Wiadomości z Izraela (13.04.2018)

SYRYJSKI REŻYM ATAKUJE MIASTO BRONIĄ CHEMICZNĄ – Reżym Bassara alAssada ponownie użył przeciw rebeliantom broni chemicznej w sobotę 7.04.2018. Zarówno strona rebeliantów jak i raporty organizacji medycznych wskazywały na atak na miasto Douma. Według nich w wyniku zatrucia chlorem zginęło 150 osób a kolejne 1.000 osób zostało rannych. Syryjsko Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (SAMS) doniosło, że po chlorze użyto gazu paraliżującego przeciw mieszkańcom. Reżym Assada robił to wielokrotnie. W roku 2013 po jednym z tych barbarzyńskich ataków deklarował, że wszystkie bronie chemiczne oddał Rosji. A jednak w roku 2014, 2015 i 2017 padły zarzuty wobec Assada użycia broni masowego rażenia na terenach utrzymywanych przez rebeliantów. Jeden z dobrowolnych ratowników opublikował na Tweterze okropne zdjęcia z dziesiątkami ciał w piwnicy. Liczba ofiar jeszcze może wzrosnąć. Syryjskie oddziały rządowe znów rozpoczęły bombardowanie ostatnich oddziałów rebeliantów we Wschodniej Ghutta koło Damaszku. (Reuters, UK Daily Mail) Proszę módlcie się o miłosierdzie dla tych którzy po ostatnich atakach cierpią strasznie trudno gojące sią obrażenia po ataku z bronią chemiczną. „Jak długo jeszcze zamierzacie niesprawiedliwie sądzić i czynić przez to zadość upodobaniom bezbożnych? Zacznijcie bronić uciśnionych i sierot, przyznajcie rację biedakom i potrzebującym!“ – Psalm 82,3-4

NALOT NA BAZY LOTNICTWA SYRYJSKIEGO

Zabitych zostało czterech żołnierzy podczas nalotu na bazy lotnicze w Syrii 8.04.2018. Syria i jej sojusznik Iran oskarża o to Izrael. Izrael tego ani nie potwierdził, ani zaprzeczył, wyjaśnił jednak, że baza Tiyas (T-4) w pobliżu Homs używana jest przez irańskich żołnierzy i Izrael nie dopuści żeby jego odwieczny wróg tak blisko zagnieżdżał obok granicy Izraela. Syryjskie Centrum Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii poinformowało, że w niedzielnym ataku zginęło co najmniej 14 osób, w tym żołnierze różnych narodowości. Rzecznik irańskiego MSZ Bahram Kasemi potępił atak i oczywiste „pogwałcenie prawa międzynarodowego“, przez co „kryzys w Syrii i sytuacja w regionie komplikuje się jeszcze bardziej”. Atak nastąpił tylko kilka godzin po oświadczeniu prezydenta Trumpa i ostrzeżeniu, że Syria zapłaci wysoką cenę za to, że w utrzymywanym przez rebeliantów mieście Douma użyła gazu bojowego podczas którego zginęły dziesiątki osób w tym dzieci. (Jerusalem Post)

UK I USA: TO ASSAD STOI ZA ATAKIEM GAZOWYM

W poniedziałek 9.04.2018 Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zgodziły się, że atak gazowy nosi te same cechy jak inne ataki Assada. Po rozmowie telefonicznej Borisa Johnsona i Johna Sullivana ich rzecznik poinformował: „Brytyjski minister spraw zagranicznych i urzędujący minister spraw zagranicznych USA, na podstawie aktualnych doniesień z miejsca wydarzeń, uważają że ten atak ma takie same cechy co inne ataki Assada. Obie strony powtórzyły, że są sygnatariuszami konwencji o użyciu broni chemicznej i odpowiedzialni za ten straszmy atak poniosą konsekwencje.” (Jerusalem Post)

ARMIA IZRAELSKA W NAJWYŻSZYM STOPNIU GOTOWOŚCI

Izraelskie siły zbrojne zostały postawione w stan najwyższej gotowości, ponieważ napięcie na granicy północnej wzrosło i Iran grozi zemstą za nalot na bazę lotniczą w Syrii, w wyniku czego zginęło 14 osób, w tym siedmiu irańskich żołnierzy. Rosja, Syria i Iran przypisały Izraelowi winę za to. Również ze strony amerykańskiej słychać głosy, że Izrael był autorem nalotu z 9 kwietnia. USA miały być o tym poinformowane zawczasu. Po ataku najwyższy przywódca Iranu Ajatollah Khomenei groził: „To przestępstwo nie pozostanie bez odpowiedzi.” Potwierdził to irański polityk Ali-Akbar Welajati podczas jego wizyty w Syrii. Minister spraw zagranicznych Iranu zarzucił Izraelowi „bezwstydną” agresję w Syrii. Ze strony Izraelskiej grożenie, ani grożenie Iranu ani grup terrorystycznych Hisb-Allah widać, że nie bierze tego zbyt poważnie. We wtorek 10.04.2019 izraelski minister obrony Avigdor Lieberman widocznie poinformowany co ma mówić stwierdził: „Pozwolenie Iranowi by okopał się w Syrii byłoby pozwoleniem mu na uduszenie nas. Nie dopuścimy do tego”. (Times of Israel)Niebezpieczeństwo, że wojna podpali Izrael, rośnie. Módlcie się przeciwko temu. Oby narody, które lubują się w wojnie zostały rozproszone, jak czytamy w psalmie 68,31. Na północy Izrael graniczy Z Syrią i Libanem, gdzie rezydują najwięksi wrogowie Izraela w tym terroryści z Hisb-Allah. Obie te grupy chcą wzmocnić swoją obecność militarną a w dalszej odległości; zniszczyć Izrael.

ISIS PLANOWAŁ DOKONAĆ ZAMACHU W RZYMIE

Podczas jednej z szeroko zaplanowanych akcji antyterrorystycznych włoskich służb specjalnych ujęto terrorystów ISIS, którzy planowali zamach w Rzymie. Włoski minister spraw wewnętrznych poinformował: ”Rzym jest skrzyżowaniem działań ISIS. Tak wielkiego zagrożenie ze strony terrorystów jeszcze w Rzymie nie notowano.” Ujęto 5 osób przeciwko kolejnym 20 toczy się śledztwo. Policja uzyskała wskazówki z analizy danych komórkowych Anisa Amira, który dokonał ataku na jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie w 2016 roku. Cztery dni po tym ataku Amir zginął w strzelaninie w Mediolanie. ISIS już od dawna chciałby zaatakować Rzym i zdobyć go. Wierzą oni, że według nauk islamistów jest to konieczne by wypełniło się rzekome proroctwo Mahometa i przygotować przyjście mesjasza islamu Mahdiego. (CBN)

„POWSTAŃ NINIWO!“

Tysiące chrześcijan świętowało niedawno na północy Iraku asyryjski Nowy Rok. Uroczystości przypadły na Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Asyryjscy chrześcijanie zebrali się w swoich kościołach zniszczonych swego czasu przez ISIS chcąc teraz odżyć. Na mszy wielkanocnej w kościele mariackim Asyrii 31.12.2017 udział wzięło setki wierzących. Tego samego dnia grupa Juliaba Taimoorazy wybrała się zobaczyć Niniwę. Taimoorazy jest założycielką i przewodnicząca Rady Poparcia dla irackich chrześcijan. „Za nazwą ‘Niniwo powstań’ stoi wiele znaczeń. Przypomina Jonasza z Biblii, ale również Abrahama, ojca trzech religii. Abraham był pierwszym człowiekiem który modlił się do Boga Wszechmocnego”. Mocarstwo Asyryjskie rządziło swego czasu od okolic Mosulu i za proroków miało Jonasza, Nahuma i Daniela, którzy odgrywali dużą rolę w kulturze duchowej regionu. (Jerusalem Post) Prószę módlcie się za odbudowę, odwagę i ochronę chrześcijańskich kościołów w Niniwie (i na całym bliskim Wschodzie). Chrześcijanie tam mają wiele prześladowań ze strony ISIS i innych grup islamistycznych; wielu z nich zginęło z ich rąk.

1,5 MILIONA LUDZI ZWIEDZAŁO W ŚWIĘTO PASCHY PARKI NARODOWE

Urząd izraelskich parków narodowych oświadczył w sobotę 7 kwietnia, że w Paschę do parków zjechało się 1,5 miliona zwiedzających. Tak było np. w Cezarei [Nadmorskiej – przyp. MWN] gdzie na wielkim hipodromie odbył się wyścig konny oraz w rezerwacje w En Gedi i Banias, ale także w parku narodowym Jarkon-Afek, w dawnej twierdzy w Masadzie i w Aszkelonie. W samą sobotę 31.03. około 100.000 osób odwiedziło parki i rezerwaty przyrody. (Ynet) „I tak przemawia do mnie mój umiłowany: Przyjdź do mnie, umiłowana moja, przyjdź tu, piękności moja! Zima się już bowiem skończyła, deszcze już ustały i przeszły. Ziemia już pokrywa się kwieciem, nadszedł czas radosnych pieśni. Głos synogarlic rozbrzmiewa w krainie. Na drzewie figowym już pierwsze owoce i przyjemnie pachną kwiaty winnych krzewów. Przyjdź tedy, umiłowana moja, przyjdź tu, piękności moja!“ – Pieśń nad pieśniami 2,10-13

