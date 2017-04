Wiadomości z Izraela (21.04.2017)

STRAJK GŁODOWY – Ponad 1500 Arabów, którzy siedzą po prawomocnych wyrokach w ośmiu izraelskich więzieniach, ponieważ stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela, odmawia przyjmowania jedzenia. Łącznie osadzonych jest 6.500 Arabów (tzw. palestyńskich) z zarzutami działalności terrorystycznej. Jako przywódca strajkujących uchodzi terrorysta Marwan Barghuthi, który za morderstwa odsiaduje karę pięciokrotnego dożywocia. Barghuthi uważany jest także jako możliwy następca dotychczasowego przewodniczącego PA Mahmuda Abbasa (82 lata). Podobno strajk jest protestem z powodu warunków odsiadki.

Osadzeni chcą dłuższych wizyt rodziny i depozytów bez wyroku. Mimo wszystko wielu strażników uważa strajk za środek do celu, by Barghouti mógł przejąć przywództwo w PA. Przedstawiciele Izraela wychodzili z siebie jak New York Times (NYT) 16 kwietnia opublikował artykuł o Barghoutim i w tym samym momencie jak wybuchł strajk bez podania powodu jego odsiadki, mianowicie za wielokrotne morderstwo. Po oburzeniu strony izraelskiej podano lapidarne wyjaśnienie, w którym czytamy: „Artykuł ten wyjaśnia wyrok, nie wyjaśnia jednak szerszego kontekstu, ponieważ przestępstwa za które jest więzienie nie są podane. Chodzi o mord w pięciu przypadkach i przynależność do organizacji terrorystycznej. Barghouti w czasie procesu odmawiał składania wyjaśnień, odmawiając prawa sądowi izraelskiemu legitymacji i uznania za prawowity.” *

Izraelski minister bezpieczeństwa publicznego Gilad Erdan powiedział, że uważa strajk za motywowany politycznie, a skargi skazanych za nie uzasadnione. „Oni wszyscy są terrorystami i mordercami za kratkami i dostają to co przewiduje prawo międzynarodowe” – powiedział radio wojskowemu. Nie ma powodu czynić kolejnych ustępstw. Erdan powiedział, że Barghoutiego przeniesiono do innego więzienia w innej części kraju do celi jednoosobowej. „To nie ma nic wspólnego z artykułem w NYT. Wielokrotnie nawoływał on do buntu i do strajku głodowego. Jest to poważne wykroczenie wobec reguł więziennych” – stwierdził Erdan. (Medialine, AP, Haaretz) Akurat czasowo wybrana chwila nie jest przypadkowa: Barghouti organizuje strajk głodowy wśród arabskich więźniów, bo chce zwrócić na siebie oczy publiczności i terrorystów i przedstawić ich jako więźniów politycznych, których Izrael zamknął tylko dlatego, by pozbawić ich i ich działania godności. Artykuł NYT pasuje dokładnie do tego małpiego teatru, w którym reżyseria dobywa się pod dyktando Barghoutiego.

POLITYCY KRYTYKUJĄ NYT

(New York Times) – Osadzony terrorysta Fatahu Marwan Barghouti określany czasem jako arabski (palestyński) przywódca i członek parlamentu a nazwa ta brzmi tak, jakby syryjskiego prezydenta określić mianem pediatry, wyjaśnił izraelski premier Netanajhu we wtorek 18 kwietnia. „To są mordercy. To są terroryści i nie damy sobie o tym zapomnieć”. Premier dodał jeszcze: „Ta moralna jasność, wola ochronienia naszego kraju i walki z tymi, którzy chcieliby nas wyeliminować, jest – obok miłości do kraju – jedną z naszych mocnych stron. Miłość do Izraela ma swoje odniesienia w hojności, cieple i pięknie. Nadal będziemy rozwijać swój kraj i chronić go”.

Politycy wszystkich partii w poniedziałek potępili NYT w najostrzejszym tonie za artykuł o Barghoutim, który nie wspomniał słowem, że został on skazany na pięciokrotne dożywocie plus 40 lat ekstra. W nagłówku artykułu znalazł się podpis, że jest to przywódca i parlamentarzysta. * Michael Oren, zastępca ministra dyplomacji w biurze premiera określił Bargouthiego jako drugiego Dylana Roofa – amerykańskiego masowego mordercy, który w lipcu 2015 zastrzelił w kościele w Charleston 9 osób. „NYT powinien się wstydzić, że określił skazanego prawomocnie Barghoutego jako drugiego, arabskiego, Dylanna Roofa.” – napisał Oren na Twitterze. „Amerykanie byli zszokowani, my też.” Na Facebooku przewodniczący partii Żydowski Dom Naftali Benett zamieścił zdjęcie Joeli Chen, matki dwóch dzieci, która w drodze na wesele została zabita na stacji benzynowej przez terrorystów, a Barghoutii wysłał to zdjęcie. Bennett podkreślił, że Barghoutti jako szef Tantimu paramilitarnej przybudówki Fatahu odpowiada za śmierć wielu Żydów. „Barghoutti nie jest tylko jednym wrogiem – napisał Bennett – jest mordercą, który zasłużył na to by zgnić w więzieniu.” (Jerusalem Post)

