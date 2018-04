Wiadomości z Izraela (20.04.2018)

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NA 70 URODZINY IZRAELA! – My z Wizji dla Izraela zapraszamy Was serdecznie by świętować z nami i ludźmi z Ziemi Świętej 70 rocznicę powstania nowoczesnego państwa Izrael. To szczególnie uroczysty dzień, który obchodzony jest przez cały rok i poza nim. * Zaledwie kilka minut po dniu pamięci o tych, którzy stracili życie w obronie kraju, rozpoczął Izrael w środę wieczorem świętować 70 rocznicę ponownego odrodzenia państwa. * Wszędzie miały miejsce fajerwerki. Młodzi i starzy zbierali się razem na uroczystościach. * Zgodnie z żydowską tradycją dzień rozpoczął się o zachodzie słońca (patrz. 1 Księga Mojżeszowa 1,5). Dzień niepodległości rozpoczął się 19.04.2018. Prawie wszyscy Izraelczycy zebrali się w Parkach Narodowych na grillowanie i wspólne spędzanie czasu. O dniu tym mówi się, że to dzień w którym okazała się potęga Izraela. (JNN) „Oto dzień, który Pan uczynił, cieszmy się i radujmy wszyscy.” – Psalm 118,24

OTO 70 POWODÓW DLACZEGO LUDZIE KOCHAJĄ IZRAELA

W 2017 roku Izrael pomógł 30 krajom w udaremnieniu zamachów terrorystycznych. Z pomocą izraelskiej technologii i kamer ulicznych wszyscy odpowiedzialni za atak terrorystyczny w Bostonie podczas maratonu w 2013 zostali zidentyfikowani. W Izraelu odzyskuje się 90% ścieków; w Hiszpanii tylko 20% (miejsce drugie). Niemal 93% wszystkich Izraelczyków wykorzystuje energię słoneczną do podgrzewania wody, co jest największym udziałem na świecie. Około 5% Izraelczyków jest weganami, nigdzie ten procent nie jest wyższy. Ponad 500 milionów ptaków zapełnia przestrzeń powietrzną wokół Izraela dwa razy w roku.

Jeden z naukowców wyposażony w motorowy spadochron i z dronem oraz siecią obserwatorów planuje alternatywne trasy samolotowe, przez co ryzyko zderzenia samolotu i ptaka spadnie o 76%. Izraelczycy rodzą więcej dzieci niż jakakolwiek Zachodnia demokracja. Według przedsiębiorstwa Genome w Tel Avivie jest najwięcej nowych przedsiębiorstw na głowę, więcej niż w reszcie świata; 62 % tych firm jest w NASDAQ, największej elektronicznej giełdzie w USA. To więcej niż w Europie, Japonii, Korei i Chinach razem wziętych. W Izraelu jest także procentowo najwięcej Start Up-ów na świecie; w liczbach całkowitych jest na miejscu drugim, za USA. (Jerusalem Post) „A kiedy czas nadejdzie, na nowo Jakub zapuści korzenie, a Izrael zakwitnie i wyda owoce, które napełnią świat cały.“ – Izajasz 27,6

CUD PRZED ROCZNICĄ NIEPODLEGŁOŚCI

18.4.2018 inspektorzy bezpieczeństwa znaleźli dużą bombę, która najwidoczniej miała wybuchnąć w dniu niepodległości. Schowana była na dachu ciężarówki należącej do PA. Eksperci rozbroili bombę, ujęto arabskich zamachowców, którzy planowali zamachy w Judei i Samarii. Erez Sidon, przedstawiciel ministerstwa obrony chwalił swoich ludzi: „Jestem dumny ze służb bezpieczeństwa, która tak działała jak od nich oczekiwaliśmy. Zidentyfikowali podejrzaną ciężarówkę stwierdzili, że chcą coś przemycić i znaleźli materiał wybuchowy przygotowany do detonacji w dzień niepodległości. „Czujność i profesjonalność funkcjonariuszy podlegających ministerstwu sprawiła, że bomba przygotowana na 70 dnia niepodległości i straszny zamach został udaremniony. Nadal będziemy ścigać tych, którzy planowali ten zamach w nasze święto.” (Arutz 7)

Dziękujemy Bogu za ten cud. Dziękujemy za wszystkich wystawienników. Wasze modlitwy sprawiły że bomby zostały wcześnie wykryte i udaremniono kolejny zamach w Izraelu. Ten który dał obietnice jest wierny: „Wszelka broń przeciw tobie robiona będzie bezskuteczna, wszelki język oskarżający cię przed sądem od ciebie zawstydzenia dozna. Oto los, który będzie udziałem każdego sługi Pana, oto zwycięstwa, które im przyrzekam wedle wyroków Pańskich.“ – Izajasz 54,17

8,8 MILIONA MIESZKAŃCÓW W DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Liczba mieszkańców wynosi około 8,84 miliona. Poinformował o tym Urząd Statystyczny w swoim roczniku. Żydów było 6,589 miliona – około 1/3 ludności; arabska mniejszość wyniosła 1,849 miliona, a więc 20,9% Reszta mieszkańców wyniosła 404.000 osób. W ostatnim roku liczba ludności wzrosła o 1,9% ponad 163.000 osób. Doszli nowi imigranci i urodziło się 177.000 niemowląt, zmarło natomiast 41.000 osób. (Times of Israel)

