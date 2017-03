Wiadomości z Izraela (17.03.2017)

CZTERY ZATRZYMANIA PO ZAMACHU TERRORYSTYCZNYM W JEROZOLIMIE – Policja przeszukała mieszkanie arabskiego terrorysty we Wschodniej Jerozolimie, który odpowiedzialny jest za zamach z poniedziałku 13 marca w pobliżu punktu kontrolnego przy Bramie Lwów na Starym Mieście; rannych zostało przy tym dwóch pograniczników. Terrorysta przekroczył próg schronu dwóch policjantów i nagle zaczął wywijać nożem zanim nie został zastrzelony. Jeden z policjantów jest ciężko rannym, drugi odniósł rany średnie i lżejsze; obydwu odwieziono do szpitala Haddasah w Ein-Kerem. Po zamachu przeszukano mieszkanie terrorysty w Jabel Mukaber. Zatrzymano czterech jego krewniaków by przesłuchać ich na okoliczność zamachu. Eksperci ze służb bezpieczeństwa znają tę dzielnicę i wiedzą, że tam jest wylęgarnia terrorystów i ostrzegają przed ich rosnącym poparciem dla ISIS. „Jedna ze szkół w tej dzielnicy zaprasza rodziców terrorystów, żeby wychwalali przed dziećmi ich bandyckie zamachy” – stwierdził dr Efraim Herrera, ekspert w kwestii Islamu i Bliskiego Wschodu. „Na nasze zapytania do ministerstwa szkolnictwa (w PA – przyp.tłum.) odpowiedziano nam, że to jest prywatna szkoła i że w obliczu takich przypadków nie powinniśmy być zaskoczeni”. (Arutz 7) Proszę módlcie się o pełne wyzdrowienie ofiar ostatniego aktu terroru i ochronę Jerozolimy i okolic przed brutalnymi atakami terrorystycznymi.

SZKOŁY PA FINANSOWANE PRZEZ UE NADAL UCZĄ NIENAWIŚCI DO IZRAELA – Jak napisał brytyjski Daily Mail z 13 marca, nadal 24 szkoły z Autonomii Palestyńskiej (PA) ignorują żądania Zachodu zaprzestania nauczania przemocy wobec Izraela. Grożono im, że nie otrzymają już więcej pomocy z zagranicy, jeżeli tego nie zmienią. W zeszłym roku szerokim echem odbiło się kiedy w Anglii podano, że rząd brytyjski w ramach jego pomocy zagranicznej przekazał ok. 13,7 mln Euro dla skazanych arabskich terrorystów. Pieniądze brytyjskich podatników idą więc na prywatne konta rodzin samobójców terrorystów. Mimo tego według Daily Mail szkoły nadal uczą uczniów terroru. Brytyjski parlamentarzysta i przewodniczący Stowarzyszenia Labour Friends of Israel (LFI), Joan Ryan powiedział, że jest wprawdzie za pomocą dla Arabów, dodał jednak: „Nie możemy bezczynnie przyglądać się jak Autonomia Palestyńska popiera antysemicką hecę, zatruwają głowy uczniów, a rozwiązanie dwupaństwowe czynią jeszcze trudniejszym.“ LFI jest partią wybitnie proizraelską, która stoi blisko Brytyjskiej Partii Pracy. W zeszłym roku zleciła organizacji nadzorującej arabskie media Palestinian Media Watch (PMW) badanie wydrukowane przez Daily Mail. * Wśród 24 szkół poświęconych znanym terrorystom którzy stoją za masakrą 11 izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium w 1972 roku. Jedna ze szkół nosi imię jednego z założycieli Hamasu. Inna Amina al-Husseiniego. Ten islamistyczny duchowny znany jest jaki Wielki Mufti Jerozolimy. Ten pochodzący ze znanej i wpływowej rodziny jest arabskim nacjonalistą i podczas 2 wojny światowej był bliskim sojusznikiem Hitlera i pomagał przy rekrutacji młodych ludzi do SS. Inna szkoła w Hebronie na liście jest jedną z trzech nazwaną na cześć terrorystki Dalal Mughrabi. Odpowiada ona ze jeden z najbardziej krwawych zamachów w Jerozolimie: masakrę na drodze wzdłuż wybrzeża w roku 1978. Wtedy 37 osób straciło życie, w tym było 12 dzieci.

„Za ten terror odpowiedzialna jest Wielka Brytania i Unia Europejska, jeśli finansują szkolnictwo, które aktywnie wspiera terror i go wychwala”. – powiedział dziennikowi Daily Mail szef PWM, Utamar Marcus. „Dochodzi po prostu do nadużycia wobec dzieci, kiedy zachęca się dzieci do tego by chciały umierać w walce. To jest przerażająca ewangelia dla przyszłych pokoleń. Dzieci powinny być naczyniami niosącymi pokój, ale proszę się przyjrzeć z czym dzieci od najmłodszych lat są konfrontowane. Rosną w środowisku terroru i wmawia im się, że zabijanie Izraelczyków jest czynem bohaterskim”. (Algemeiner) To tragiczne, że Arabowie zatruwają dusze swojego własnego społeczeństwa a zwłaszcza dzieci. Czynią to pokazując terrorystów jako bohaterów, a w programach dla dzieci i w podręcznikach zachęcają do nienawiści i zabijania Żydów. Na obozach wakacyjnych dają młodzieży przedsmak dżihadu. Proszę módlcie się przeciwko temu żeby Arabowie nie inspirowani swoich dzieci do nienawiści, dżihadu i ofiarowali je demonom.