NOWA WOJNA LATEM

Izraelski minister budownictwa mieszkaniowego Joaab Gallant powiedział w niedzielę 15.04, że nie ma innego wyboru jak prowadzenie nowej wojny z Hamasem. Wezwał wszystkich Izraelczyków do przygotowania się na konflikt tego lata. Dlaczego Hamas rezydujący w Gazie co kilka lat wciąga Izraela w beznadziejne wojny? Część odpowiedzi zawiera arabskie słowo „hudna” (rozejm). Nie ma on za zadanie zawarcie pokoju z nieprzyjacielem, ale raczej zyskanie czasu na przegrupowanie, dokupienie nowej broni, podczas uśpienia przeciwnika. Słowo pochodzi z czasów zdobycia Mekki przez muzułmanów. ponieważ Mohammet nie mógł od razu zwyciężyć zawarł on dziesięcioletni pakt z Kuraiszami, plemieniem arabskim zwanym czasem „Kereiszytami”.

W roku 628 po zaledwie dwóch latach paktu „pokojowego” Mahomet uznał, że Kuraszyci są już wystraczająco słabi by dalej się bronić. Muzułmanie zerwali rozejm i wzięli Mekkę bez oporu. W średniowiecznym podręczniku Umdat as-Salik, jest napisane: „Kiedy muzułmanie są słabi może zostać zawarte porozumienie, ale tylko na 10 lat, ponieważ prorok (aby Allah go obdarzył pokojem), zawarł taki rozejm z Kuraszytami na taki czas, jak opisał to Abu Dawud”. * Warunkiem dla muzułmanów, którzy chcą zawrzeć pokój z przeciwnikiem jest słabość. Hamas jest słaby i ciągle szuka na nowo możliwości przegrupowania się i wzmocnienia, na szkodę Izraela. Czołowi terroryści, którzy rządzą w Gazie przyznają, że nie chcą pokoju z państwem żydowskim, a zamiast tego chcą go zniszczyć. Nawet przedłużony rozejm oznaczy tylko, że terroryści mają więcej czasu na budowę nowych tuneli i wzmocnienie arsenału wojennego, by strzelić sobie samemu w stopy i potykanie się po kolejnej porażce przez kolejne pięć lat. (JNN)

DZIECKO PO OPERACJI PO RAZ PIERWSZY COŚ USŁYSZAŁO

14.4.2017 centrum medyczne Shaare Zedek w Jerozolimie poinformowało, że przeprowadziło pierwszą operację mózgu z komórkami macierzystymi u 5 letniego głuchego od urodzenia chłopca. Wszczepiono mu implant zastępujący brakujący nerw. Prof. Thomas Roland szef kliniki otolaryngologicznej i jego koledzy z Nowojorskiej kliniki Langone przyjechali specjalnie do kliniki z Manhattanu by być razem z chirurgami, neurochirurgami i logopedami z Shaare Zedek podczas tego niezwykłego zabiegu. Od czasu wynalezienia protez słuchowych ilość głuchych ludzi na całym świecie znacznie spadła, i w większości przypadków implanty wiążą się dobrze z nerwami słuchowymi i pacjenci mogą słyszeć. Implant jest szczególnie cenny u noworodków, kiedy operacja może być przeprowadzona bardzo wcześnie. Taka operacja przeprowadzana była u dorosłych, którzy już słyszeli ale z jakichś powodów stali się głusi. * Operacja z tego tygodnia powiodła się. Odebrano sygnały elektryczne. Chłopiec szybko doszedł do siebie i został zwolniony ze szpitala. Zaangażowani lekarze nastawieni są optymistycznie i sądzą, że z biegiem czasu chłopiec będzie uczył się mówić i normalnie komunikować się ze światem. (Jerusalem Post)

50.000 TURYSTÓW I JEDEN ŚLUB

Rada regionu Samaria jest zadowolona z ilości turystów podczas Paschy. Do Samarii przyjechało ponad 50.000 gości, weszli na górę Garizim, zwiedzali park narodowy odwiedzając, można zażartować, Króla Heroda, wędrowali na „werandzie Izraela” i kosztowali wina z nagrodzonych winnic. W czwartek 13 kwietnia odbył się koncert izraelskiego muzyka Ariela Zilbera. Tysiące turystów zwiedziło północą Samarię i wzięło udział w święcie wiosny, które odbyło się z okazji 50 rocznicy wyzwolenia. W dolinie Dotan Józef szukał swoich braci. (1 Mojż. 37). * Wśród gości był też David Shapira, który złożył propozycję małżeństwa swojej przyjaciółce Racheli w piwnicach winnicy Tura w mieście Rehelim. (Arutz-7)

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN