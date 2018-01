Wiadomości z Izraela (12.01.2018)

PO OSTRZEŻENIU MUŁŁÓW IRAN ZAKAZUJE NAUKI ANGIELSKIEGO W PODSTAWÓWKACH – Iran zabronił nauczania angielskiego w szkołach podstawowych. Poinformował o tym przedstawiciel ministerstwa nauki po tym kiedy najwyższy przywódca religijny wyjaśnił, że nauka tego języka przygotowuje drogę do kulturalnej inwazji Zachodu. „Lekcje angielskiego w państwowych i niepaństwowych szkołach w ramach oficjalnego planu nauczania godzi w przepisy i porządek” – powiedział Mehdi Navid-Adham, szef rady szkolnictwa wyższego. (Free Beacon)

– Duże organizacje żydowskie popierają pomysł obniżenia pomocy dla Arabów z tzw. „Palestyny” po tym jak prezydent Trump rozważał taką możliwość w styczniu. Malcolm Hoenlein, zastępca przewodniczącego dużych organizacji żydowskich w Ameryce, oświadczył, że Urząd Autonomii tzw. „palestyńskiej” (PA) zatyka uszy na ostrzeżenia z USA kwestionujące jej poczynania. „Może zauważą zmniejszenie kwot pomocowych. Rząd ma prawo jego wsparcie powiązać z pewnymi standardami. Kiedy pewne kraje nie trzymają się tych zasad, albo depczą prawa człowieka to Stany Zjednoczone mają absolutnie prawo nie przyznawać pomocy, zwłaszcza wtedy gdy USA zaledwie proszą PA by była gotowa do rozmów.” Marshall Wittmann, rzecznik proizraelskiej organizacji AIPAC (Amerykańsko Izraelskie Forum spraw publicznych) powiedział: „Nadal jesteśmy za zredukowaniem pomocy dla PA, bo ta np. płaci rodzinom terrorystów i wbrew swoim obietnicom torpeduje rozmowy z Izraelem; zamiast tego próbuje przekonywać opinię światową, by realizowała cele arabskie. Najstarsza na świecie organizacja żydowska B’nai B’rith International (Dzieci Przymierza), oświadczyła: „To rozsądne że USA stosuje różne instrumenty pomocy, kiedy jej własne interesy lub jej sojuszników są zagrożone. Arabowie nie chcą pertraktować z Izraelem, nie wypełniają postanowień z poprzednich umów, a ONZ uczyniły agendą anty izraelską i antyamerykańską. David Harris, szef Komitetu Amerykańsko żydowskiego powiedział: „Kiedy PA nie chce zdecydować się na wznowienie procesu pokojowego i wypowiada się wyraźnie antyamerykańsko i tak postępuje, jakby nic się nie stało, to trudno się dziwić, decyzji o skróceniu tych wydatków.” (JNS) „Niech zaczną o tym myśleć wszystkie krańce ziemi i niech się nawrócą do Pana. Niech pokłon Mu oddadzą wszystkie pokolenia pogan. Bo Pan jak król będzie rządził i będzie panował ponad narodami.“ – Psalm 22,28-29

– „Pomidory kropelkowe” z Kibuzu Kedma są tak duże jak owoc porzeczki. To niemniejszy pomidor w Izraelu, może nawet na świecie. Często się mówi: im większy, tym lepszy. A jednak w najbardziej smakowitym świecie pomidorów koktajlowych farmy ogrodnicze hodują w Izraelu coraz mniejsze pomidory. To pokazuje jak dumni są Żydzi ze swoich nowych odmian, w kraju gdzie owoce i warzywa mają wysoki status. Ariel Kidron, rolnik z Kedmy podkreśla jak praktyczny jest taki owoc: „Można go po prostu wrzucić do sałatki bez potrzeby krojenia. I eksploduje praktycznie w ustach”. Nasiona wprawdzie pochodzą z Holandii, zostały jednak przystosowane do suchego klimatu na południu. Ramo Golan z Centrum Badań i Rozwiju w Arava, prowadzi projekt. Powiedział on, że rzeczywiście chodzi o najmniejsze pomidory, które w Izraelu gdzie się pomidory uwielbia, są uprawiane. Te miniaturowe pomidory są w kolorze czerwonym i żółtym, a są mniejsze niż moneta jednoszeklowa. Publiczności będą one zaprezentowane na targach rolniczych w końcu miesiąca. Wszystko wskazuje na to, że będą one wielkim sukcesem. (Google)

