Wiadomości z Izraela (18.02.2017)

NETANJAHU ROZMAWIAŁ Z TRUMPEM O IRANIE A NIE O ANEKSJI – W poniedziałek 13 lutego izraelski premier Benjamin Netanjahu poleciał do Waszyngtonu na rozmowy z przedstawicielami Białego Domu i innymi parlamentarzystami. Premier spotkał się z prezydentem Trumpem, wiceprezydentem Mikem Pence, ministrem spraw zagranicznych Rexem Tillersonem, rzecznikiem Izby Reprezentantów Paulem Ryanem i przewodniczącym frakcji demokratów w amerykańskim senacie, Chuckiem Schumerem. Wcześniej mówiło się, że Netanjahu obchodzi deal z Iranem i próby irańskiego reżymu destabilizacji na Bliskim Wschodzie. Netanjahu stanowczo poprosił Trumpa o postawienia kwestii z Iranem na pierwszym miejscu ważności omawianych spraw. W temacie konfliktu arabsko-izraelskiego od wysokiego urzędnika izraelskiego dało się słyszeć możliwości wznowienie rozmów pokojowych z Arabami o ile nie byłoby żadnych warunków wstępnych.

Netanjahu chciałby jednak podkreślić że przewodniczący tzw. PA Mahmud Abbas od przejęcia władzy w Izraelu przez premiera Netnajhau kategorycznie odrzuca wszelkie propozycje i nie zmieni swojego stanowiska. W sprawie działalności budowlanej w żydowskich osiedlach w Samarii i Judei Netanjahu chciałby wpierw mieć jasność co do wypowiedzi Trumpa. Znaczące zmiany polityki w Judei i Samarii jak aneksja większych miast lub wielkie inwestycje poza wyznaczonymi miejscami nie były omawiane w Waszyngtonie. (Arutz 7) Proszę módlcie się nadal o dobre stosunki Izraela z USA. Oby położone zostały fundamenty, by można było swobodnie omawiać irański terror i popierane przez niego bojówki muzułmańskie, wrogie nastawianie Zachodu wobec Izraela. Módlcie się by Netnajhau i Trump dobrze się rozumieli i porozumieli również w sprawie projektów budowlanych w Samarii i Judei.

IZRAELSKA PRAWICA MÓWI O NOWEJ ERZE – W środę 15 lutego 2017 po wspólnej konferencji prasowej z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i izraelskim premierem Benjaminem Netnajhau, izraelska prawica przywitała z radością „nową erę” we wzajemnych stosunkach. Trump wyjaśnił, że będzie popierał pojedyncze państwo, jeśli będzie to prowadziło do pokoju. W ten sposób pożegnał się z wieloletnim nastawieniem USA, że ustanowienie niepodległego „państwa” arabskiego jest jedynym rozwiązaniem konfliktu. Konserwatywny izraelski minister kształcenia Naftali Bennett napisał na tweeterze po konferencji: „Nowa era. Nowe pomysły. Nie potrzebujemy obok Jordanii i Gazy trzeciego państwa palestyńskiego. To wielki dzień dla Izraelczyków i rozsądnych Arabów”. Minister kultury Regev napisał na Tweeterze: „Nie ma zatrzymania budów w Judei i Samarii. Zamrożone stosunki z USA są przeszłością. W Waszyngtonie zapoczątkowano dziś nową erę”. Minister bezpieczeństwa publicznego Gilad Erdan wyjaśnił, że uwagi Trumpa są dowodem nastania nowej epoki. Pozycja przyjęta przez prezydenta USA dowodzi, że rozwiązanie z dwoma państwami nie jest jednym sposobem osiągnięcia pokoju. Nadeszła chwila by odwrócić rolę i wywrzeć trochę nacisku na Arabów, którzy dotąd odrzucali wszystkie propozycje. Trzeba jasno komunikować, że odrzucanie pokoju i zachęcanie do nienawiści i przemocy będzie drogo agresora kosztowało. (i24) „Bo nie wyczerpała się dobroć Pana, nie skończyło się miłosierdzie Jego, Każdego ranka pojawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja.“ – Treny 3,22-23

