Wiadomości z Izraela (19.05.2017)

„PRZEPROWADZKA AMBASADY ROZWIEJE W KOŃCU FANTAZJE ARABÓW.“ – W sprawie przeprowadzki ambasady USA w niedzielę 14 maja wypowiedział się premier Izraela Benjamin Netanjahu, kiedy amerykański minister Spraw Zagranicznych Rex Tillerson wypowiedział się, że prezydent Trump jeszcze zastanawia się czy przenieść ambasadę do Jerozolimy. Trump chciałby jeszcze „poczekać na opinie zainteresowanych stron z regionu”. Biuro izraelskiego premiera poinformowało, że Netnajhau nie jest tylko zainteresowany przeniesieniem ambasady USA, ale i wszystkich opinią innych przedstawicielstw z Tel Avivu do Jerozolimy. Sprzyjać to będzie pokojowi w regionie bo przez dążenie Arabów do podziału stolicy zostanie obrócone wniwecz. „To stanowisko Izraela było już wielokrotnie przekazywane administracji USA” – głosi wyjaśnienie. „przeprowadzka ambasady amerykańskiej nie tylko nie będzie szkodzić pokojowi, ale wręcz przeciwnie. Będzie go przyspieszać, ponieważ będzie korygować historyczne niesprawiedliwości i zniweczy fantazje Arabów o podziale Jerozolimy.

Stanowisko Izrael brzmi: Wszystkie ambasady należą do stolicy, a amerykańska będzie pierwszą, która się przeniesie”. (Arutz 7) Proszę módlcie się żeby prezydent Donald Trump jeszcze w maju podjął tę decyzję na korzyść Izraela, tak jak obiecał w kampanii wyborczej i przeniósł ambasadę do Jerozolimy – i to bez zbyt wysokiej dla Izraela ceny. Przewodniczący koalicji David Bitan z Likudu powiedział w poniedziałek 15 maja, że administracja Trumpa będzie gotowa, ale prawdopodobnie wiązało się to będzie z nieakceptowalnymi dla Netnajhau ustępstwami.

10.000 POLICJANTÓW PILNOWAĆ BĘDZIE BEZPIECZEŃSTWA TRUMPA

Ponad 10.000 izraelskich policjantów przygotowuje się na dwudniową wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Izraelu, rozpoczynającą się 22 maja. Trump wyląduje na lotnisku im. Ben Guriona, skąd dalej lecieć będzie helikopterem do Jerozolimy by odwiedzić stare miasto i miejsce pamięci o Holokauście w Jad Vashem. Nocować będzie w królewskim apartamencie w hotelu King David. Wizytę ochraniać będą m.inn. tajni agenci, strzelcy wyborowi, strażnicy graniczni i specjaliści od zwalczania terroru. Izraelska policja współpracować będzie z tajnymi służbami Shin Beit oraz z funkcjonariuszami bezpieczeństwa Donalda Trumpa. Podczas jego pobytu należy się liczyć z nadzwyczajnymi krokami bezpieczeństwa i utrudnieniami w poruszaniu się po mieście. Jad Vashem nie będzie otwarte dla publiczności.

Z Jerozolimy Trump poleci i zwiedzi Betlejem i Masadę. Tam ochronę stanowić będą głównie wojska obrony IDF. Twierdza Masada będzie odizolowana dla postronnych. Trumpowi po Izraelu towarzyszyć będzie 56 samochodów w tym 14 limuzyn, a ochraniać go będzie 900 osób. Do tego dojdzie 30 samolotów wojskowych transportowych typu Beoning C-17, które wylądują w Izraelu już wcześniej. Przywiozą one np. szkło pancerne do wbudowania w apartamenty Trumpa. Będą także setki ton innego sprzętu, jak podano w raporcie. (Jerusalem Post) Proszę módlcie się o bezpieczeństwo prezydenta Trumpa podczas jego wizyty w Izraelu. Módlcie się przeciw zamachom terrorystycznym w Dniu Jerozolimy, które odbędą się w 50 rocznicę Zjednoczenia Miasta po wojnie sześciodniowej 23 i 24 maja. Trump będzie prawdopodobnie także podczas wielkiej ceremonii otwarcia. Byłby to fantastyczny timing, gdyby najważniejszy człowiek w USA podał swoją decyzję o przeniesieniu ambasady.

