lub Syrii. (Jerusalem Post) Proszę módlcie się nadal aby świat zauważył i by Bóg podyktował strategię odpowiedzi na zagrożenie dla Izraela z każdej strony ziemi, a zwłaszcza ze strony Iranu. Módlcie się o mądrość dla prezydenta Trumpa wobec rosnącego zagrożenia i agresywności Korei Północnej.

SHMULEY BOTEACH O “POTĘŻNEJ MOWIE TRUMPA PRZED ONZ“

– 19.9.2017 lubiany amerykański rabin i autor Shmuley Boteach mówił o przemówieniu amerykańskiego prezydenta Trumpa i premiera Netanjahu na sesji ONZ. „Mowa prezydenta Trumpa była jedną z największych, która kiedykolwiek była wygłaszana przed ONZ” –stwierdził Boteach izraelskim dziennikarzom. „Skoncentrował się na złu i dobru i była moralnie ugruntowana. Powiedział jasno i czytelnie, że Iran, Korea północna i Wenezuela oraz jej państwa satelickie, są reżymami, które finansują terrorystów i brutalnie traktują swoich obywateli” – stwierdził. Dodał jeszcze, że Trump jasno wypowiedział się o układzie atomowym z Iranem: „To jest zawstydzające dla Stanów Zjednoczonych, że obiecały poparcie dla reżymów wspierających terrorystów wpłaty 125 miliardów € za obietnicę Iranu, że nie rozbuduje swojego potencjału militarnego.” Boteach podkreślił, że mowa Trumpa w ONZ była niezwykle ważna. „Cały problem z ONZ i jego stosunku do Izraela wynika z tego, że ONZ nie posiada żadnej moralności. Stał się moralną farsą, bo koncentruje się wyłącznie na tym by potępić Izrael podczas gdy „przeocza” masowe gwałcenie praw człowieka na całym świecie. Prezydent USA powiedział, że Stany będą żądać od ONZ by stała się jako instytucja moralna. Tego dokładnie potrzebuje Izrael. Im więcej ONZ stawać się będzie moralne, tym więcej chwalony i ochraniany będzie Izrael.” (Arutz 7)

MIŁOŚNICY PTAKÓW OBSERWOWALI 181 GATUNKÓW JEDNEGO DNIA

– Na corocznych mistrzostwach w obserwacji ptaków na Równinie Hula udział wzięli miłośnicy ptaków z całego świata. Zawody Champions of the Flyway odbywały się w prawdziwym ptasim raju. Przez cały rok widzi się kolejne 400 gatunków. Zespoły mogły obserwować ptaki polujące na pszczoły, czaple nocne , orły i wiele innych wspaniałych opierzonych przyjaciół. Międzynarodowym mistrzem był obserwator z Finlandii zespół „Polar-Birkenzeisig“. Zidentyfikowali oni 181 gatunków, więcej niż kiedykolwiek. W innych zawodach izraelskich widziano tyle sami rodzajów ptasiej rodziny. (Grapevine)

DZIESIĄTKI STEMPLI Z PIERWSZEJ ŚWIĄTYNI ODKRYTO W JEROZOLIMIE

– Wiele dziesiątków stempli i odbicia pieczęci z czasów pierwszej świątyni odkryto podczas wykopalisk w Mieście Dawida. Stary hebrajski tekst zawiera imiona przypominające te z Biblii. W ten sposób udokumentowano twierdzenie, że Jerozolima była dużą centralą zarządzającą całym Królestwem Judei. Kiedy wtedy na Bliskim Wschodzie pieczętowano notarialne dokumenty używano wilgotnej gliny do odwzorowania stempla. „Od około VIII stulecia do roku 586, przed Chrystusem stemple zawierały nazwiska urzędników, którzy pieczętowali listy. Jerozolima była stolicąa monarchii judejskiej”, stwierdził Joe Uziel. (Haaretz)

