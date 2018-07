Wiadomości z Izraela (20.07.2018)

PŁONĄCY BALON WYLĄDOWAŁ W PRZEDSZKOLU W POBLIŻU BAWIĄCYCH SIĘ DZIECI – Balon z Gazy w łatwopalnym materiałem wylądował 17.07.2018 w ogrodzie przedszkola w izraelskiej gminie w pobliżu granicy, podczas gdy dzieci bawiły się na zewnątrz. Batscheba Baruchi, jedna z wychowawczyń zebrała dzieci z innymi współpracownikami do schronu; nie było rannych. „Po południu wyszliśmy na zewnątrz na zabawę. Pięć minut później spadło coś palącego się z jasnego nieba. Szybko pojęłam, że to balon zapalający” – stwierdziła Baruchi. „Byliśmy ochronieni. Ale co gdyby któreś dziecko było ranne?” Kilka godzin wcześniej balon zapalający trafił w szkołę w regionie Eszkolu. Od miesięcy codziennie są ataki z Gazy balonami, latawcami z materiałami zapalającymi. Ucierpiało wiele hektarów lasów i upraw rolnych nawet parki narodowe. (Times of Israel) Proszę módlcie się dalej żeby te ataki ustały. Módlcie się o ochronę i bezpieczeństwo gmin żydowskich, parków, pól, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo mężczyzn, kobiet i dzieci. „Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.“ – Psalm 17,8

WIĘCEJ ŻYDÓW W IZRAELU NIŻ W USA

Izraelscy Żydzi stanowią największe skupisko Żydów na świecie, jak poinformował 2.07.2018 przedstawiciel rządu. Ich ilość przewyższyła ilość amerykańskich Żydów o prawie milion. Od II Wojny Światowej największa społeczność Żydów mieszkała zawsze w USA. Na początku wojny było to 4 miliony. Po wojnie wielkość gminy żydowskiej szybko rosła. W roku 1970 mieszkało tam 5,5 miliona Żydów. Od powstania państwa żydowskiego społeczność nieustannie rosła: od 650.00 w roku 1948 do 1,8 miliona dziesięć lat później. Do roku 1980 ilość ta wzrosła do 3,2 miliona, a w 2010 naliczono 5,8 miliona Żydów. Oficjalnie według minister imigracji Sofy Landver mieszkało 5,7 miliona w USA i 6,6 mln w Izraelu. Lanver zaprezentowała przesunięcia ludnościowe na posiedzeniu komitetu ds. imigracji w izraelskim Knesecie. Opisała przy tym jak ministerstwo stara się ułatwić załatwianie wszystkich procedur w urzędach. „Pracujemy nad tym by zredukować formalności i techniczne przeszkody i powiększyliśmy ilość języków w naszym call-center w jakich możemy mówić”. Po USA gdzie mieszka najwięcej poza Izraelem Żydów jest Francja, Wielka Brytania, Ukraina i Rosja. (Arutz 7) Proszę módlcie się w związku z biurokracją, barierami językowymi i kosztami na potrzebne dokumenty, zwłaszcza we Wschodniej Europie, ale i w innych krajach. Jest jeszcze sporo Żydów , którzy chcieliby obrać Izrael za swoją ojczyznę, ale odstraszają ich procedury

PLAN LEKCJI W GAZIE: „JAK ZABIĆ IZRAELCZYKA?”

Centrum treningowe w Gazie rozpoczęło nowy kurs dla młodych Arabów (tzw. palestyńskich). Tytuł: „Jak zabić Izraelczyka?”. Zgodnie z planem lekcji zarówno w klasie jak i grupach treningowych uczą się jak zaatakować Żyda i go zabić. Kursy organizowane są i finansowane przez irański reżym. Militarny personel gwardii rewolucyjnej oferuje kursy dla 14 latków. Treningi są na strzelnicy, a tarcze nawiązują do osób mających wyglądać jak Żydzi. Trening nazywa się „Rabusie tronu i terroryści”. W różnych jednostkach lekcyjnych niektóre dzieci przebierają sią za izraelskich żołnierzy. Jak pojawią się w widocznym miejscu młodzi Arabowie atakują ich krzycząc „Allah jest wielki” [w gruncie rzeczy „jest największy” zgodnie z quasi monoteistycznym wierzeniem założyciela islamu – przyp. MWN]. Inni młodzi ludzie, w tym są 4 i 5 latkowie, uczą się posługiwania karabinkiem M-16, celują do tarcz, które wyobrażają Żyda. Rzecznik arabskiego komitetu oporu teraz oficjalnie przyznał: „cały świat wie, że Iran zawsze był obrońcą i pomocą dla „palestyńskiego” narodu oraz jego walki”. (INN) „Bo tak mówi Pan Zastępów, który wysłał mnie z całym swoim majestatem do narodów, które wyście złupili: Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.“ – Zachariasz 2,12

