Wiadomości z Izraela (18.05.2018)

SZAWUOT 2018 – W tym roku to żydowskie święto zaczyna się w sobotę 19 maja 2018 o zachodzie słońca a kończy wieczorem 21.05. W Szawuot kończy się też po 49 dniach odliczanie Gomeru. Święto to przypomina przekazanie ludowi Tory na górze Synai. Jest też znane jako święto plonów kiedy świętuje się pierwsze dojrzałe plony. Czytamy księgę Rut,, poruszającą biblijną historię o miłości i przymierzu. W trym dniu wszystkie posiłki przygotowywane są z owoców, warzyw i produktów mlecznych. Życzymy naszym przyjaciołom u daleka i bliska pięknego i wesołego Święta Szawuot oraz wesołych Zielonych Świąt z Dziejów Apostolskich 1,8 i 2,4.

DRUGA AMBASADA W JEROZOLIMIE

Swoją nową ambasadę w Jerozolimie otworzyła Gwatemala, drugą po USA. Prezydent Gwatemali Jimmy Morales poświęcił ją 16.05.2018 – dwa dni po uroczystym otwarciu ambasady USA, która jako pierwsza została przeniesiona z Tel Avivu. Premier Netanjahu powiedział, że to się dobrze składa, ponieważ Gwatemala przed 70 laty jako pierwsza uznała Izrael zaraz po USA: „Gwatemala jest naszym przyjacielem – tak wtedy jak i obecnie.” Prezydent Trump zapowiedział przeprowadzkę w przed rokiem grudniu w 2017 roku, co w rządzie Netanjahu wywołało entuzjazm. Z końcem maja kolejnym krajem będzie Paragwaj który przeniesie swój ambasadę do Jerozolimy. (Fox) Zachariasz 8,3-6

NAPIĘTA SYTUACJA NA POŁUDNIU

Sześć domów w Sderot w Negewie, mniej niż 2 km od granicy z Gazą dostał się 16.05.2018 pod ostrzał z broni maszynowej. Jeden pocisk strzaskał okno, inny utknął w ścianie. Jeden z domów należy do byłego burmistrza miasta, Eliego Moyala. Nie było rannych; wysłano specjalistów z urzędu bezpieczeństwa by zbadali sytuację na miejscu. (Jerusalem Post) Proszę módlcie się o ochronę granic na południu i ochronę żołnierzy IDF, którzy próbują powstrzymać akty przemocy ze strony Gazy. Módlcie się o dobrą strategię dla Izraela i by inne kraje znalazły się po jego stronie. Oby Bóg pokrzyżował plany terrorystyczne przywódców Hamasu i ich popleczników – Psalm 91 und Jakuba 3,17

HAMAS WOLI ZABITYCH OD POKOJU

Izraelski ambasador przy ONZ Danny Danon, zażądał we wtorek 15.05.2018 żeby Rada Bezpieczeństwa potępiła Hamas za to, że podżega dziesiątki tysięcy Arabów, by naruszyć granicę między Gazą a Izraelem i w następstwie atakować żydowskich mieszkańców. „W ostatnim miesiącu Izrael musiał bronić płotu bezpieczeństwa z Gazą przed wandalami. Nie chodziło wcale o demonstracje lub protesty, ale o bandytów operujących przemocą. Wielokrotnie próbowali oni przełamać płot z wyraźnym zamiarem zabijania izraelskich obywateli” – stwierdził Danon na jednym z posiedzenń Rady Bezpieczeństwa. Zarzucił Hamasowi, że woli zabitych niż pokój. Hamas popełnia zbrodnię wojenną nie tylko przeciwko izraelskiej ludności cywilnej, ale i wobec własnego ludu, który używają jako żywe tarcze dal swoich cynicznych celów . Każdy ranny i każdy zabity podczas ostatnich zamieszek jest ofiarą wojenną Hamasu. * Na specjalnym posiedzeniu ONZ 15.05.2018 poświęcanym kryzysowi w strefie Gazy obecne kraje powtarzały swoje zwykłe pozycje, niektóre z arabskiego świata potępiały Izraela gwałtownie, inne kraje jak USA broniły go. Brytyjska ambasadorka Karen Price uważa, że demonstracje w Gazie wywołali ci, którzy podżegają do przemocy, co jest nie do zaakceptowania. Ambasador USA Niki Haley podkreśliła, że kiedy odrzuciła zwykłą mądrość, według której zamieszki miałyby być reakcją na przeniesienie ambasady, co jest aktem suwerennego państwa w swojej stolicy. Przemoc wywołana jest przez tych, którzy odrzucają prawo Izraela do istnienia i to wszystko jedno gdzie.” (Jerusalem Post, Medialine)

