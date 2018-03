Wiadomości z Izraela (16.03.2018)

IZRAELSCY NAUKOWCY ODKRYLI NOWĄ UPRAWĘ RYNKOWA – Naukowcy z południa Izraela poinformowali, że udała im się komercyjna uprawa trufli. Rynkowa cena wynosi ok. 150 € za funt (ok. 0,5 kg), a więc trochę kniej niż srebro i 4 razy taniej niż uran. Badacze w Hanegev-Centrum do badań rolniczych na pustyni w Ramat dokonali przełomu, poprzez to że zastosowali stymulowaną symbiozę pomiędzy rzadko występującym w naturze grzybem, Terfezia leonis, a zwykłym krzakiem pustynnym Helianthemum sessiliflorum.

To pierwszy raz kiedy udało się na Bliskim Wschodzie uprawiać ten delikatesowy przysmak. Zarówno grzyb jak i jego gospodarz potrzebuje tylko trochę wody i nie znosi żadnego nawozu, przez co uprawa Terfezia leonis powinna być bardzo opłacalna. Już w przyszłym roku ma się ona rozpocząć. (Arutz 7)

70 URODZINY IZRAELA

Świętujcie razem z nami w sobotę 12.05.2018 od godz. 10 do godz. 18 z Wizją dla Izraela w Londynie – z uwielbieniem, modlitwą i wspaniałą nauką o Izraelu i wypełnieniu proroctw. Mówcy: Dennis Greenidge, David Hoffbrand, Rev. Jones Boateng, Derek Walker, Simon Barrett, Alistair Scott, Pastor Naeem Shahbaz i Barry Segal. Miejsce: Emmanuel Centre, 9-23 Marsham Street, London, SW1P 3DW. 30 % rabatu dla pierwszych zapisujących się do 31.3. Dalsze informacje: https://celebratingisraels70th-london.eventbrite.com lub telefonicznie w biurze w Londynie +44-0-1793 279 111. Mamy nadzieję widzieć się!

HAMAS PRÓBUJE ZABIĆ ARABSKIE PRZYWÓDZTWO

Premier PA Rami Hamdallah przeżył 13.03.2018 próbę ataku podczas przejazdu przez Gazę opanowaną przez Hamas. Hamdallah był w drodze by otworzyć nową stację uzdatniania wody. Kiedy jego konwój wjechał do strefy Gazy na skraju drogi eksplodowała bomba i raniła kilku jego towarzyszy. On sam nie odniósł obrażeń. Partia przewodniczącego PA Mahmuda Abbasa, do której należy też Hamdallah określiła przypadek atakiem terrorystycznym i podejrzewa Hamas. Zdobył on siłą Gazę w 2007 roku; Abbas nie uznał wyników wyborów i nie mianował kogoś z przywództwa Hamasu premierem PA. Hamas zdobył sporą większość w wyborach parlamentarnych. (Israel Today)

TERRORYSTA SAM WYSADZIŁ SIĘ W POWIETRZE

Członek Saraya al-Quds, uzbrojonego skrzyła Islamskiego Dżihadu, zmarł kiedy doszło do przypadkowej eksplozji. Poinformował o tym rzecznik Islamskiego Dżihadu Ashraf al-Kidra, 10 marca. Ofiarą był 27 letni Ibrahim Frahat. Saraya al-Quds wyjaśniła, że Frahat zginął „kiedy przygotowywał się do walki” nie powiedział jednak, że detonacja nastąpiła przez pomyłkę. Według generała Joaba Mordechaia, który w izraelskim ministerstwie obrony jest oficerem łącznikowym do kontaktów z Arabami tzw. palestyńskimi, Frahat zginął kiedy produkował amunicję i broń dla Islamskiego Dżihadu w jednym z domów. „Mnie nie dziwi, że ktoś kto bawi się ogniem w końcu sią zrani” – napisał Moredechai na Facebooku. Od początku wojny w Gazie w 2014 roku według al-Kidry w wypadkach tego typu zginęło już wielu dżihadystów. Islamski Dżihad posiada tysiące żołnierzy w swoim militarnym skrzydle, ma dobre składy broni i tysiące rakiet, pocisków, granatników i broni palnej. (Jerusalem Post) „Pełno wszędzie cudzołóstwa, kłamstwa, zbrodni i grabieży, rozpusty i przemocy, i morderstw bez końca.” – Ozeasz 4,2