– Nawet kiedy irański reżym przetrwał najnowszą falę protestów przeciw rządowi, otrzymał on prawdziwie „strategiczną porażkę“, stwierdził emerytowany generał Jossi Kuperwasser, który wcześniej był szefem wydziału tajnych badań. „Nagle się okazało, że niewielu ludzi jest za irańskim przywództwem w regionie lub popierającym islamistyczne pomysły. Okazały się one pustym sloganem”. Aktualne protesty kierują się przeciw wyobrażeniom islamistycznej republiki. Demonstracje w dużej mierze odzwierciedlają potrzebę nie tylko reform, ale i zmian rewolucyjnych. Cios który został zadany reżymowi w ostatnich dniach jest ogromny. Została poddana w wątpliwość jego legalność. Nie da się tak łatwo usprawiedliwić hojnie dotowanych organizacji terrorystycznych. Demonstranci nie chcą być częścią islamistycznej republiki. Pomysł by kleryccy [muzułmańscy – przyp. MWN] dyktowali jak kraj ma być rządzony, jest dla nich nie do zaakceptowania. Powiadają oni: „nie chcemy żyć w republice islamskiej ale w irańskiej”. (Israel Hayom)

– W ostatnim roku zostało zabitych w atakach więcej Izraelczyków jak w 2016 roku, chociaż liczba ataków znacznie zmalała. Dane te podała armia izraelska (IDF) 6 stycznia. Oprócz 30 zabitych Izraelczyków w 99 atakach w Judei i Samarii było 169 osób rannych. (Jerusalem Post) Proście nadal o ochronę i bezpieczeństwo. „Proście o pokój dla Jeruzalem. Kto ciebie kocha, niech w tobie szuka schronienia. Niech pokój zamieszka w twoich murach i bezpieczeństwo w twoich domach. To ze względu na moich braci i przyjaciół będę mówił zawsze: Niech będzie w tobie pokój! Ze względu na dom Pana i Boga naszego będę błagał o szczęście dla Ciebie.“ – Psalm 122,6-9

– Patriarcha kościoła grecko-ortodoksyjnego w Jerozolimie 6 stycznia odwiedził miasto, nie był jednak serdecznie witany. Demonstranci obrzucili Teofila III i jego towarzystwo jajami. Jedna kobieta uderzała pojazd patriarchy butem. Teofil III z Jerozolimy chciał odwiedzić kościół w ortodoksyjny dzień wigilii, który przypadał na 7 stycznia. Kościół, który posiada sporo ziemi uwikłany jest w spór o sprzedaż ziemi. Kościół składający się główne z arabów palestyńskich jest oburzony, że kościół sprzedaje lub oddjaje w dzierżawę ziemię firmom powiązanym z biznesem izraelskim, lub będącym we własności izraelskiej. Pomnożyły się żądania ustąpienia Teofila III. (Washington Post)

– Minister turystyki Jaiv Levin powiedział w niedzielę 7 stycznia podczas otwarcia posiedzenia gabinetu rządowego, że turystyka do Izraela w 2017 roku „osiągnęła punkt historyczny”. Ponad 3,6 miliona turystów odwiedziło kraj, a więc o 700.000 więcej jak przed rokiem. Turystyka w Izraelu stworzyła 25.000 nowych miejsc pracy i przysporzyła krajowi ok. 5 miliarda Euro. (INN)