HOTOVERLY ŻĄDA SUWERENNOŚCI – Zastępczyni ministra spraw zagranicznych Izraela Zippora Hotovely z Likudu 2 lutego wyraziła nadzieję, że premier Netanjahu stopniowo wprowadzi suwerenność w Judei i Samarii. „W czasach kiedy nie odważyliśmy się prosić o suwerenność, przegraliśmy. Przegraliśmy sprawiedliwość, prawdę i izraelską historię. W czasie tych lat, kiedy opowiadaliśmy światu historię i godziliśmy się na kompromisy ponieważ jesteśmy narodem miłującym pokój, nie potrzebowaliśmy walczyć o sprawiedliwość. Lekcja tego, że kraju nie da się tak po prostu podzielić, była bolesna. Wykorzeniliśmy Gusch Katif i otrzymaliśmy straszliwą Gazę, co było złe zarówno dla Izraela jak i dla Arabów” – powiedziała. Podczas spotkania z premierem w poprzednim tygodniu podkreśliła jak ważna jest zgoda na suwerenność. „Może to się stać stopniowo, rozpoczynając od okolic Jerozolimy, wtedy izraelskie prawo mogłoby objąć wszystkie osiedla, aż w końcu objąłby wszystkie tereny od Jordanu do Morza Śródziemnego. Reprezentujemy pół miliona ludzi i chcemy żeby prawodawstwo, które oni otrzymają było prawem izraelskim, i to nie prawem cywilnej administracji lub reżymu wojskowego.

De facto są to osadnicy, którzy mieszkają pod okupacją i nadszedł czas zakończyć okupację”. Hotovely podkreśliła, że Iran jest ważnym tematem, który Netnajhau powinien z Trumpem omówić, ale: „Ważniejsze jest powiedzieć światu dlaczego tu jesteśmy, bo kiedy wypowiemy naszą prawdę zbudujemy wokół nas upragnioną stabilizację”. (Arutz 7)

„IZRAELSKI SĄD NAJWYŻSZY JEST ZAGROŻENIEM DLA DEMOKRACJI.“ – Członek Knesetu Juda Glick (Likud) skrytykował 12 lutego 2017 Sąd Najwyższy Izraela. Glick jasno wyraził się, że chce prawa, które nie mogłoby być przez są najwyższy wyrzucane za burtę, mimo zatwierdzenia go przez Knesseth. W wywiadzie radiowym Glick powiedział: „Mamy tu sytuację, która jest egzystencjalnym zagrożeniem naszej demokracji. Co cztery lata są wybory parlamentarzystów. Kiedy Sąd Najwyższy zadecydował, że może postanowić o tym co dla nas jest dobre, a co nie, to jest on niestety zagrożeniem demokracji. Znów na nowo Sąd Najwyższy anulował ustawy i nie wiadomo skąd bierze do tego autorytet. Musimy wrócić do rzeczywistości, która wypracuje równowagę i wszystkie strony też mają granice.

Jeśli tylko się okaże, że Sąd Najwyższy zagarnął władzę i decyduje niezależnie bez zastanawianie się o udział demokracji musimy ten fenomen zastopować” – stwierdził Glick. (INN) Proszę módlcie się o uchwalenie projektów ustaw, które uniemożliwią Sądowi Najwyższemu odrzucenie ich mimo uchwalenia przez Knesset. Nie tylko, że dotąd ustawy mogły być minimalizowane i anulowane, chociaż były uchwalone przez wybieralnych przedstawicieli. Sąd najwyższy otrzymuje też miliony euro od rządów Unii Europejskiej i zagranicznych organizacji pozarządowych, które wspierają i bronią terrorystów i ich rodziny.

TAJNY PROJEKT – Uchodźcy z Syrii otrzymają wkrótce rzeczy na zimę. Nie będą jednak wiedzieć, że płaszcze i zimowe buty, które będą ich grzały pochodzą z „wrogiego kraju” – Izraela. By starania były skuteczne i obdarowani byli chronieni wszystkie hebrajskie loga i napisy ze 100 ton ubrań zostaną usunięte. Organizatorzy mają 3.000 kartonów z kocami. płaszczami, śpiworami, rękawicami, butami i innymi rzeczami na zimę w ramach inicjatywy i operacji o nazwie „operacja ludzkie ciepło”. Wszystkie te rzeczy są teraz zebrane w jednym punkcie. Jedna organizacja partnerska zarządza dostarczaniem ich do potrzebujących. Jak rzeczy te będą rozdawane z powodów bezpieczeństwa nie podano. (Jerusalem Post) – „Miłujcie jedni drugich, bądźcie sobie życzliwi i jeden przed drugim okazujcie sobie nawzajem szacunek” – Rzym. 12,20

„STARANIA O USUWANIE NIENAWIŚCI I TERRORU Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH PRZYNOSZĄ OWOCE.“ – Na początku lutego 2016 r. izraelskie ministerstwo sprawiedliwości wyjaśniło, że postępowanie przeciw nienawiści w sieciach społecznościowych przynoszą owoce. Na międzynarodowej konferencji w Tel Avivie, w której uczestniczyło 70 ambasadorów i attachatów z całego świata, Ajelet Schaked stwierdził, że 1.400 wniosków o usunięcie stron lub wpisów zachęcających do terroru zostało w całości, a przy najmniej w części uznane przez firmy internetowe. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. (Algemeiner) Módlcie się nadal przeciw nasączonym jadowitą nienawiścią wpisami przeciwko narodowi żydowskiemu i państwu Izrael.

