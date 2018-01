Wiadomości z Izraela (19.01.2018)

INSTRUKCJA RZUCANIA KAMIENIAMI DLA DZIECI – Niedawno Fatah zamieścił post na Twitterze z młodzieńcem trzymającym procę w ręku. W dalszej części tłumaczy się arabskim dzieciom jak najlepiej wypuścić kamień.

Raport o tym opublikowała organizacja nadzorująca media arabskie Palestinian Media Watch.

Dosłownie i głośno w instrukcji mówi się: „By twój kamień nie chybił celu muszą być spełnione trzy warunki:

1. Stabilna postawa, gdzie ramiona i nogi są dobrze wyważone.

2 Patrz skoncentrowany na środek celu, nie patrz na nic innego.

3. Trzymaj odpowiednią równowagę między twoim ciałem i twoją bronią.

To ty kontrolujesz twoją broń, nie ona ciebie. Jeśli tego nie zrozumiałeś przeczytaj jeszcze raz. Jeżeli jednak nadal nie rozumiesz przypatrz się rysunkom.“ W przypadku rzucania kamieni w auta, co zdarzało się już setki razy, trafiali się zabici i ranni, nie tylko dzieci położone na tylnych siedzeniach, które wyleciały z samochodu, jak w rodzinie Yehuda Haim Shoham, który nie skończył jeszcze 5 miesięcy; albo Yonatan Palmer, który miał 12 miesięcy. Przez obrzucanie kamieniami zabity został także jego ojciec Asher. Adele Biton miała trzy lata kiedy Arabowie z tzw. Palestyny obrzucali jej samochód kiedy jechała z rodziną. Pięciu terrorystów skazanych za morderstwo na Adele to byli nastolatkowie. W podręcznikach tzw. autonomii palestyńskiej (PA) uprawia się propagandę nienawiści wobec Izraela i Żydów; sama PA mawia. że terror jest częścią ich kultury. (Arutz-7)

Módlcie się nadal za rząd izraelski. Oby występował jeszcze bardziej skutecznie przeciw grupom terrorystycznym i pojedynczym terrorystom. Módlcie się by sama PA zrozumiała jak bezcelowe jest popieranie terroru, płacenie terrorystom i ich rodzinom wypłat, podżeganie młodego pokolenia przeciw Izraelowi, a morderców wychwalać jak bohaterów.

NETANJAHU: UNRWA POWINNA BYĆ ZLIKWIDOWANA

– Na początku miesiąca na posuedzeniu rządu mówiło się o tym, że USA tak zwaną „organizację pomocową Narodóe Zjednoczonych dla Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie” (UNRWA) nie będzie więcej wspierana. Premier Netanjahu wyjaśnił: „Całkowicie zgadzam się u twardą krytyką Trumpa na temat UBNRWA. Organizacja ta stwarza problem palestyński ciągle na nowo ciągle żądając tzw. prawa powrotu, by zniszczyć państwo Izrael. UNRWA musi zostać rozwiązana, istnieje przecież komisja ONZ zajmująca się uchodźcami na świecie. Praca UNRWA jest absurdalna i musi zostać zakończona”. (Arutz-7) Jako izraelski członek Knesetu Einat Wilf sformułował to następująco: „Nigdzie na śwoecie nie jest tak że całe generacje korzystają ze statusu uchodźców, nawet status UNRWA mówi, że instytucja ta powołana jest tylko tymczasowo”.

W studiach instytutu badawczego o globalnym zasięgu mówi się o tym, że UNRWA popiera terror i hamuje Arabów w budowaniu własnego życia. Szkołom UNRWA zarzuca się, że są wylęgarniami nienawiści wobec Zachodu, Amerykanów i Żydów a sama organizacja stała się punktem przerzutowym broni i służy jako bazy grup terrorystycznych. Podczas operacji Skała Brony wielokrotnie w 2014 roku szkoły UNRWA wykorzystane były jako składy i wyrzutnie rakiet Hamasu w Gazie.

„MORDOWANIE ŻYDÓW TO NAJBARDZIEJ LUKRATYWNY INTERES!“

– 29.12.2017 sąd wojskowy rozpoczął przesłuchanie obrony i prokuratury w sprawie skazania terrorystów, którzy w czerwcu 207 roku zabili trzech członków rodziny Salomona. Wojskowe oskarżenie chce by sprawca Omar al-Abed (19) za zabicie otrzymał trzykrotne dożywocie, a czwarty dożywocie za pomoc w morderstwie. Na zdjęciach z Sali sądowej morderca się uśmiecha, ponieważ wie, że jego rodzina otrzymywać będzie co miesiąc tysiące Euro od PA. Poza tym al-Abed, wie że jego koledzy już planują i przygotowują jego uwolnienie. Potencjalni terroryści wiedzą dzisiaj, że działalność w PA jest najbardziej lukratywnym zajęciem; im więcej zabijesz Żydów tym więcej otrzymasz pieniędzy.

Izraelski rząd zdaje sobie też sprawę, że musi położyć kres pobłażaniu: zaprzestać płacenia wysokich premii i zakazać odwiedzin rodzin w więzieniach. (INN) „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem a dobro złem tylko ciemności w światłość zamieniają a światłość w ciemności, rozgoryczenie – w słodycz, a słodycz w rozgoryczenie!“ – Izajasz 5,20

KNESET UCHWALIŁ USTAWĘ O ZJEDNOCZONEJ JEROZOLIMIE

– We wczesnych godzinach 2 stycznia 2018 izraelski Kneset po długich i żywych dyskusjach za i przeciw zatwierdził ustawę o „Zjednoczonej Jerozolimie”. Jest to uzupełnienie ustawy o Jerozolimie z roku 1980, kiedy Izrael cały obszar Jerozolimy oficjalnie ogłosił swoją niepodzielną stolicą. Nowa ustawa wymagała większości dwóch trzecich głosów, to znaczy 80 głosów; bez tego w przyszłości status Jerozolimy nigdy nie mógł być zmieniony. Także żadna część świętego miasta w drodze traktatu pokojowego nie będzie mogła zostać oddana Arabom. Otrzymanie dwóch trzecich głosów w parlamencie izraelskim jest prawie niemożliwe, czego dowodzi ostatnie głosowanie: 64 członków Knesetu głosowało za ustawą, 51 przeciw jedna osoba wstrzymała się – a to wszystko włącznie z dużą większością izraelskich Żydów (włącznie z parlamentarzystami) twierdzi, że Jerozolima nigdy nie może być podzielona.

Inicjator tej ustawy minister szkolnictwa, Naftali Bennett, wyjaśnił: „Teraz zapewniliśmy podstawy do zakazu dzielenia miasta. Taki przepis na chronić Jerozolimę, tak by wszelkie zmiany jej statusu wymagały dużej większości 80 członków Knesetu. Góra oliwna, stare miasto i miasto Dawida na zawsze pozostaną w naszych rękach. Nie będzie już nigdy żadnych podchodów politycznych by rozdzielić miasto. Chodzi również o zawstydzające głosowania w ONZ skierowane przeciwko Jerozolimie. Dzisiaj dla Izraela jest czas świętowania!”.(Israel Today)

RZADKI 2700 LETNI STEMPEL Z GLINY ZNALEZIONY W JEROZOLIMIE

– Izraelscy archeologowie na miejscu ściany płaczu uczynili rzadkie odkrycie: 2700 letni gliniany stempel, który według ekspertów mógł nalecieć do przewodniczącego miasta. Na stemplu istnieje napis starohebrajski „burmistrzowi miasta”. Był on prawdopodobnie przytroczony do ładunku albo został wysłany do miasta jako pamiątka. Według opinii urzędu starożytności najwyższy polityczny urząd był wtedy właśnie w Jerozolimie. Stempel ma wielkość małej monety i ukazuje dwóch mężczyzn, stojących naprzeciwko siebie w odbiciu lustrzanym. Ubrani są w prążkowane ubrania do kolan. Stempel znaleziono w pobliżu ściany płaczu na Starym Mieście w Jerozolimie. Wykopaliska tam trwają od 2005 roku. „Znalezisko to dowodzi prawdziwości relacji biblijnych o tym, że przed 2700 laty miasto posiadało władcę” – stwierdził prowadzący archeolog Schlomit Weksler-Bdolah. (Jerusalem Post).

NOWA SYNAGOGA POD GÓRĄ ŚWIĄTYNNĄ

– Na jerozolimskim Wzgórzu Świątynnym będzie miejscem być może trzeciej świątyni, w której izraelscy Żydzi czcić będą Boga, ale teraz znajduje się całkiem nowa synagoga pod fundamentem Świętego Miasta. Teraz została już otwarta dla modlących się. To nowe centrum modlitwy jest rezultatem dwunastoletniego procesu budowlanego, którego koszt wyniósł 40 mln. Euro.

Znajduje się ona bezpośrednio pod fundamentem ściany płaczu, jedynego ostałego fragmentu muru świątyni na wzgórzu, gdzie Żydzi od stuleci spotykali się na modlitwie. „Jedyna w swym rodzaju architektura hali modlitwy rzadko łączy sztukę i wyjątkowe oświetlenie, co stwarza wspaniały kontrast między starym i nowoczesnym” – stwierdził przedstawiciel fundacji dziedzictwa ściany płaczu. W nowej synagodze bima i ławki wykonane są z drewna; kobiety i mężczyźni siedzą w osobnych sektorach. (WND)

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