NETANJAHU I RIVLIN POGRATULOWALI IZRAELOWI

Premier Benjamin Netanjahu opublikował wideo z okazji dnia niepodległości. Mówił o 70 latach wolności, 70 latach demokracji i 70 latach, w których Izrael pomagał i ulepszał świat. Te zmiany nie zaszły w jedną noc. „Mężczyźni i kobiety ze wszystkich warstw ciężko pracowali. Starzy i młodzi, Żydzi i chrześcijanie, Muzułmanie oraz światowi świeccy – wszyscy oni pilnie pracowali by budować nasz naród. W środę wieczorem skończył się dzień pamięci poległych żołnierzy i rozpoczęło się święto niepodległości. „Nie mam najmniejszych włtpliwoiści, że Izrael za 70 lat będzie jeszcze silniejszy i zwiększy sukcesy i dobrobyt” – stwierdził Netanjahu. Prezydent Reuven Rivlin wspominał zwłaszcza tych, którym zawdzięcza najwięcej. Obydwaj mężowie stanu stwierdzili, że Izrael jeszcze zadziwi świat w następnych 70 latach. (Jerusalem Post) „Tyś moje narzekania w taniec przemienił, zdjąłeś ze mnie szatę pokutną i w radość mnie przyodziałeś.“ – Psalm 30,12

POLITYCY Z CAŁEGO ŚWIATA GRATULOWALI IZRAELOWI

Osobistości z całego świata przekazywały prezydentowi Reuven Rivlinowi w czwartek życzenia z okazji 70 lecia Izraela. Byli wśród nich prezydent Stanów Zjednoczonych, Rosji, Niemiec, Chorwacji i Królowa Anglii oraz sekretarz generalny ONZ. Amerykański prezydent Donald Trump napisał: „Prezydent Harry Truman mówił wiele o tym, jak bardzo jest dumny z tego, że mógł pomóc w stworzeniu Izraela. I jak już powiedziałem zapowiedź przeniesienia ambasady do Jerozolimy była tym jednym z wydarzeń, z których jako prezydent Stanów Zjednoczonych jestem szczególnie dumny. Bezpieczeństwo Izraela leży nam bardzo na sercu. Nadal będziemy stali po waszej stronie podobnie jak poprzednie 70 lat. Mam nadzieję, że możemy tę historyczną przyjaźń pogłębić i przeżyć jak Izrael jeszcze bardzie rozkwita.”

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres napisał izraelskiemu prezydentowi, że Narody Zjednoczone czują się przez izraelskie członkostwo wzbogacone. Nasza misja byłaby mocniejsza gdyby wszyscy patrząc na wspólne wartości pracowali wspólnie. Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier napisał „Izrael świętuje 70 lecie swojego istnienia, a my razem z nim. Pojednanie i partnerstwo z Izraelem, które przekracza przepaści przez całą historię, są wspaniałe. Dla nas, Niemców jest to z jednej strony warty podarunek, z drugiej powstaje odpowiedzialność. Nigdy tego nie zapomnimy i przyczynimy się do tego, by Izrael czekała wspaniała przyszłość i by zawsze we wzajemnych stosunkach panowało zaufanie. Panu, Panie prezydencie i pana żonie i wszystkim mieszkańcom Izraela życzę od całego narodu wszystkiego najlepszego”. Królowa Anglii napisała Rivlinowi: „To dla mnie przyjemność móc pogratulować Panu z okazji dnia niezawisłości. Życzymy Panu i wszystkim obywatelom Izraela na kolejny rok szczęścia i dobrobytu”. Rosyjski prezydent Wladimir Putin napisał z kolei: Chcę zwrócić uwagę na doskonałe stosunki między naszymi krajami i jestem pewien, że rozwijać będziemy nadał dialog dwustronny w dziedzinie rolnictwa, nauki, techniki oraz w zakresie pomocy humanitarnej, nadal owocnie będziemy pracować, by wzmocnić na Bliskim Wschodzie pokój, stabilność i bezpieczeństwo”. (Arutz 7)

WICEPREZYDENT USA: „W TYM HISTORYCZNYM MOMENCIE STOIMY PO STRONIE IZRAELA.“

Amerykański wiceprezydent Mike Pence napisał 18.04.2018 na Tweeterze: „Dzisiaj świętujemy z Izraelem, naszym wielkim sprzymierzeńcem, jubileusz 70 lecia niepodległości. Cud odrodzenia Izraela w historycznym kraju jest inspiracją dla świata. Naród amerykański jest dumny w tym historycznym dniu, że cały czas może stać po stronie Izraela.” Krótko przed tym prezydent Trump napisał w krótkiej notce: „Wszystkiego dobrego z okazji rocznicy 70 lecia Izraela dla premiera Netanjahu i całego narodu Izraelskiego” Nigdzie nie mamy lepszych przyjaciół. Cieszymy się przeniesienia ambasady do Jerozolimy w przyszłym roku.” Premier Netnajhau odpowiedział: „Nie mamy lepszego przyjaciela jak Ameryka i cieszymy się bardzo z przeniesienia ambasady do Jerozolimy, wiecznej stolicy Izraela”. (Arutz 7)

IZRAELCZYCY SĄ DUMNI ZE SWEJ OJCZYZNY

Minister turystyki Jariv Levin życzył państwu Izrael 18.04.2018 wszystkiego najlepszego: „Faktu, że mamy przywilej żyć w niepodległym kraju, który wiele przeszedł, i oferuje najlepsze warunki życia, nie powinno się traktować lekko. Zawsze musimy być czujni. Kiedy jesteśmy świadomi tego, że wzrastać będziemy we wspólnocie. Izrael jako kraj jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej – dzięki swojej gospodarce, wspaniałej technologii i jego systemu kształcenia; lista osiągnięć jest długa. Państwo Izrael ciągle jeszcze rośnie podobnie jak osiedla wyrastają w całym kraju”. (Arutz 7)

