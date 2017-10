Wiadomości z Izraela (20.10.2017)

ZAGINIONY TEATR JEROZOLIMSKI ODKRYTY POD ŚCIANĄ PŁACZU – Pod Łukiem Wilsona przy Ścianie Płaczu odkryto niedawno rzadki teatr na 200 widzów z czasów rzymskich i do tego osiem dużych kamieni milowych. Izraelski urząd ds. starożytności przedstawił odkrycie na konferencji prasowej w tym tygodniu. Archeolodzy dr Joe Uziel, Tehillah Lieberman i dr Avi Solomon wyjaśnili, że wykopaliska się zaczęły żeby tylko lepiej datować Łuk Wilsona, ale dało się zrobić więcej. „Nie mieliśmy pojęcia, że otworzą się dla nas nowe możliwości by dowiedzieć się coś o zaginionym teatrze w Jerozolimie. Chodzi o stosunkowo małe konstrukcje w porównaniu do teatrów w Cezarei, Beit Shean i Beit Guvri” – stwierdził Liebermann. „Fakt, że znajduje się to pod zadaszonym miejscem, tutaj pod sklepieniem łuku Wilsona, wskazuje na to, że ta okrągła teatralna konstrukcja typowa wtedy dla rzymskich teatrów była sceną dla występów muzycznych czy teatralnych. Mógł to być także Buleuterion, a więc rodzaj pomieszczenia dla zebrań, dla Bule (rady miejskiej)”. Ciekawe jest przekonanie archeologów o tym, że teatr nie był nigdy używany. „Świadczą o tym niektóre znaleziska np. niedokończone schody” – uważa Solomon. „Jednoznacznie widać, że włożono w konstrukcję i budowę wiele, ale o dziwo pozostawiono nie wykończoną. Powody tego nie są nam znane. Być może spowodowane to było ważnymi historycznymi wydarzeniami, jak np. rewolta Bar Kochby. Publiczności znaleziska zostaną zaprezentowane na konferencji pt. „Nowe studia archeologii Jerozolimy i jej okolic” na Uniwersytecie Hebrajskim. Powodem jest ponowne zjednoczenie miasta i jego 50 rocznica od rozpoczęcia nowych badań i wykopalisk. (Jerusalem Post)

NAUKOWCY Z BAR ILAN ZMNIEJSZAJĄ GUZY

– Naukowcy z Uniwersytetu Bar-Ilan osiągnęli medyczny przełom przy zwalczaniu guzów rakowych, które się powiększają. Prof. Uri Nir z fakultetu nauk biologicznych Uniwersytetu Bar-Ilan i jego zespół znaleźli enzym, który wspomagają komórki zwalczające metastazę. Wytworzyli oni sztuczny komponent, który ów enzym atakuje i komórki myszy ze zmianami rakowymi obumierają. Ich osiągnięcia naukowe opublikowane zostały w czasopiśmie Nature Communications. Kiedy komórki rakowe opuszczają komórki normalne są one wzmocnione i mogą przeżyć w niesprzyjającym otoczeniu, kiedy np. zabraknie glukozy. Komórki z metastazą mogą się przed tym bronić, poprzez przeprogramowanie procesu uzyskiwania energii. W komórkach rakowych prof. Nir i jego zespół wykrył w mitochondrium (gdzie magazynowana jest energia dla komórek) na enzym FerT, którego nie ma w zwykłych komórkach. Kiedy wzięli ów enzym do badania w laboratorium okazało się, że złośliwe komórki nie były w stanie produkować energii i obumierały. (Arutz 7) „Lecz teraz pragnę rychłego ich odrodzenia i uzdrowienia pełnego. Przywrócę ich do zdrowia i obdarzę pełnią pokoju i bezpieczeństwa. – Jeremiasz 33,6

ŻYDOWSKI TRENER POPROWADZIŁ KOLUMBIJSKĄ DRUŻYNĘ DO MISTRZOSTWA ŚWIATA

– Pod przywództwem żydowsko-argentyjskiego trenera, Jose Pokermana, kolumbijska damska drużyna piłki nożnej zakwalifikowała się na przyszłoroczne zawody w Rosji. Kolumbia zdołała zakwalifikować się w poptzednim tygodniu w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej w południowoamerykańskim CONMEBOL-Gruppe remisując z Peru 1:1. Pekermanm urodził się w wiejskich okolicach Villa Dominguez; tutaj zamieszkało wielu żydowskich uciekinierów z Niemiec. Były gracz jedenastki Argentyny przejął drużynę w styczniu 2012 roku i w 2014 roku zdołał wywalczyć po 16 latach nieobecności udział w mistrzostwach FIFA Internationalen Verbands des Association Football (FIFA). (Jerusalem Post)