ROSJA NIE DOTRZYMUJE ROZEJMU

– Ambasadorka Amerykańska przy ONZ Nikki Haley skrytykowała Rosję 12.03.2018, za to że nie trzyma się zawieszenia broni w Syrii wynegocjowanego przez ONZ. „Przed 16 dniami podpisaliśmy poróżnienie. Rosja się na nie zgodziła. W ten sposób Rosja przyjęła 30 dniowe zawieszenie ognia – tak jak pozostali członkowie rady bezpieczeństwa”- stwierdziła Haley w oświadczeniu. „Teraz widzimy jednak, że Rosja nie trzyma się umowy. Dzisiaj widzimy, że ich uczynki nie są zgodne z deklaracjami, ponieważ na nowo bombardowane są domy i żywe dzieci. Dzisiaj musimy się zapytać czy Rosja ma jeszcze wpływ na reżym Assada by zatrzymać straszliwe niszczenie szpitali, klinik i ambulansów i czy jest w stanie zatrzymać stosowanie broni chemicznej w wioskach i miastach. Podczas pertraktacji my – Stany Zjednoczone poinformowaliśmy wszystkich zainteresowanych że będziemy musieli interweniować jeśli rozejm nie zostanie dotrzymany i na to zgodzili się członkowie Rady Bezpieczeństwa. Teraz ten dzień też nastał.

Sytuacja ludności cywilnej we wschodniej Ghuta jest straszliwa. I Stany Zjednoczone wkroczą. Przedłożyliśmy nową rezolucję, która nie zostawia furtek.“ Haley ostrzegła, że jeżeli ONZ nie będzie interweniować w Syrii Stany Zjednoczone będą za tym głosować jeżeli będzie to konieczne jak w poprzednim roku. W 2017 roku USA zbombardowało bazy syryjskiego reżymu, po tym jak zastosowało ono broń chemiczną. „To nie jest wyjście które się nam podoba, ale jest to krok, który jak pokazaliśmy w przeszłości może zadziałać. Jesteśmy gotowi zrobić to ponownie” – stwierdziła Halley przed Radą Bezpieczeństwa. (Arutz 7, Jerusalem Post)

SYRYJSKA WOJNA DOMOWA: PONAD 350.000 ZABITYCH W SIEDMIU LARACH

W trwającej tymczasem siedem lat wojnie domowej w Syrii straciło życie 350.000 ludzi, jak 12.03.2018 poinformowała organizacja Syrian Observatory for Human Rights. Rezydująca w Wielkiej Brytanii grupa opiera się na sieci źródeł w całej Syrii. Tak więc od 15.03.2011 zabitych zostało 353.935 osób. Ludność cywilna bardzo cierpi też z powodu tego, że grupy reżymowe walczą z „enklawą rebeliantów” we Wschodniej Ghutta pod Damaszkiem, gdzie tylko w ostatnim tygodniu zginęło 1000 osób. Według szefa obserwatorów liczba ofiar cywilnych w ostatnich 7 latach w tym mierżcie wyniosła 106.390 osób. (Times of Israel)

Tak ogromna liczba ludzkiego życia jest nie do przecenienia. „Po jakimś czasie znów zapytał mnie Pan: Co teraz widzisz? A ja odpowiedziałem: Widzę kocioł, z którego bucha para. Jego zawartość przechyla się od strony północnej. Wtedy Pan rzekł do mnie: To z północy nadejdą nieszczęścia na wszystkich mieszkańców kraju.“ – Jeremiasz 1,13-14. Jest konieczne byśmy wstawiali się i prosili by ogromna katastrofa w Syrii nie rozprzestrzeniła się i została pod kontrolą.

ANTYSEMITYZM NA NIEMIECKICH STRONACH INTERNETOWYCH

Landowy Urząd Ochrony Konstytucji w Hesji opublikował raport w którym opisane są przypadki antysemityzmu na niemieckich stronach w sieci. Autorką jest dr Ann-Christin Wegener. W studiach chodzi głównie o manifestacje i ideologiczne podłoże antysemickiej hecy w mediach społecznościowych w Niemczech. Wegerer pisze, że niemieckie urzędy zwykle uważają, że 90% antysemickich ataków pochodzi z ekstremalnej prawicy. Tak jest według niej tylko dlatego, że tak klasyfikowane są przez niemiecką policję. Dopóki niewiele wiadomo o sprawcach i ich motywach przypadki te traktowane są jako ekstremalnie prawicowe. Bazujące na nienawiści wypowiedzi arabskie czy tureckie nie są tak samo traktowane jak niemieckie. poza tym należy zauważyć, że wiele tych antysemickich postaw nie jest meldowanych i ujawnianych. Szacuje się że tylko co czwarty Żyd składa skargę w tej sprawie na Policji lub w swojej synagodze. Autorka dodaje, że w Europie nie ma prawie żadnych danych o antysemickich atakach. Wiele urzędów starała się nie ujawniać antysemickiego nastawienia nowych przybyszy chociaż wszystkie wyjaśnione morderstwa w ostatnich 10 latach dokonane były przez muzułmanów. (Arutz 7)