BŁĘDY W IRANIE DOPROWADZĄ DO ZAGROŻENIA ZE STRONY IRAKU

Prezydent USA Trump ma wiele problemów natury bezpieczeństwa technicznego od cyberataków po radykalnych islamistów, od ochrony granic po odbudowę amerykańskiej armii. Zagrożenie ze strony Korei Północnej stoi oczywiście na pierwszym miejscu, bo kraj ten może budować broń atomową i rakiety międzykontynentalne. W kampanii wyborczej układ Iranem Trump określił jako „najgłupszy deal wszystkich czasów” i wyjaśnił, że jego najważniejszym priorytetem będzie ten katastrofalny układ zlikwidować. W tej kwestii Trump chce by bardziej zaangażowały sią Chiny, żeby skłoniły Pjöngjang do wycofania sią z programu atomowego. Jeżeli jednak Trump zwróci swoją uwagę na zbrojenia Korei Północnej to musi wiedzieć, że Korea i Iran są sojusznikami. Iran po porostu dopiero umożliwił zaistnienie zagrożenia ze strony Korei. Jak już przed laty Stowarzyszenie Amerykańskich Naukowców udokumentowało, Iran pielęgnuje intensywne kontakty z Koreą od początku lat 1980. Teraz dopiero widać skutki porozumienia z Iranem – zauważmy – układem zawartym z własnej niewymuszonej woli: Iran wzbogacił się teraz o 150 miliardów Euro, ponieważ teraz Teheran może dysponować ówcześnie zamrożonymi finansami. To powoduje jeszcze większe zagrożenie przez Koreę.

W ten sposób Iran przygotował drogę dla Korei, że po zimnej wojnie jest ona największym zagrożeniem dla USA. * W tym wszystkim jeden z przedstawicieli IDF powiedział przed kilkoma dniami podczas specjalnej konferencji, że napięcia między Koreą i USA mogą mieś negatywny wpływ na bezpieczeństwo Izraela. Nawiązał do dyplomatycznych konfliktów między USA, a półwyspem Koreańskim, zwłaszcza że mimo ostrzeżeń Korea dalej rozwija swoje arsenały, a Stany Zjednoczone będą musiały przenieść swoje środki do obrony w rejon Korei. Ponadto Korea Północna jest najbardziej opresyjnym krajem wobec chrześcijan i tam są oni najbardziej prześladowani. Uważa się, że w więzieniach przetrzymywane są dziesiątki tysięcy chrześcijan. Często są oni chorzy, niedożywieni, poddani straszliwym torturom i męczarniom. Są bici metalowymi sztangami często dręczeni prądem eklektycznym i wykorzystywani do eksperymentów medycznych, jak podaje roczny raport organizacji pomocowej Christian Solidarity. Regularnie dochodzi do takich aktów bestialstwa tylko za posiadanie Biblii. (Fox, Arutz-7, JNN) Proszę módlcie sią o złagodzenie tych tortur i pocieszenie ofiar przez Ducha Świętego i dla wszystkich dręczonych w Korei Północnej, tych którzy siedzą w więzieniach lub w innym sposób cierpią za wiarę.

ZAMACH W JEROZOLIMIE W SZABAT – JEDEN IZRAELCZYK RANNY, NAPASTNIK ZABITY

Pewien Jordańczyk 13 maja został zabity na Jerozolimskim Starym Mieście przez izraelskiego policjanta, po tym kiedy próbował go zadźgać. Stare miasto w wyniku tego było zamknięte przez wiele godzin dla turystów. 57 letni bandyta według mediów przyjechał do Izraela zaledwie kilka dni przedtem. Ranny w szyję, głowę i w ręce policjant musiał być hospitalizowany. Był cały czas przytomny, a jego stan był stabilny. Opublikowane przez policję wideo pokazuje idącego policjanta, którego nożem atakuje inny przechodzień. Obydwaj się przewrócili i walczyli wręcz dopóki terrorysta nie został zastrzelony. Izrael oczekiwał, że Jordania potępi zamach, zamiast tego rząd w Ammanie określił użycie broni przez broniącego się policjanta jako „odrażające przestępstwo” i zażądał zbadania sprawy. (Kehila News) Módlcie się o szybkie i pełne wyzdrowienie oraz przeciw przemocy w Jerozolimie.

NETANJAHU: „NIEUCZCIWA GRA JORDANII.“

Izraelski premier Benjamin Netanjahu ostro skrytykował reakcję Jordanii na zamach terrorystyczny z 13 maja. „To jest niewyobrażalne, że jordański rzecznik popiera dzisiejszy zamach w Jerozolimie” – mówił wzburzony Netanjahu. „Nagrania monitoringu pokazują dokładnie jak jordański turysta atakuje izraelskiego policjanta nożem. Już czas by Jordania przestała oszukiwać w grze. Tak jak Izrael potępia zamachy w Jordanii, musi także Jordania je potępić. Terror jest zawsze terrorem”. Jordański minister spraw państwowych Mohammed al-Momani, powiedział że to jest przestępstwo zabicie terrorysty, a Izrael musi wyjaśnić takie postępowanie.” * Oficjalna agencja informacyjna PA WAFA przy okazji zamachu przy Bramie Lwów wpadła na ciekawy wątek.

Raport WAFA winę przypisuje policji izraelskiej. Jest on opisany jako rasista i gotowy na każdą przemoc człowiek, a terrorystę opisuje jako niewinnego. „57 letni Jordańczyk został przez izraelskich „okupantów” zastrzelony ponieważ dźgał Izraelskiego policjanta. Bramy zostały zamknięte, aż do przybycia posiłków. Potem policja rzekomo zaatakowała mieszkańców by ująć terrorystę. Informacje te agencja miała rzekomo od świadków naocznych, dokumentów jednak bak. PA nie napisała o zamachu ani słowa. (Arutz 7)

