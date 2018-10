Wiadomości z Izraela (12.10.2018)

NAPIS Z CZASÓW DRUGIEJ ŚWIĄTYNI – Zadziwiające archeologiczne znalezisko zostało pierwszy raz zaprezentowane 9.10.2018 na konferencji prasowej w Jerozolimie w Muzeum Izraela. Chodzi o napis na kamieniu z I wieku przed Chrystusem. Napis zawiera słowo Jerozolima całkowicie po hebrajsku, podobnie jak byłaby to dzisiejsza literacka.

Prace wykopaliskowe przy budowie nowej drogi ukazały fundamenty z czasów rzymskich, kamienne kolumny z wieloma napisami po aramejsku, ale z hebrajskimi literami; budynek wspierał się na tych kolumnach. Zwieńczającą koronacją była okrągła kolumna na której było wiele napisów aramejskich po hebrajsku co było typowe dla tych czasów. Archeolodzy, którzy studiowali napisy wyjaśnili że napisy pochodzą z czasów I i II świątyni i dodali, że słowo ‘Jeruszalaim’ używane były rzadko. W ich mniemaniu napis ten pochodzi raczej z czasów II świątyni i jedyny wzmiankowany w studiach, ukazujący pełny zapis nazwy.

Jak rzadko zapisywana była ta nazwa świadczy fakt, że w Biblii wymieniona jest Jerozolima 660 razy, ale tylko w pięciu przypadkach podany jest pełny zapis. (Arutz 7) „Serca sług Twoich są przy jego kamieniach, a jego gruzy ból im sprawiają. Bać się zaczną narody imienia Pańskiego, a wszyscy królowie ziemi – Twojej wspaniałości!“ – Psalm 102,15-16

NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE INSTALACJA ODSALANIA WODY

Jak podało ministerstwo finansów Izrael dostał oferty z siedmiu koncernów, by w Sorek w centralnym Izraelu budować największą instalację odsalania wody z wydajnością 200 milionów metrów sześciennych wody rocznie. Nowe zakłady, największe na świecie, zwiększą produkcję wody w Izraelu o 25% i pomogą w obliczu wieloletniej suszy i zmniejszających się zasobów wody z naturalnych opadów. W Sorek jest już mniejsza instalacja. Kiedy nowa podejmie pracę zaopatrzy 85% gospodarstw w miastach. (Haaretz) To wspaniałe osiągnięcie pozwoli zwalczyć wieloletnie susze i braki w zaopatrzeniu w wodę. Niemniej jednak prosimy was bardzo o dalsze intensywne modlitwy o deszcz, teraz i w przyszłości. „Cieszcie się i wy, synowie Syjonu, radujcie się z powodu Pana i Boga waszego! Bo to On według potrzeby daje wam jedzenie, według sprawiedliwości On wszelki deszcz zsyła, ten jesienny i wczesnowiosenny, tak jak to już kiedyś za dni dawnych czynił.” – Joel 2,23

IZRAELSKI DYRYGENT POPROWADZI FILHARMONIĘ BBC

Izraelczyk Omer Meir Wellber został wybrany szefem dyrygentów orkiestry symfonicznej Brytyjskiej Sieci Radiowej (BBC). Wellber, ma 36 lat i pochodzi z Beersheby. Swoje nowe miejsce pracy obejmie we wrześniu 2019. „Szczęśliwie słyszałem osobiście Olmera w ostatnich 12 miesiącach wielokrotnie podczas dyrygowania różnych orkiestr przy bogatym repertuarze” – stwierdził Simon Webb, dyrektor generalny orkiestr symfonicznych BBC. „Dobry kontakt z orkiestrą BBC było dobrze widać już przy pierwszym koncercie i jesteśmy oczarowani, że mogliśmy pozyskać takiego dyrygenta młodszej generacji.

Wellber ukończył w 1999 roku konserwatorium muzyczne w Bershebie, a następnie studiował w Akademii Muzycznej w Jerozolimie. W swojej karierze Wellber dyrygował prestiżowymi orkiestrami światowymi, w tym również symfoniczną orkiestrą londyńską. Regularnie dyryguje na zaproszenie opery Izraelskiej, ale dyryguje czasem Izraelską Orkiestrą Symfoniczną, która w tym tygodniu pogratulowała mu awansu. Serdeczne pozdrowienia z Tel Avivu dla Manchesteru” – napisał IPO na Facebooku. „Wyróżnienie Welbersa na tak prestiżową pozycję jest dla niego dużą nagrodą i dla nowej młodej generacji izraelskich muzyków. Powodzenia, Omer!” (Jerusalem Post)

IZRAELKA (15) ZDOBYŁA ZŁOTO W OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY

Zaledwie 15 letnia Izraelka Anastasia Gorbenko pobiła sześcioletni rekord w pływaniu też zresztą izraelski i 7.10.2018 zdobyła złoty medal na olimpiadzie młodzieży. Pokonała 200 metrów w 2:12,88 minuty. Chociaż jest młodsza o 2-3 lata od innych zawodniczek, Gorbenko dała radę z doskonałą szybkością zakwalifikować się w eliminacjach z czasem 2:14,74. W finale pokonała Serbkę Anje Crevar o ponad 1 sekundę. (Haaretz)