JORDAŃSKI MORDERCA IZRAELSKIEJ DZIEWCZYNKI POWIEDZIAŁ: „LUDZKI ODPAD“ MUSI ZOSTAĆ WYKORZENIONY – Kilka godzin po wypuszczeniu go z więzienia, w którym siedział 20 lat za zastrzelenie siedmiu izraelskich uczennic były jordański żołnierz Ahmed Daqamseh powiedział 13 marca telewizji Al-Jazeera, że Izraelici są „ludzkim śmieciem”, który musi zostać wykorzeniony. Krótko wcześniej wyszedł z więzienia i był w drodze do domu w wiosce Ibdir, gdzie został gorąco przyjęty przez rodzinę i przyjaciół. Dalej mówił stacji telewizyjnej, że Izraelici muszą zostać wyplenieni ogniem lub pogrzebem. Jeżeli nie da sią tego osiągnąć za tego pokolenia to następne będzie musiało tego dokonać. Później w kolejnym wywiadzie powiedział, że nie chce wywoływać niestabilności politycznej w Jordanii i także w przyszłości nie planuje kolejnych zamachów. „Moje stanowisko wobec Syjonistów jest znane. To co zrobiłem, zrobiłem przed 20 laty i starczy”. * 13 marca 1997 roku Daqamseh strzelał z broni automatycznej do dzieci szkolnych z Izraela, które były na wycieczce wzdłuż granicy Izraelsko-Jordańskiej. Siedem dziewczynek zostało pozbawionych życia kolejnych pięć i nauczycielka zostały ranne.

Jordański sąd uznał go za niestabilnego emocjonalnie i dlatego dostał karę dożywotniego więzienia, zamiast skazać go na śmierć. Na początku tygodnia Daqamseh został zwolniony z więzienia Bab al-Hawa w miejscowości Irbid 5 km na północ od stolicy Ammanu. Daqamseh był konwojowany przez kilkadziesiąt trąbiących aut. Według jego brata Bassema oczekiwało na niego w domu kilkudziesięciu przyjaciół by życzyć mu wszystkiego najlepszego. *Trzy lata przed zamachem Jordania i Izrael zawarły historyczny układ pokojowy. Krój Hussein, ojciec króla Abdullaha przeprosił oficjalnie za wszystkie mordy. Podczas podpisywania traktatu król Husdein był na oficjalnej wizycie w Hiszpanii i tego samego dnia złożył wizyty kondolencyjne rodzinom izraelskim pogrążonym w żałobie. To był gest, który wielu Izraelczyków głęboko poruszył. (Times of Israel, IFCJ)

ROZMOWA TELEFONICZNA TRUMPA Z ABBASEM: „NASTAŁ CZAS POKOJU.“ – 10 marca 2017, amerykański prezydent Donald Trump rozmawiał z przewodniczącym PA Mahmudem Abbasem, w której Trump wyjaśnił, że nadszedł czas prawdziwego pokoju z Izraelem. Prezydent podkreślił że USA nie będą dyktować warunków i rozwiązań. Także obie strony nie powinny tego robić, jak wynika to z wyjaśnienia z Białego Domu. Trump powinien zaprosić Abbasa, by „wkrótce” przybył do Waszyngtonu. W lutym 2017 Trump powiadomił tzw. Arabów palestyńskich, że nie optuje koniecznie za rozwiązaniem dwupaństwowym a poprze każde rozwiązanie, które Izrael uzna za dobre. Na konferencji prasowej podczas wizyty izraelskiego premiera Trump oznajmił: „Mogę sobie wyobrazić rozwiązanie dwupaństwowe jak i jednopaństwowe. Podobać będzie mi się każde rozwiązanie, na które zgodzą się obie strony. Mogę żyć z dwoma rozwiązaniami”. (Israel Today)

INTEL KUPI IZRAELSKĄ FIRMĘ MOBILEYE ZA 14 MRD. EURO – Elektroniczny gigant Intel kupił izraelskie przedsiębiorstwo Mobileye za ok. 14 miliardów Euro. W całej historii izraelskiej technologii High-Tech jeszcze tak dużo nie płacono. Mobileye ma siedzibę w Jerozolimie i pracuje nad programami do auta autonomicznego elektrycznego. W 2016 połączyły się Mobileye, Intel i BMW dla stworzenia nowej technologii z celem produkowania w 2021 roku samodzielnie poruszających się samochodów na drogach i ulicach. (Haaretz)

NETANJAHU: „OCZEKUJEMY ŻE EUROPA POTĘPI ANTYSEMITYZM.“ – Na początku tego tygodnia podziękował izraelski premier Benjamin Netanjahu amerykańskiemu prezydentowi Trumpowi i jego zastępcy Pence‘owi za potępienie antysemickich przypadków w USA; politycy przy tym wezwali Europę do podobnego stanowiska. „Antysemityzm nie zniknął definitywnie, Ale możemy wiele uczynić by go zwalczyć. Czołowi politycy muszą go zdecydowanie potępić wszystko jedno gdzie wystąpi”. „Wszelka broń przeciw tobie robiona będzie bezskuteczna, wszelki język oskarżający cię przed sądem od ciebie zawstydzenia dozna. Oto los, który będzie udziałem każdego sługi Pana, oto zwycięstwa, które im przyrzekam wedle wyroków Pańskich” – Izajasz 54,17

