Wiadomości z Izraela (10.03.17)

HALLELUJA: DESZCZ W IZRAELU! – po tym kiedy jak na tę porę roku było wyjątkowo zbyt ciepło weekend w Izraelu ma być chłodny i deszczowy. Już w czwartek wieczorem nastąpił gwałtowny sadek temperatury. W piątek ma nie tylko padać ale nawet padać grad. Prawdopodobnie całe święta Purim będą zimne i deszczowe. (Arutz-7) . To jest efekt wysłuchanych modlitw, teraz na koniec pory deszczowej. Luty był niestety w całym kraju bardzo suchy. Proszę módlcie się nadal o deszcz w marcu. „Cieszcie się i wy, synowie Syjonu, radujcie się z powodu Pana i Boga waszego! Bo to On według potrzeby daje wam jedzenie, według sprawiedliwości On wszelki deszcz zsyła, ten jesienny i wczesnowiosenny, tak jak to już kiedyś za dni dawnych czynił.”- Joel 2,23

ŻYDOWSKIE MUZEUM W LONDYNIE EWAKUOWANE PO ZAGROŻENIU BOMBOWYM – W poniedziałek 27 lutego wezwano pracowników i gości do opuszczenie całego muzeum żydowskiego po trzymanych pogróżkach. W tym czasie na zwiedzaniu były dzieci z dwóch szkół. Ani policja, ani funkcjonariusze służb bezpieczeństwa nie znalazły jednak żadnych ładunków. „Przypadek ten pokazuje jak potrzebna jest nasza pracy” – powiedziała Abigail Morris, dyrektorka muzeum. „Każdego roku witamy tysiące zwiedzających, w tym 20.000 dzieci, z czego 95% nie ma żydowskiego pochodzenia. Poddajemy uprzedzenia wątpliwościom i zwalczamy antysemityzm poprzez usuwanie barier i budowania mostów.”

Fałszywy alarm bombowy poprzedzony był podobnym w Sydney, zaledwie kilka godzin wcześniej. W tych dniach z powodu ewentualnych zagrożeń ewakuowano w San Francisco 28 centrów żydowskich, szkoły i biura Ligi Przeciw Zniesławieniu. To było od początku roku już piąta seria takich zagrożeń. (Arutz 7) „Liczniejsi są od włosów na mej głowie nienawidzący mnie bez powodu. Nieprzeliczone są tłumy moich przeciwników i śmiertelnych wrogów. Muszę oddawać im to, czego nigdy nie wziąłem.“ – Psalm 69,5

THERESA MAY: ANTYSEMITYZM NA UCZELNIACH TRZEBA ZWALCZAĆ – Brytyjska premier Theresa May z partii konserwatywnej 1 marca wezwała uniwersytety w Wielkiej Brytanii by sprawdzić i zająć się wszystkimi przypadkami antysemityzmu na terenie szkół wyższych. May zareagowała w ten sposób na pytanie jej kolegi z partii Boba Blackmana zadanego premierce w czasie przeznaczonym na zadawanie pytań izbie niższej parlamentu. W pytaniu Blackmanna chodziło o antyizraelskie akty przekształcające się w akty antysemityzmu. „W tym tygodniu żydowscy studenci ofiarami zastraszenia, drżenia i antysemityzmu, i to jako tygodnia izraelskiego apartheidu”.

Jakie środki mogłaby moja szanowna i czcigodna koleżanka przedsięwziąć aby dziekani uniwersyteccy i kanclerze zapewnili aby akty antysemityzmu i nienawiści nie gościły na naszych uniwersytetach?” May odpowiedziała: „Urzędy kształcenia wyższego stopnia są odpowiedzialne za zachowanie przepisów bezpieczeństwa i starania by stworzyć dla wszystkich studentów bezpieczne i integracyjne środowisko. Oczekujemy że uniwersytety i szkoły zastosują odpowiednie procedury.” Dodała jeszcze, że minister kształcenia wyższego Jo Jonson napisał w tej sprawie do wszystkich szkół.

PAŁAC SANHERIBA ODKRYTY POD GROBEM JONASZA – Starożytny pałac asyryjskiego króla Sanheryba, który jest wymieniony w Biblii został niedawno właśnie odkryty. Terroryści z ISIS zniszczyli grób proroka Jonasza, który znajdował się nad pałacem. Podczas gdy ISI został wypędzony z tych terenów, archeolodzy otrzymali szansę zbadanie resztek. Uważają oni, że ISIS splądrował wszystkie stare wykopaliska. Teraz te zrabowane przedmioty będą oferowane na aukcjach czarnorynkowych by zdobyć pieniądze na dalsze akcje terrorystyczne. „Nawet nie wyobrażam sobie jak wiele przedmiotów terroryści z Daesh wykryli i wykradli zanim dotarliśmy na miejsce” – powiedziała archeolog Layla Salih dziennikarzom. „Sądzimy że ISIS to co wykradł będzie chciał sprzedać.

Ale jednak to co zostało będziemy chcieli dokładnie zbadać. Chcemy zyskać więcej informacji o tamtych czasach.” Pałac Sanheryba datowany jest na 7 stulecie przed Chrystusem. Assyryjski król wspominany jest w 2 Księdze Kronik 22. Czytamy tam: „Po tych wydarzeniach, po tylu dowodach wierności [Ezechiasza wobec Jahwe] Sennacheryb, król asyryjski, wyruszył [na wojnę]. Wkroczył na ziemię Judy i rozbił obóz w pobliżu miast warownych, myśląc o ich zdobyciu.” Król Hiskasz z Izraela zaufał Panu, że wyratuje Izraela z ręki Sanheryba i Asyryjczyków. Cała ta historia opisana jest w 2 Księdze kronik 32 i 2 Księdze Królewskiej 18.(Christian Headlines)

TAJEMNICZY POMNIK ODKRYTY W GALILEI – Archeolodzy ze szkoły wyższej Tel Hai, urząd ds. starożytności i Hebrajskiego Uniwersytet w Jerozolimie podali do wiadomości fakt o odkryciu 4.000 letniego kamiennego stołu w pobliżu kibucu Shamir w Galilei Górnej. Jest to olbrzymi stół z kamienia. Stoły te znaleziono w komorze 2×3 m, zakrytej ogromnym kawałkiem skały, o wadze szacowanej na 50 ton. Był to jeden z największych elementów kamiennych kiedykolwiek używanych na Bliskim Wschodzie. Sam stół przysypany był sporą ilością kamieni. Wszystkie te kamienne elementy ważyły ok. 400 ton. (Israel News)

MÓDLCIE SIĘ O NASZĄ KONFERENCJĘ PURIMOWĄ W ANGLII – W sobotę 11 marca świętujemy nasze świętu purimowe w Emmanuel Centre, 9-23 Marsham Street w Westminster, London od godziny 10.30. To jest najbardziej radosne święto w roku. * W tym roku święto trwa od 11 do 13 marca i upamiętnia wyzwolenie narodu żydowskiego z rąk złego Hamana, który zaplanował zgładzenie wszystkich Żydów w Persji. W ten weekend będzie oczywiście na całym świecie czytana księga Estery. Ona to i jej wuj Mordochei byli tymi, którzy wyratowali całą żydowską gminę od pewnej zagłady. Do dzisiaj żydowskie rodziny obdarowują się prezentami nawzajem i między sąsiadami. Ludzie przebierają się za biblijne postaci na tę okazję. Wszystkim Wam naszym przyjaciołom z daleka czy z bliska życzymy my – z WdI radosnego święta Purim.

