Wiadomości z Izraela (15.09.2017)

IZRAEL WYSYŁA KONWÓJ Z POMOCĄ DLA FLORYDY – Organizacje humanitarne z Izraela po huraganie Irma na Florydzie jadą z pomocą. Trzy zespoły wolontariuszy z IsraAID, ZAKA Search and Rescue oraz z Izraelskiej Koalicji Ratunkowej (Israel Rescue Coalition) która działały też po huraganie Harvey w Teksasie, chcą teraz pomagać na Florydzie. Kolejne izraelskie zespoły pomagać będą w Meksyku, gdzie 7.09.17 miało miejsce straszne trzęsienie ziemi. Chcą oni także pomagać dotkniętym gminom na Haiti, które zniszczone zostały przez Iirmę. (Israel 21c) Modlimy się bez ustanku za rodziny i miejscowości, które w ostatnich tygodniach dotknięte zostały globalnymi katastrofami i doznały zniszczeń. – Psalm 46,2

IZRAEL OFERUJE POMOC W ODBUDOWIE PO TRZĘSIENIU ZIEMI

– Państwo żydowskie chce pomóc Meksykowi po silnym trzęsieniu ziemi 7 września 2017 w odbudowie i oferuje każdą inną pomoc. „Izrael przekazuje rodzinom ofiar swoje kondolencje. Jesteśmy świadomi, że przed Meksykiem i jego ludnością stoją duże i trudne wyzwania” – stwierdził premier Benjamin Netanjahu 10 września. Zginęło co najmniej 90 osób przy trzęsieniu o sile 8,1 stopni w skali Richtera z epicentrum u wybrzeży Pacyfiku. Najbardziej dotknięte zostały stany Oaxaca i Chiapas. Netanjahu obiecał prezydentowi Enrique Peña Nieto swoją pomoc. (JTA) „Potomstwo twoje zaś uczynię tak liczne jak gwiazdy na niebie i dam mu w posiadanie wszystkie owe krainy. Przez twoich potomków błogosławieństwo spłynie na wszystkie narody ziemi.“ – 1. Mojż. 26,4

USA: USTAWA TAYLORA WCHODZI W ZYCIE W 2018

– Ustawa zwana Taylor Force Act została 7.09.17 włączona przez administrację USA do etatu dla operacji zagranicznych. Zgodnie z tą ustawą zwaną od nazwiska jednej z amerykańskich ofiar terroru w Izraelu zmniejszone zostaną środki które USA wypłaca dla PA (autonomia palestyńska). Redukcja ta będzie ważna tak długo, jak długo PA płacić będzie rodzinom terrorystów. Rocznie PA płaci terrorystom 250 milionów Euro. Taylor Force, były amerykański żołnierz został raniony nożem podczas ataku terrorystycznego w 2016 roku, kiedy spacerował uliczkami Jaffy. Niedawno okazało się, że PA płaci ponad połowę swoich dochodów bandytom. Mimo żądań zaprzestania tych wypłat przewodniczący PA stwierdził, że nawet gdyby miał stracić swoje stanowisko, nie zaprzestanie wypłat dla płatnych morderców, aż do swojej śmierci. Dosłownie powiedział on: „Nie mam zamiaru zaprzestania wypłat dla męczenników, którzy siedzą w więzieniach, nawet gdybym miał stracić stanowisko”. (Arutz7)

PONAD 70 ATAKÓW UDAREMNIONYCH

– Premier Netanjahu poinformował 10 września: „W lipcu i sierpniu Shin Beit powstrzymał 70 komórek terrorystycznych od planowanych ataków na żołnierzy i cywili. Izraelscy mieszkańcy nie wiedzą niemal nic o tym co robi Shin Beit”. Nie podał bliższych informacji o rodzaju udaremnionych zamachów. W ostatnim tygodniu wg informacji tajnych służb wewnętrznych Shin Beit, dokonano 110 zamachów i to tylko w sierpniu. W lipcu było ich 222. Napięcia na Wzgórzu Świątynnym były tego główną przyczyną. Wzrost był największy od grudnia 2015 roku. (Times of Israel) Drodzy wstawiennicy, wasze modlitwy są decydującego znaczenia i pomagają w ujawnienia grup terrorystycznych w Jerozolimie i wokół niej. Módlcie się dalej.

IRAN WYKIWAŁ ŚWIAT

– Izrael ostrzegał byłego prezydenta USA Baracka Obamę, że Iran nie będzie się trzymał postanowień układu, który Obama zawarł z Islamską Republiką Iranu. Ajatollahowie i politycy, którzy są ich marionetkami, ustami wyznają co innego niż czynią. Zachód boi się eskalacji napięcia i ignoruje liczne wykroczenia Teheranu. To wszystko powoduje tylko przesunięcie problemów na później. W międzyczasie Teheran chełpi się, że wykiwał Zachód; swój program tomowy znów od razu wznowił. Szef irańskiej organizacji energii atomowej wyjaśnia, że w ciągu liku dni są w stanie wzbogacać uran do 20%. Z międzynarodowych inspektorów zrobili durniów budując atrapy maskujące prawdziwe instalacje. Pytanie jest takie czy zachodnie mocarstwa to zauważają. (Israel Today) „Z ich ust nie wyjdzie słowo prawdy, bo ich wnętrze pełne nieprawości. Ich gardło – niczym grób otwarty, a język – zawsze skory do schlebiania.“ – Psalm 5,10

ŚWIĘTO NAMIOTÓW 2017

– Serdecznie was zapraszamy na Sukkot, najbardziej radosne święto jesienne. Podczas tych świąt dziękujemy Bogu za Jego wierność i Zaopatrzenie. W tym roku organizujemy ponownie dwudniową konferencję na o Święto: pierwsze w Jerozolimie 8 do 10 października, drugie, dla wszystkich którzy nie migą być w Izraelu – w Londynie 20 i 21 października. Chcecie spotkać się z Barrym i Baty’ą w Anglii i świętować z nami w Londynie i mieć społeczność? Do mówców należeć będą Pastor Wes Richards, Pastor Dennis Greenidge, Pastor Derek Walker oraz naturalnie Barry i Batya Segal. Miejsce: Emmanuel Centre, 9-23 Marsham Street, Westminster, London, SW1P 3DW. Terminy: piątek, 20.10 o godz. 19:30, sobota, 21.10. od 10:30. Koszty: 15 funtów za osobę, dzieci do 12 lat bezpłatnie. Kolejne informacje: https://www.visionforisrael.com/de/tours

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel