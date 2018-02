Wiadomości z Izraela (16.02.2018)

PROSZĘ MÓDLCIE SIĘ – Za rannych i rodziny zabitych po straszliwej strzelaninie w szkole na Florydzie 14.02.2018 z 17 ofiarami i wieloma rannymi. Zginęło także 5 Żydów. Szósty żydowski uczeń Ben Wikander został raniony 3 razy, przeżył jednak. Rannych także zostało czterech innych żydowskich uczniów. Jedną z żydowskich ofiar był trener i pracownik bezpieczeństwa Aaron Feis; ustawił się on przed grupą uczniów, by ochronić ich przed strzałami. Został śmiertelnie raniony. „Umarł jak bohater i nigdy tego nie zapomnimy” czytamy na Tweeterze. (USA Today, Arutz 7) Módlcie się o pogrążone w żałobie rodziny, krewnych i znajomych ofiar tego bezsensownego, brutalnego ataku. Módlcie się o całkowite uzdrowienie ciała i duszy. Także o lekarzy, którzy opatrywali rannych i towarzyszyć im będą przy terapii. „Dla was zaś, co się mojego Imienia boicie, wzejdzie niebawem sprawiedliwości słońce, a jego skrzydła przyniosą wam wybawienie. Wychodzić będziecie na zewnątrz i skakać z radości jak cielęta, które wybiegły z zagrody.“ – Malachiasz 3,20. Oby chrześcijańscy rodzice modlili się o swoje dzieci z autorytetem o ochronę w szkołach, do których chodzą. – Psalm 91

STAN ZDROWIA RANNEGO PILOTA IDF POPRAWIA SIĘ

Rafael Beyar profesor i szef centrum medycznego Ramban, poinformował, że stan zdrowia dwóch pilotów IDF poprawił się. Ich samolot wojskowy F61I został w sobotę 10.02.2018 zestrzelony przez syryjską rakietę ziemia-powietrze. Obydwaj mogli się uratować na katapulcie, kiedy ich samolot został trafiony. „Stan ciężko rannego pilota jest stabilny i lekko się poprawił. Jesteśmy nastawieni optymistycznie.” Iny lekko ranny pilot po jednodniowym badaniu opuścił szpital. Rzecznik Izraelskich Sił Obrony (IDF) poinformował, że ostrzelany rakietami izraelskie samoloty po uprzednim zaatakowaniu dronów nad Izraelem w Iranie były reakcją na nielegalne naruszenie przestrzeni powietrznej Izraela przez Iran. * Drony nie raniły osób ani nie wyrządziły żadnych strat- Jeden z samolotów izraelskiego lotnictwa zestrzelił irańskie drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną Izraela nadlatując od strony Syrii. IDF podkreśla, że wrogie obiekty dostrzeżone zostały dostatecznie wcześnie i cały czas śledzony była ich trasa przelotu. (Arutz 7) Proszę módlcie się o całkowite wyzdrowienie pilota, który jeszcze przebywa w szpitalu. Poprawa jego stanu zdrowia to odpowiedź na modlitwy.

BRYTYJSKA DZIEWCZYNKA OPEROWANA W IZRAELU BY URATOWAĆ JEJ NOGĘ

6 letnia brytyjska dziewczynka została 4.02.2018 operowana w Izraelu by można uratować jej nogę. Trudna operacja w szpitalu Ramban w Hajfie udała się. Kyra Warrell z Brighton na południowym wybrzeżu cierpiała na krótszą o 20 cm jedną nogę. Dr. Dror Paley lekarz urodzony w Izraelu jest słynny jako ekspert w wydłużaniu i rekonstrukcji członków ciała; londyńskiej gazecie Jewish Chronicle wydawanej po hebrajsku wyjaśnił, że gotów jest do jeszcze bardziej skomplikowanych operacji w przyszłym roku. (INN)

PROSZĘ POMÓŻCIE WDI W ZEBRANIU URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA NIEBOGATYCH LUDZI ORAZ O ZAKUP NOWEJ KARETKI

Kiedy tylko otrzymujemy datki obdarowujemy niezamożnych ludzi zaopatrując ich w materiały medyczne lub sprzęt medyczny. Pieniądze te idą także dla zespołów ratowniczych, potrzebujących w domach starców, stacjach intensywnej terapii i wydziałów onkologicznych w szpitalach. Inne nasze darowizny idą na krzesła na kółkach dla potrzebujących dzieci. Obecnie zbieramy na trzecią karetkę. Proszę módlcie się o to i dawajcie hojnie jak poddaje wam Duch Święty. Z góry dziękujemy za wasze finansowe wsparcie. Nasze konta dla darowizn na stronie: www.visionforisrael.com/pl/content/spendenkonten

TYLKO 50% ULTRAORTODOKSYJNYCH MĘŻCZYZN IDZIE DO PRACY

Izraelski Urząd Statystyczny (CBS) opublikował raport, z którego wynika, że liczba ortodoksyjnych mężczyzn pracujących spadła w ostatnim roku z 51,7% do 50,3%. Dr. Gilad Malach z izraelskiego instytutu dla demokracji uważa, że spadek wynika z faktu, że znów studenci jesziw otrzymują pomoc socjalną; pomoc dla pracujących matek nie zależy teraz od tego czy jej mąż pracował przez 10 godzin w tygodniu, czy nie. Dodatkowo stypendium dla studentów w związkach małżeńskich zostało podwojone. Jest nawet specjalne stypendium dla tych, których żony nie pracują. Według dr Malacha ultraosrodoksyjni mężczyźni szukają pracy później, ponieważ państwo pomaga im zbyt wiele.“ (Arutz-7) Co za hańbą jest ten raport z punktu widzenia integralności ultraotrodoksyjnych mężczyzn, którzy wolą żyć z pomocy socjalnej lub oczekują, że ich żony będą pracować by umożliwić im „studiowanie Thory”. Niestetny partie ortodoksyjne mają w rządzie duży wpływ. Z kolei potrzebujący Izraelczycy nie otrzymują złamanego szekla pomocy od państwa. Ich miesięczne dochody, z których muszą się utrzymać są niezwykle skromne. Proszę módlcie się o to by ta zawstydzająca sytuacja szybko uległa zmianie. Módlcie się by mężczyźni szukali pracy i mogli płacić swoje utrzymanie i wszystko co potrzebują. „Będziesz pracował przez sześć dni, a siódmego dnia będziesz odpoczywał, i to nawet w okresie orki i żniwa. – 2. Mose 34,21. „Przebywając bowiem wśród was mawialiśmy wam [często]: “Kto nie chce pracować, ten niech też i nie je” – 2. Tesaloniczan 3,10

MÓDLCIE SIĘ O DESZCZ

Po tygodniu letniej pogody w tym tygodniu ma ponownie padać. (Arutz 7) Proszę módlcie się o zimę i wiosnę by przyniosły duże opady deszczu, ale bez katastrofalnych dla ludzi skutków, tak by ich mienie i zdrowie nie poniosło szkody. Módlcie się by starsi ludzie przy niskich temperaturach mieli wystarczająco na ogrzewanie.

