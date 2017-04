Wiadomości z Izraela (14.04.2017)

CHAG SAMEACH! – Pascha jest siedmiodniowym świętem, które przypomina wyjście z Egiptu. Rozpoczyna się w poniedziałek o zachodzie słońca i trwa do 17 kwietnia do zachodu słońca. Rodziny i przyjaciele spotykają się w całym kraju, w świetlicach, prywatnie i w hotelach by świętować coroczny seder. Podczas wieczerzy cały naród śpiewa i opowiada biblijną historię o uwolnieniu pod wodzą Mojżesza z niewoli w Egipcie, o dziesięciu plagach poprzedzających wyjście i o tym jak uniknęli śmierci poprzez krew baranka paschalnego spryskaną na odrzwiach domu (patrz 2. Mojżeszową 12).

Wszyscy jemy tylko niekwaszony chleb, nazywany macą a także słodkie potrawy z macy, kukurydzy i ziemniaków – i to do wszystkich posiłków. Zespół Wizji dla Izraela życzy wam wszystkim z daleka i bliska radosnego święta oraz szczęśliwego święta zmartwychwstania. Proszę módlcie się, żeby ci wszyscy którzy zbierają się na to święto byli uchowani od zamachu terrorystycznego. Oby wszystkie żydowskie rodziny i grupy, które razem świętują odczuły głębokie znaczenie wyzwolenia z Egiptu i prawdziwe znaczenie baranka paschalnego.

PODEJRZANIE WYSOKIE ILOŚCI TURYSTÓW PRZED PASCHĄ – Według izraelskiego ministerstwa turystyki ilość turystów w przeddzień paschy była rekordowa. W marcu 2017 roku przybyło 293.000 turystów z zagranicy, to jest 22% więcej jak przed rokiem. Od stycznia do marca tego roku przyjechało 739.000 osób, 24% więcej. Minister turystyki Jariv Levin wyjaśnił, że rekordowo wysokie ilości nie są przypadkowe: „W ostatnich miesiącach już odnotowaliśmy rekordowo wysokie ilości odwiedzających i cieszę się, że także w marcu te ilości są ogromne. Jest to efekt naszej polityki. Mamy nowe strategie marketingowe i podejmujemy innowacyjne kroki by zachwalać Izraela. Ściągamy nowe linie lotnicze i powstają nowe trasy przelotów. Wszystkie te działania powtarzają się co miesiąc. Tak znaczący wzrost turystów przyczynia się do wzrostu gospodarki Izraela i rynku pracy. Izrael stał się atrakcyjnym i wielopłaszczyznowym celem dla turystów. Jeżeli poprawnie zastosujemy wszystkie środki i będziemy ciężko pracować, będziemy widzieć jak można ściągnąć jeszcze więcej turystów do kraju.” (Arutz 7)

IZRAEL LECZY ARABÓW I NIKT O TYM NIE MÓWI – Kolejnych dowodów tego, że główny kierunek mediów jest przeciw Izraelowi – nie potrzeba. W najważniejszych mediach nigdy się nie mówi o tym, że arabscy pacjenci regularnie leczeni są w izraelskich szpitalach. Zamiast tego przedstawia się społeczeństwo izraelskie jako zamknięte, które arabskim wrogom życzy tylko jak najgorzej. Przedstawiony niedawno program pokazał co rzeczywiście ma miejsce w izraelskich szpitalach. Razem z organizacją pozarządową Save a Child’s Heart centrum medyczne Wolfson w położonym centralnie mieście Izraela Holon w ostatnim czasie leczyło tysiące Arabów. Większość pacjentów to były dzieci tzw. palestyńskie, które potrzebowały operacji ratujących życie. Koszty tego pokrywała tylko organizacja Save a Child’s Heart i rząd Izraela.

Wielu pacjentów pochodziło też ze wstrząsanego wojnami Iraku albo z nawet odległego Afganistanu. W jednym przypadku pewna księżniczka z królestwa Bahrajnu nalegała by trudną operację przeprowadzić w Izraelu, ponieważ była przekonana, że tylko leczenie w izraelskim państwie uratuje jej życie. Ciekawym jest, że wszyscy przeciwnicy Izraela uważają, że każdy Arab, który wpadnie w ręce Żyda, najprawdopodobniej straci życie. Uważają, że Izrael to kraj „morderców dzieci”. Tu jednak dowiadujemy się jak Izrael ratuje życie tysięcy arabskich dzieci i to na koszt podatnika, ale żadna mainstreamowa gazeta o tym nie wspomni. (Israel Today)

LIKUD: „ATAK NA SYRIĘ ZNÓW STAWIA USA W CZOŁOWEJ POZYCJI W REGIONIE“ – Podobnie jak pewien wysoki rangą minister również premier Netanjahu pochwalił nalot USA na syryjskie bazy. Wyjaśnił on, że poprzez nalot USA odzyskały czołową rolę w regionie. „Są rzeczy, które mogą robić tylko supermocarstwa” – stwierdził minister transportu Israel Katz. Próba popychania zamiast przewodzenia okazała się błędna. Teraz więc USA odzyskały czołową pozycję na Bliskim Wschodzie. Netanjahu powiedział także, że słowa i czyny Trumpa wysłały jasny sygnał, że stosowanie broni chemicznej nie będzie tolerowane. W obliczu pogardliwego wobec ludzi postawy reżymu Assada, Netanjahu wyraził nadzieję, że zdecydowane przesłanie USA będzie słyszane nie tylko w Damaszku, ale i Teheranie, Pjongjangu i w innych miejscach. (JTA)

TRUMP ZLIKWIDOWAŁ BŁĘDY OBAMY – W artykule hebrajskiej strony izraelskiej gazety Israel HaYom profesor Eitan Gilboa napisał, że amerykański prezydent Trump zmienił amerykańską politykę bezpieczeństwa i zagraniczną, zwłaszcza jeśli chodzi o broń masowego rażenia. „Trump powiedział, że nie będzie tolerował stosowania broni chemicznej i nie tylko mówił o tym, ale i działa, w odróżnieniu od Obamy, który tylko wiele obiecywał, ale nigdy nie dotrzymywał słowa. Trump naprawił błędy Obamy i postawił nowe granice, by ograniczyć stosowanie broni masowego rażenia na świecie. Z kilkoma latami opóźnienia Trump zareagował na decyzję syryjskiego prezydenta Assada, który wielokrotnie przekraczał różne granice. Amerykański atak był sprytny, szybki i logiczny i celny. Ukarał miejsce skąd brała się ta broń. Widać było, że w decyzji brało udział wielu doświadczonych generałów.

Nienawidzący Trumpa, którzy zawsze się żalą, krytykują, że Trump podjął decyzję byt pochopnie. A jednak ta akcja była dobrze zaplanowana i przemyślana. Trump wysłał zwłaszcza Bliskiemu Wschodowi jasne przesłanie. Inaczej niż Obama, który nie występował w roli przywódcy wolnego świata i zmieniał przyjaciół i wrogów jak rękawiczki, Trump rozbudowuje tradycyjne stosunki ze światem ale i ostrzega wrogów.” Profesor Gilboa jest szefem centrum komunikacji międzynarodowych i doświadczonym naukowcem w centrum Begin-Sadat na uniwersytecie Bar Ilan na wydziale badań strategicznych. (Israel HaYom)

POCHWAŁA ZA ATAK – OCZEKIWANIE NA REAKCJĘ ROSJI – Politycy z całego świata, którzy miesiącami krytykowali Trumpa, teraz chwalą go i jego administrację. W przeciwieństwie do tego, Obama w sierpniu 2013 nie uczynił nic, kiedy Assad niewinnych ludzi zagazował Sarinem w miejscowości Ghuta na wschód od Damaszku. * Rosja, która w 2017 roku wcześniej już wiedziała o ataku i popierała Assada, ostrzegła USA, że obie potęgi atomowe są tylko „dwa centymetry” od wojny. Przyszłe naloty nie będą tolerowane przez Moskwę. Niebezpieczeństwo bezpośredniego konfliktu między USA i Rosją znacznie wzrosło, jak stwierdził rzecznik Putina. (Jerusalem Post) Nie jest przesadą powiedzenie, że sytuacja w i wokół Syrii jest jak drapacz chmur, pełen środków wybuchowych wokół którego szaleją ładunki elektryczne. Proszę módlcie się przeciw broni chemicznej i innych nalotów na syryjską ludność. Proście by Assad został zdetronizowany i zastąpiony został przez przywódców miłosiernych i poczytalnych. Módlcie się by ISIS został pokonany, a rosyjskie i irańskie wojsko wróciło do siebie. Módlcie się też o bezpieczeństwo na granicach izraelskich zwłaszcza północnych.

WSPÓŁPRACOWNIKOM IMPLANTOWANO MIKROCZIPY – Szwedzka młoda firma Epicenter oferuje swoim pracownikom wszczepienie mikroczipa wielkości ziarenka ryżu, który funkcjonuje jak karta magnetyczna do otwierania drzwi, uruchomienia drukarki czy zakupu smoothies. Wystarczy przejechać ręką koło czytnika. Ben Libberton, mikrobiolog w sztokholmskim Karolinska-Institut mówi, że hakerzy mogą bez trudu odczytać dane z urządzenia. Problemy będą większe wraz z poprawą funkcjonowania czipów. „Dane, które zawiera wszczepiony chip znacznie się różnią od zwyklej kradzieży danych ze smartfona” – twierdzi Libberton. „Można mieć wgląd w stan czyjegoś zdrowia lub aktualnego miejsca pobytu, czasu pracy lub pobytu w toalecie, itd. Pytaniem jest komu te wszystkie dane mogłyby i do czego służyć. Cyborgi z Epicenter-Gruppe jak widać nie zadają sobie takich pytań. Czipy są tak popularne, że każdego miesiąca robione są imprezy, gdzie gościom oferuje się darmowe czipowanie. (CNBC)