96-LETNI ŻYD AMERYKAŃSKI OTRZYMAŁ NAGRODĘ NOBLA W FIZYCE

Arthur Ashkin, który w 1992 roku po 40 latach pracy w laboratoriach w New Jersey przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje w swoim prywatnym laboratorium. Obecnie w wieku 96 lat otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki. W końcówce roku 1960 w swoich doświadczeniach pracował nad manipulacją mikrocząsteczek za pomocą promienia lasera, jakby optyczną pincetą. Za jej pomocą można chwytać i przemieszczać cząsteczki, wirusy i atomy oraz żywe komórki. Od tego czasu powstały wysoce precyzyjne instrumenty do operacji oczu; mają one zastosowanie także w przemyśle. Ashkin otrzymał połowę nagrody w wysokości 1 miliona dolarów; druga połowa przypadła dla Gerarda Mourou z Francji i dla Donny Strickland z Kanady za opracowanie metody otrzymywania ultrakrótkich impulsów optycznych stosowanych przy operacji oczu, np. do korekty ostrości widzenia. (Arutz 7)

NIEMIECKA KANCLERZ W JEROZOLIMIE: „IRAN NIE MOŻE MIEĆ BRONI JĄDROWEJ“

Niemiecka Kanclerz Angela Merkel powiedziała w czwartek 4.10.2018, że Izrael i Niemcy są wspólnego zdania, że trzeba zrobić wszystko, by Iran nie mógł budować broni atomowej. „Zagrożenie Izraela przez Iran jest większe z powodu obecności Iranu w Syrii” – stwierdziła Merkel. Podkreśliła, że irańskie oddziały znajdują się niedaleko irańskiej granicy, na Wzgórzach Golan. Zdementowała tym samym pogłoski, że jej wizyta zależy od warunków jakoby czekała na ponowne zasiedlenie obozów Beduinów w al-Ahmar. „To jest wewnętrzna decyzja Izraela. Zależy ona od izraelskiego rządu i nie będziemy się do tego mieszać” – stwierdziła Merkel. (Jerusalem Post) „Przede wszystkim zaś nakazuję, żebyście zanosili prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, żebyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, pełne prawdziwej pobożności i godne wszelkiej czci.“ – 1. Tymoteisz 2,1-2

JOHN BOLTON: „PALESTYNA NIE JEST PAŃSTWEM.“

Amerykański doradca bezpieczeństwa John Bolton stwierdził 3.10.2018 na konferencji prasowej w Białym Domu, że dobrowolnie zrezygnowano ze sztywnego protokołu; powołał się na dyskusje o konwencji wiedeńskiej ONZ dotyczącej stosunków dyplomatycznych. Według tego protokołu istnieje mechanizm, który pozwala na państwom konwencji na wzajemne oskarżanie się przed Międzynawowym Sądem by uregulować stosunki dyplomatyczne. Bolton argumentował powody takiego kroku. Tak „zwane państwo palestyna” wniosło pozew z powodu przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy. Bolton wyjaśnił, że „palestyna” nie jest państwem. „To teraz nie jest państwo.

Według zwykłego prawa międzynarodowego nie spełnia warunków pozwalających uznać ją za państwo! Nie kontroluje swoich granic. Nie wypełnia normalnych funkcji rządowych. Istnieje cały szereg powodów, które nie pozwalają uznać jej za państwo. Mogłaby być państwem gdyby, jak powiedział prezydent, stanęłaby do pertraktacji z Izraelem i innymi państwami. Zawsze byliśmy, czy republikanie, czy demokraci przeciwni przyjęciu ‘palestyny’ do ONZ, ponieważ nie jest ona państwem.” (Arutz 7) „Niech będą poniżeni i odstąpią wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, nim zdoła się ją wyplenić.“ – Psalm 129,5-6

W WYBORACH W BRAZYLII PROIZRAELSKI KANDYDAT PROWADZI

Ekstremalnie konserwatywny, proizraelski kandydat, którzy przez wielu porównywany jest do Trumpa wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Jair Bolsonaro, 62, uzyskał 46% głosów. Dlatego 28.10.2018 dojdzie do drugiej tury wyborów z Fernando Haddadem z Partii Pracy. Populistyczna kandydatura Bolsonaro przez wielu ludzi na całym świecie przyjmowana była z ostrożnością i porównywano go z Trumpem. Również Bolsonaro znany jest z poparcia dla Izraela. W sierpniu 2018 ogłosiła, że zamknąłby Ambasadę PA w Brazylii i przeniósł ambasadę Brazylii do Jerozolimy. „Czy Palestyna jest krajem? Palestyna nie jest krajem. Dlatego nie powinna mieć tu ambasady.“ – wyjaśnił Bolsonaro podczas posiedzenia kongresu po trzytygodniowej przerwie. Dodał jeszcze: „Z terrorystami nie pertraktuje się”. (INN)

IZRAELSCY SENIORZY SĄ SZCZĘŚLIWI

Izraelski urząd statystyczny (CBS) opublikował teraz liczby, które dowodzą, że większość seniorów zadowolonych jest ze swego życia. Obecnie mieszka w Izraelu ponad jeden milion seniorów, 42% z nich ma ponad 75 lat. Od roku 1948 liczba ponad 65 latków systematycznie rośnie. Przed laty stanowili oni zaledwie 4% mieszkańców. W 2014 roju będą oni stanowić 14% (około 2 miliony). Około 60% z nich są wdowcami/wdowami; około 24.000 mieszka z osobą niespokrewnioną, na przykład opiekunką. Około 43% określa swój stan zdrowia jako niezbyt dobry lub wręcz zły. Mimo wszystko 85% seniorów uważa swoje życie ta szczęśliwe, a 22% jako bardzo szczęśliwe. (INN) „Taki sam pozostanę do waszej starości, będę was podtrzymywał aż do dni siwizny. Dotąd to czyniłem, niosłem was na rękach i będę nadal was wspierał, będę was ochraniał.“ – Izajasz 46,4