USA ROZPOCZYNA PROJEKT WODNY W JERYCHO

– Rząd Stanów Zjednoczonych zapoczątkował 15-10.2017 projekt o wartości 10 milionów dolarów, by umożliwić dostęp do wody arabskim chłopom w Jerycho i okolicach i zapewnić oczyszczanie wody. Jason Greenblat, jeden ze współpracowników prezydenta Trumpa chce w ten sposób wznowić pertraktacje arabsko-izraelskie. Oficjalni przedstawiciele USA mówili przy tym, że chcą poprawić infrastrukturę PA. Zapowiedziany w poprzednią niedzielę projekt ma na celu zwiększenie ilości gospodarstw domowych które będą podłączone do sieci oczyszczalni w okolicy Jerycha. Cała instalacja została z budowana z pomocą Japończyków. Przyłączonych dotąd jest 10.000 mieszkańców. (Arutz 7)

IZRAEL REAGUJE NA ATAK NA IZRAELSKI SAMOLOT

– W poniedziałek 16.10.2017 w izraelski samolot wykonujący rutynowy lot nad południowym Libanem wycelowana została syryjska rakieta ziemia-powietrze. Izraelczycy zrzucili na rakietę 5 ładunków wybuchowych. Nie było rannych, a samolot nie został uszkodzony. (Jerusalem Post) Syria, Liban, terrorystyczne ugrupowania Hisb-Allahu coraz więcej Irańczyków na północnych granicach Izraela powoduje, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Módlcie się proszę zgodnie z pismem Świętym: „Przynoszących srebro powal na ziemię, rozprosz narody, co lubują się w wojnach.”- Psalm 68,31

SĄD ZAMROZIŁ PÓŁ MILIONA SZEKLI Z PIENIĘDZY POMOCOWYCH DLA PA

– Oddział izraelskiego ministerstwa sprawiedliwości, urząd komorniczy (Law Enforcement and Collection System Authority), zajął niedawno 513.000 (ok. 124.000 €) szekli przysługujących Autonomii tzw., palestyńskiej. W ten sposób zareagował na odmowę PA dla pokrycia części kosztów procesu z Izraelem. Wcześniej sąd okręgowy w Jerozolimie dotarł do faktów, kiedy to PA torturowała i zamykała w więzieniach własnych obywateli, mordowała ich kiedy tylko padł cień zarzutu o zdradę, czy kolaborację. Wyrok zawiera obok uzasadnienia 2.000 stron szczegółowych opisów jak PA torturowała arabskich obywateli. „Cieszymy się z sentencji tego procesu” – to głos prawnika oskarżenia. „Wierzymy, że państwo Izrael szybko go wykona zgodnie z zamiarami izraelskiego rządu, ponieważ chce chronić swoich obywateli przed terrorem, śmiercią i żałobą; niektórzy w ten sposób stracili zdrowie, inni obywatele zapłacili za to życiem. Teraz ludzie bardziej się włączą w zwalczanie zamachów terrorystycznych. Chcą widzieć, że w potrzebie Izraelski rząd stanie po ich stronie”. (Arutz 7)

BENNETT: „PALESTYŃCZYCY WYBRALI RZĄD TERRORYSTÓW.“

– Minister oświaty Naftali Bennet skomentował podpisanie porozumienia między Autonomią tzw. palestyńską (PA) i grupą terrorystyczną Hamas słowami, że Arabowie postanowili powołać rząd terrorystów. „Osoba która podpisała ten układ nazywa się Saleh Arouri – człowiek który stoi za uprowadzeniem i zamordowaniem trzech izraelskich młodzieńców w 2014r. Mahmoud Abbas zbratał się z Hamasem i arabskie tereny poddał pod rządy terroru. Państwo Izrael musi przerwać wszelkie kontakty z tym rządem terrorystów”. (INN)