RADA DLA BRZEMIENNYCH W PA: „TWÓJ OSESEK JEST MĘCZENNIKIEM DLA PALESTYNY“

Teraz PA udało się życzenia dla przyszłych matek przeformułować. Oficjalna arabska stacja telewizyjna wielokrotnie emitowała piosenkę, w której życzą kobietom w ciąży, by jej dziecko zostało „dumnym męczennikiem za Palestynę”. Ideę „od płodu do grobu męczennikiem” wykorzystywała PA już w przeszłości. Organizacja Palestinian Media Watch obserwująca media udokumentowała jak pewien imam z Hamasu bredził, że każdy „zarodek” tęskni za Dżihadem (świętą wojną). „Palestyńskie nienarodzone dzieci w ciałach ich matek, nawet islamskie dzieci na całym świecie wzywają muzułmanów do zjednoczenia się z Allahem, i tak się mu spodobają, że wybiorą Dżihad i opór” – perorował. (Breitbart) Serce sią kraje: Arabowie od kołyski po grób tak są indoktrynowani, że zabicie Żyda jest dla nich najwyższą wartością w życiu. W telewizji dla dzieci w PA nawołuje się do Dżihadu, podobnie w podręcznikach oraz na obozach szkoleniowych i naturalnie przez islamskich kaznodziei. Matki świętują śmierć syna czy córki jako bohaterskie jeśli dokonały zamachu. Proszę módlcie się o dzieci z PA oby poznały lepszą filozofię życia i poznały jakiegoż oszustwa poddało się ich społeczeństwo. Módlcie się by zostało im to objawione, żeby ludzie nie byli zniewolenia przez kłamstwo.

DUŻE TRZĘSIENIE ZIEMI W IZRAELU TYLKO KWESTIĄ CZASU

Należy spodziewać się większego trzęsienia ziemi od tego ostatniego przed kilku dniami, ostrzegł Amos Agnon, profesor Instytutu Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Hebrajskim. Dlatego Izraelczycy powinni się przygotować, że brakować może prądu, a nawet powinni przygotować się do opuszczenia domu jeśli będzie to konieczne. Na początku lipca wstrząsy odczuwane były przez trzy dni pod rząd. Inne wstrząsy mierzono w instytutach. „Mieszkamy w miejscu, gdzie już w przeszłości miały miejsce wielkie trzęsienia ziemi. Koncentrują się one w tym pasie. Wstrząsy spowodowane w rowie tektonicznym Morza Martwego mogą być ogromne”- powiedział Agnon i nawiązał do trzęsienia z roku 1837. Jego moc sięgnęła siłę 6,5 stopnia w skali Richtera. trzęsło się w Galilei, a życie straciło ok. 6.000 do 7.000 ludzi. * Ludności cywilnej zaleca Agnon zaopatrzenie się w latarki, baterie i przenośne piecyki, by nawet wiele dni trwające przerwy w dostawie prądu, gazu i wody jakoś przeżyć. Rodzice powinni nauczyć dzieci co robić w sytuacji awaryjnej. * Geolog dr Ariel Hyman wyjaśnił 5.07.2018, że wielkie trzęsienie ziemi w Izraelu jest bardzo prawdopodobne; setki ludzi może przy tym zginąć. Ponadto zburzone zostaną budynki i uszkodzona infrastruktura techniczna, jak zaopatrzenie w media i energię. Dotknięta może być także sieć telekomunikacyjna. Według Urzędu Sytuacji Awaryjnych w Izraelu jest 80.000 budynków wyższych jak 3 piętra, w tym szkoły i szpitale, zbudowane przed 1980 rokiem nie odpowiadające dzisiejszym zabezpieczeniom. W maju rząd poinformował, że kanadyjskiej firmie o nazwie Nanometrics została powierzona instalacja systemu alarmowego w dolinie Jordanu, nad Morzem Martwym oraz w okolicy Hajfy. Wszystkie te trzy obszary są szczególnie zagrożone trzęsieniami. Minister Obrony Avidgor Lieberman wyjaśnił, że jego ministerstwo podjęło się najgłębszego na świecie odwiertu, by być przygotowanym na trzęsienie. Wiele się z tego nauczono – powiedział i kontynuując: „Jedną z lekcji było to, że plan reakcji dla obrony cywilnej musi zostać całkowicie, a częściowo na nowo opracowany i przerobiony, zwłaszcza dla terenów północnych. W tym miesiącu, jak zapewnił minister, plan ten zostanie przedłożony rządowi i jest dobrej myśli, że dostanie dla niego zielone światło. Plan pomyślany jest dla wszystkich sytuacji niebezpieczeństwa jak wojna lub trzęsienie ziemi. Dużym pytaniem jest czy zostanie on wdrożony na czas. (Jerusalem Post)

ARCHEOLODZY ODKOPALI BRAMĘ

Zespół archeologów pod kierownictwem dyrektora projektu w Betsaidzie, dr Rami Arava podczas ostatnich dwóch tygodni przy pracach na Wzgórzach Golan odkopali bramę do biblijnego miasta Zer. Jest wiele razy wymieniany w Nowym Testamencie, bo Jeszua tam mieszkał i nakarmił 5000. Archeolodzy zważając na bogactwo i potężne mury uważali, że to bardzo ważne miasto. „W czasach drugiej świątyni nazywało się ono Betsaida, ale wcześniej była to nazwa „Zer” – stwierdził Arav. Wskazał na księdze Jozuego 19,35 gdzie zapisano: „…miasta warowne: Zidim, Zer, Chammat, Rakkat i Kinneret”. Przed blisko 30 laty Arav zaczął wykopaliska koło Bet-Tell na polecenie Uniwersytetu z Nebraski. Znalazł wtedy starożytną Betsaidę i z powodu tych odkryć do tych świętych miejsc masowo zaczęli pielgrzymować chrześcijanie. Prace kontynuowano na północny wschód od Morza Galilejskiego. Avi Lieberman, szef Parku Jordańskiego, gdzie znajduje się Betsaida i współpracownicy cieszą się z tysięcy turystów każdego dnia. Ostatnie odkrycia spowodują jeszcze większe zainteresowanie na całym świecie. (INN)

