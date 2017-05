Wiadomości z Izraela (12.05.2017)

TURYSTYKA: REKORDOWA ILOŚĆ PRZYJAZDÓW – 9 maja 2017 izraelskie ministerstwo podało informacje o tym, że w kwietniu 2017 przybyło do Izraela 349.000 turystów. Było to najwięcej od założenia współczesnego państwa. Było to o 38% więcej niż przed rokiem i 21% więcej niż w kwietniu 2015 roku. (Arutz 7)

DNI JEROZOLIMY: OCZEKIWANE NA SPEKTAKULARNE OTWARCIE

– Uroczystości z okazji dnia Jerozolimy rozpoczną się w tym roku dniem pamięci z okazji 50 lecia wyzwolenia i zjednoczenia Jerozolimy. Ceremonia ta, z inicjatywy ministry kultury Miri Regev, odbędzie się 25 maja wzdłuż muru miejskiego. Udział wezmą oprócz minister kultury także premier Benjamin Netnajhau, prezydent Reuven Rivlin, minister ds. Jerozolimy Zeev Elkin i burmistrz Jerozolimy Nir Barkat. W programie jest jeszcze wcześniej nie oglądana artystyczna prezentacja, która będzie wyświetlana na 250 m odcinku murów staromiejskich. Opowiada ona o bitwach i bohaterach poczynając od czasów biblijnych aż po dzień dzisiejszy. Ma to być prezentacja słowa i obrazu zapierająca dech. Ponad miastem przeleci 100 dronów w specjalnym szyku. Znani izraelscy piosenkarze wykonywać mają ulubione piosenki o Jerozolimie w nowej wersji. Ministerka kultury powiedziała: „Nie ma drugiego takiego narodu na świecie, który przez tak długi czas ma tak głęboką emocjonalną więź ze swoją stolicą, jak naród żydowski wobec Jerozolimy. Jerozolima jest bardzo dobrze przygotowana, rośnie i rozkwita jak nigdy przedtem, a teraz po raz pierwszy będzie miała miejsce ta spektakularna multimedialna prezentacja na murach miasta. Przyjedźcie do Jerozolimy i świętujcie z nami razem wyzwolenie i zjednoczenie miasta.”. (Arutz 7) „Ciesz się więc, Jerozolimo, radujcie się z jej powodu, wy, którzy ją kochacie! Napełnijcie się z jej powodu weselem wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili” – Izajasz 66,10

„AMERYKAŃSKA AMBASADA PRZENOSI SIĘ DO JEROZOLIMY.“

– Marc Zell, wiceprzewodniczący odpowiedzialnej za Izrael amerykańskiej organizacji „Republikanie za oceanem” wyjaśnił w środę 10 maja: „Doniesienia o tym jakoby prezydent Trump postanowił pozostawić ambasadę w Tel Avivie, nie są prawdziwe.” Zell dodał: ”Wielokrotnie mówiłem w mediach, że prezydent nie musi nic robić by przenieść ambasadę do Jerozolimy. Jeżeli więc nic nie robi, ambasada musi się przenieść. Taki jest plan i myślę, że mądrym jest zrobić przeprowadzkę bez dużego szumu.” Zell wychodzi także z założenia, że ambasador USA David Friedman będzie pracował i mieszkał w Jerozolimie. Do Jerozolimy przyjedzie wkrótce. Zell chce się z nim spotkać i poznać dalsze szczegóły. (Arutz 7)

IZRAEL STAJE SIĘ DLA ARABSKICH PAŃSTW ZATOKI SPRZYMIERZEŃCEM

– Zmienia się nastawienie wobec Żydów w niektórych krajach arabskich. Sekretarz generalny rezydującej w Arabii Saudyjskiej Światowej Ligii Islamskiej Mohammed bin Abdul Karim al-Issa wskazał niedawno lekcję zgodnej współegzystencji: „Sąsiadem Mahometa był Żyd, a kiedy Żyd zachorował odwiedził go prorok przyniosząc słowa pociechy. Al-Issa, były minister sprawiedliwości dodał, że ultrakonserwatywni muzułmanie nie chcą o tym słyszeć. Jak przed kilkoma dniami poinformował Biały Dom, pierwszą oficjalną podróż prezydenta Trumpa będzie Izrael i Arabia Saudyjska. Zastępca szefa tajnych służb Arabii Saudyjskiej Generalmajor Ahmed Asiri wyjaśnił: „Mamy tego samego wroga i to samo zagrożenie. Oba kraje są ścisłymi sojusznikiami Amerykanów.” Większość wpływowych agencji informacyjnych i gazet, które ukazują się w krajach arabskich, należą do krajów Zatoki Perskiej. „W telewizji nie słyszymy już więcej głosów jak ‘izraelski agresor’ ”. Teraz częściej słychać ‘perski agresor’ – stwierdził Ahmad al-Ibrahim, saudyjski analityk polityczny. (Wall Street Journal)