„PROTESTY“ POWINNY ZWRÓCIĆ UWAGĘ MEDIÓW

Były ambasador w USA, Michael Oren, powiedział w tym tygodniu, że protesty w Gazie powinny zwrócić uwagę mediów. „Podjudzeni przez Hamas [co oznacza ‘przemoc’] Arabowie palili swoje przejście graniczne i zużywali swoją energię na to, by przekazać światu pozory kolejnego ‘kryzysu humanitarnego’ i winę za to przerzucić na nas. Mam nadzieję, że tym razem się to nie uda”. Dalej Oren mówił dla stacji CNN: „Teraz kiedy tu razem rozmawiamy syryjska armia atakuje obóz uchodźców Jarmuk, zabija setki mieszkańców, może nawet tysiące. Czy CNN o tym donosiła? Czy jeszcze ktoś o tym mówił? Czy to kogoś jeszcze obchodzi, że Syryjczycy zabijają Arabów (tzw. Palestyńczyków)? Nie! Kiedy tylko jest kolejny konflikt między Izraelem a Arabami, to o tym się mówi. I Hamas doskonale o tym wie”. (The Hill) Módlcie się nadal by ta walka z nienawistnie nastawionymi mediami została wygrana, żeby Izrael nie był nieprawdziwie w nich przedstawiany.

HAMAS POWSTRZYMUJE DEMONSTRACJE W GAZIE PO OSTRZEŻENIU Z EGIPTU

W środę 16 maja protesty na granicy z Gazą znacznie się uspokoiły, co oznacza, że wysiłki Egiptu przywrócenia spokoju na granicy trochę były skuteczne. Przed tym podczas krwawych zamieszek zginęły dziesiątki Arabów. Przywódca Hamasu Ismail Hanija pojechał w tym tygodniu z krótką wizytą do Egiptu i przedstawiał się jako pośrednik między islamistami a Izraelem. Izraelski minister tajnych służb Israel Katz wyjaśnił, że jeden z szefów tajnych służb, którego z nazwiska nie chciał wymienić ostrzegł Haniję, że Kair posiada dowody, że to Hamas finansuje protesty i wysyła ludzi na granicę jako „żywą amunicję”: kobiety i dzieci zamiast granatów i rakiet”. Dalej Katz powiedział w jednym z wywiadów w Radiu Izrael, że jasno dał do zrozumienia Haniij, że Izrael zareaguje jeszcze ostrzej niż dotąd jeśli protesty nadal będą trwać. Egipt będzie siedział cicho i nie włączy się po stronie Arabów. Rzecznik Hamasu Fawzi Barhoum odpowiedział: „Nie ma żadnej mediacji. Przemarsze trwań będą nadal, aż nasi ludzie osiągną swój cel”. W rozmowie reporterskiej w jednym z obozów demonstrantów arabskie grupy terrorystyczne jak Hamas i islamski dżihad wezwały w piątek do masowego uczestnictwa. Ale jednak w czwartek 17.05.2018 rozpoczął się święty post dla muzułmanów – ramadan, kiery cały dzień nie mogą jeść i pić. To mogło wpłynąć na mniejszą liczbę demonstrantów. Mimo postu protesty mają trwać do początku czerwca. (Jerusalem Post)

NOWA BRON PRZECIW BANDYTOM

Izraelskie ministerstwo obrony zaprezentowało nową technologię do przeciwdziałania krwawym atakom na granicy z Gazą. Chodzi o drona, którzy zrzuca torebki ze śmierdzącą ‘czekoladą’. Ma być zastosowana podczas zamieszek na granicy Judei i Samarii. W tym tygodniu po raz pierwszy zrzucono je na granicy ze strefą Gazy; przypadek oceniono jako sukces. Dzięki takiemu rozwiązaniu żołnierze IDF nie muszą podchodzić zbyt blisko granicy; broń ta może być użyta z powietrza na rozkaz z centrum dowodzenia. Drony są tak zbudowane, by przenosić spore ładunki a do tego mogą latać bardzo nisko i mają zastosowania w wielu przypadkach. To że można rozganiać demonstrantów nie było pierwszym celem ich budowy. Drony są wyposażone w pojemniczki ze śmierdzącą substancją, które pękają przy zetknięciu z ziemią. I demonstrantami. Substancja została przetestowana i okazała się nieszkodliwa dla zdrowia ludzi. (INN)

TURCJA PONIŻA AMBASADORA

Izraelski ambasador w Turcji Eitan Naeh, został 16.05.2018 poddany rewizji, po tym kiedy turecki rząd z powodu rosnącego napięcia w dwustronnych stosunkach wydalił go z Turcji. Turcja zapowiedziała to już dzień wcześniej. Wcześniej Izrael musiał chronić granicę z Gazą broniąc jej przed tysiącami wandali którzy starali się sforsować zapory graniczne. * W reakcji na krok Turcji Izrael zażądał od rezydującego konsula tureckiego Husnu Gurcan Turkoglu’ego by poddać go „szorstkiemu” przeszukaniu na lotnisku w Stambule. Tureckim mediom pozwolono nawet filmować zajście – doprawdy poniżająca procedura. (Haaretz)

