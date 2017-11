Wiadomości z Izraela (10.11.2017)

AMERYKA OBIECUJE POMOC CHRZEŚCIJANOM Z BLISKIEGO WSCHODU – Przedstawiciele interesów chrześcijan na Bliskim Wschodzie stwierdzili, że powoli będą musieli się przyzwyczajać, że Waszyngton odwróci się do nich plecami. Mimo wszystko wiceprezydent Mike Pence stwierdził na konferencji Obrony Chrześcijan w Waszyngtonie (IDC),że to się zmieni. Dla Trumpa ochrona chrześcijan na Bliskim Wschodzie ma priorytet. Pence dodał: „Nie spoczniemy aż zniszczymy ISIS i ich źródła, tak żeby ani w Ameryce, ani na Bliskim Wschodzie nie stanowili więcej zagrożenia.” USA nie zapomni o ofiarach ludobójstwa.

Pence obiecał, że Organizacja Stanów Zjednoczonych dla Rozwoju międzynarodowego (USAID) chrześcijanom i innym mniejszościom pomagać będzie bezpośrednio. IDC wiele lat walczyła o to, by to nie ONZ rozdzielał pomoc ponieważ nie robił tego dobrze. Także w kongresie przedstawiciele obu partii obiecali pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Podczas całej konferencji mówcy skarżyli się, że Zachód ignoruje sytuację chrześcijan i innych mniejszości na Bliskim Wschodzie. (Algemeiner) Proszę módlcie się by USAID – inaczej niż ONZ – mógł rzeczywiście szybko pomóc. Módlcie się o odbudowę, odwagę i ochronę gmin chrześcijańskich na całym Bliskim Wschodzie przed ISIS i innymi grupami, ze strony których często doświadczają nadużyć, przemocy; wielu jest też zabijanych.

NETANJAHU WYRAŻA WSPÓŁCZUCIE

– Netanjahu złożył wyrazy ubolewania ofiarom strzelaniny z 5.11.2917 w San Antonio w kościele baptystycznym, kiedy zginęło 26 osób. Powiedział, że jest do głębi dotknięty tym barbarzyńskim aktem: „Myślami jesteśmy z ofiarami, ich rodzinami i całym narodem amerykańskim”. Strzelec został później zastrzelony Każdy zna jakąś ofiarę. Minister sprawiedliwości z Teksasu powiedział, że oprócz 26 ofiar śmiertelnych było również wielu rannych. Z faktu tego, że to mała miejscowość każdy kogoś mógłby stracić. Każdy zna jakąś ofiarę zabitą lub ranną. (Jerusalem Post) Wiele osób w Izraelu w tym także współpracownicy Wizji dla Izraela są podobnie jak premier do głębi zszokowani i ślemy wyrazy współczucia rodzinom ofiar i rodzinom rannych. Proszę módlcie się o pocieszenie, szybki powrót do zdrowia. „Pan bliski jest ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, co są złamani na duchu.” – Psalm 34,19

SIŁY BEZPIECZEŃSTWA ODMAWIAJĄ CHRZEŚCIJANOM ICH PRAW

– Policja w Egipcie nie uznaje nowej ustawy, według której chrześcijanom przysługuje wolność religijna, mogą oni budować nowe kościoły, remontować stare, ponieważ muzułmanie wywierają naciski na władze. Badacz i naukowiec Maital pisze, że dyskryminacja mniejszości koptyjskiej w Egipcie zaczyna być znów zauważana w mediach. „Temat znów wypłynął, ponieważ siły bezpieczeństwa próbują ukraść chrześcijanom im prawo do zgromadzeń”. To znaczy siły bezpieczeństwa zatrzymywały ludzi próbując nie dopuścić do zgromadzeń. W sierpniu znów pojawiały się doniesienia o napadach w wioskach Al-Minya. Innego razu policja zamknęła kościół w Kidwan, innym razem nie dopuściły do zgromadzeń w prywatnych domach – powodem miał być brak zarejestrowanego kościoła w tym domu.

W doniesieniach wskazywano na biskupa Macarius i jego żądanie przestrzegania prawa; w wyniku tego zamknięto już przez policję 15 parafii, a w 70 wsiach nie ma żadnego kościoła. Dlatego też Koptowie szukają alternatywnych miejsc zgromadzeń. Koptyjscy mieszkańcy wsi napisali do prezydenta Al-Sisi: „Podczas każdego spotkania, które odbywa się z Panem Al-Sisi podkreśla Pan jakim złem jest obrażanie innych mieszkańców Egiptu, ale teraz widzimy jak rzeczywistość odbiega daleko od deklaracji. My Koptowie jesteśmy ścigani ponieważ chcemy praktykować naszą religię”. WND) Proszę módlcie się o chrześcijan w Egipcie. którzy codziennie doświadczają prześladowań, ich dobra są niszczone, tracą prawa polityczne, a niektórzy tracą nawet życie. Oby zechcieli się schować pod bożą ochronę i byli przez Niego pocieszeni.

SEKSUALNE NAPADY DOKONYWANE PRZEZ ARABÓW

– Przyjechałam do Izraela w roku 2000 do szkoły Illit w Nazarecie. To jest naprawdę piękne miasto, stolica Galilei. Jest jednak ciągle obecny i występujący problem. Wyrażenie „molestowanie seksualne” brzmi bardzo groźnie bo jest na ustach wszystkich. Ale kiedy codzienne czynności (jak droga do pracy i z powrotem, jazda autobusem na zakupy, wyrzucanie śmieci) stają się nieznośne lub trudne do wykonania, widać, że to prawdziwy problem. Nazywam się Jenny, mam 21 lat i mieszkam w Ramat Gan. Przed dwoma miesiącami mieszkałam w Nazaretz Illit . A jednak w moim własnym mieście codziennie doświadczałam przemocy ze strony mieszkających tam mniejszości narodowych. Jak tylko wyszyłam z domu gwizdano na mnie lub trąbiono z samochodów i byłam „zapraszana” przez dziką bandę by wsiąść z nimi do auta. W mniej typowych sytuacjach (a tych w Nazarecie nie brakuje) hamowano przede mną głośno wyskakiwano z auta i zapraszano do środka, i to bez żadnego zahamowania (moralnego).

Pytam się dlaczego? Dlaczego? Niezależnie od tego jak się ubiorę (by dać wskazówkę, a nie ubieram się prowokacyjnie). Skąd wiem że napastnicy należą do mniejszości narodowych? Kiedy mieszka się w mieszanych kulturowo miasteczkach, tu się wzrasta i z nimi pracuje (chociaż moich kolegów szanuję) to łatwo ich rozpoznać. Odpowiedź może nie jest poprawna politycznie ale poznać można ich samochody, akcent, język. Zna się ich wyrażenia, ich twarze, ich wzory zachowania. Po prostu widać ich. Nie dlatego że się jest rasistą. Nie dlatego że się zgaduje lub wierzy. Nie, po prostu się to wie. W wielu przypadkach molestowania najgorsze jest w miejscu publicznym – przynajmniej dla mnie, ponieważ traci się poczucie bezpieczeństwa. . (Arutz-7) Arabscy mężczyźni nie mają zielonego pojęcia jak powinno się traktować kobiety. Jak okazać im szacunek i respekt. Proście Boga żeby pomógł wszystkim mobingowanym i obrażanym kobietom na Bliskim Wschodzie. Oby trafiły na ludzi, którzy im pomogą.