KOREKTA NA TEMAT STOSUNKU MAHOMETA WOBEC ŻYDÓW

– Prorok Mahomet (Mohammed) miał jeden raz pomóc swojemu żydowskiemu sąsiadowi. Kiedy ten był chory, Mahomet rozmawiał z nim przyjaźnie. A jednak stosunek Mahometa do Żydów znaczony był przez następujące wydarzenia: niemal 1000 lat (trzy razy dłużej niż Żydzi mieszkają w Ameryce) Żydzi mieszkali w oazach Taima, Chaibar i Yathrib (dzisiaj „Medina“) i w północnej części Półwyspu arabskiego. Żydowska gmina w Arabii Północnej była jedną z największych i najstarszych w historii narodu żydowskiego. To byli potężni i liczni Żydzi. Byli szanowani przez arabskie plemiona na miejscu z powodu swojej religii, kultury, oczytania i wykształcenia. Zakładali twierdze w górach i zakładali wspaniałe plantacje. Posiadali siłę wojskową, dysponowali końmi i wyposażeni byli w nowoczesną broń. Żydzi w Medynie dzielili się na trzy grupy: Banū Qainuqa byli kowalami, złotnikami i producentami broni, Banū n-Nadīr mieli plantacje palm, Banū Quraiza handlowali winem. * Kiedy w roku 622 Mahomet uciekał z Mekki najpierw poszedł do Medyny. Zawarł z Żydami przymierze. Nauczał w ich salach „szkolnych” i przyjął sporą część ich zwyczajów (np. że nie powinno się jeść świni). A jednak dwa lata później w Mahomet nie mógł przekonać Żydów, że on sam jest prorokiem i powinni przejść na jego religię. I oto zmienił się jego stosunek do nich. Z powodu coraz większej wrogości kazał ściąć głowę swoim niegdysiejszym przyjaciołom jak Kaʿb ibn al-Aschraf, słynnemu żydowskiemu poecie. Był on szefem rodziny Banū n-Nadīr z plantacjami palmowymi. Wszyscy znajomi Mahometa i Żydzi też mieli zostać zabici. Następnie Mahomet oblegał rodzinę Banū Qainuqa (kowali). Profesjonalni rusznikarze z powodu braku wody byli bardzo osłabieni i musieli się poddać. (JNN, Aish)

EGIPT: SZEF BRACTWA MUZUŁMAŃSKIEGO SKAZANY NA DOŻYWOCIE

– 8.5.2017 egipski sąd skazał najwyższego przywódcę Bractwa Muzułmańskiego Mohammeda Badi na dożywotne więzienie, za planowanie zamachów, jak poinformował rzecznik sądu. Badie był jednym z grupy 37 oskarżonych, którym zarzucono, że latem 2913 roku podburzali do rozruchów, kiedy urzędu został pozbawiony islamista i były prezydent Mohamed Mursi. Mursi był członkiem Bractwa. Wyrok dożywocia usłyszał też Mahmud Ghozlan, rzecznik Bractwa oraz Hossam Abubakr, członek biura wykonawczego. W przeszłości Badie nawoływał do dżihadu (świętej wojny) by „wyzwolić” Jerozolimę z izraelskiego panowania. Wideo opublikowane przez MEMRI pokazuje, jak Badie próbuje przekonać sąd, że jego działania nie były skierowane przeciwko Egiptowi, a tylko Izraelowi. Egipski rząd jeszcze nigdy nie był tak surowy wobec islamistów od czasu pozbawienia władzy Mursiego. Tysiące zwolenników jest w więzieniach. Masowe skazywanie jak w Egipcie ONZ określiło jako „bezprzykładne”. (Memri jest instytutem obserwującym islamskie media na Bliskim Wschodzie). (Arutz 7)

„RZĄD TRUMPA MUSI MYŚLEĆ ELASTYCZNIE.“

– Izraelska minister sprawiedliwości Ajelet Schaked, która jest akurat w Nowym Jorku, rozmawiała z dziennikarzami o planowanej przez Trumpa podróży do Izraela. Powiedziała ona: „Nie jest nowością, że rozwiązanie dwupaństwowe, przynajmniej jeśli chodzi o nas, nie wchodzi w rachubę. Mam nadzieję, że administracja Trumpa potrafi myśleć nieszablonowo. Kiedy mowa jest o ‘dealu’ to nie oznacza to politycznego handlu, ale raczej chodzi o pokój w regionie dla gospodarki i wymiany handlowej. Mam nadzieję, że ten rząd nie da się wpuścić w schematy poprzednich rządów.” Minsistra wskazała jak ważne jest, że wizyta Trumpa przypada na dni Jerozolimy. „Nie wiem czy tyki był zamiar, ale ma to mimo wszystko historyczny charakter. Rząd USA jest jeszcze nowy, atmosfera jest pozytywna i wierzę, że wyniknąć może z tego wiele dobrego.” Chce się ona spotkać z szefem amerykańskiego ministerstwa sprawiedliwości Jeff Sessions. „Będziemy rozmawiać o współpracy oraz o walce z hejtem w Internecie, oraz o finasowaniu terrorystów. Myślę, że minister sprawiedliwości jest dobrym przyjacielem Izraela i że można będzie współpracować w rzeczach ważnych zarówno dla Izraela jak i dla USA.” (Arutz 7)

CZASOPISMO MEDYCZNE POŚWIĘCA CAŁY NUMER IZRAELSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA

– podczas wojny w Gazie w 2014 roku ukazujące się w Wielkiej Brytanii pismo Lancet wypowiadało się bardzo krytycznie o Izraelskich Siłach Obrony (IDF). Ten numer poświęcony jest izraelskiej służbie zdrowia. Zawiera ono dziesięć artykułów o rytujących życie nowych aparatach, przełomowych badaniach genetycznych i staraniach Izraela pomocy rannym w syryjskiej wojnie domowej. Wydawca Lanceta profesor Richard Horton, przeprosił za ten poprzedni list i obiecał poświęcić cały numer o osiągnięciach Izraela. (i24news) „Ale Jahwe będzie sprawiedliwy dla swojego ludu…” – 5. Mojż. 32,36

MILLENNIUM CENTER OTWARTY

– W niedzielę, 14 maja został uroczyście otwarty nasz Skład Józefa i Centrum Milenijne. Dziękujemy naszym przyjaciołom i za wielkie wspomożenie poprzez datki i modlitwę, które doprowadziły nas to tego momentu. Proszę módlcie się o te uroczystości i o to by reszta prac budowlanych została wykonana i spłacona bez kredytów.

